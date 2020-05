L'oroscopo del 13 maggio annuncia novità nel terzo giorno della settimana in corso. I single nati sotto il segno dei Gemelli si sentono un po' sottovalutati. In campo affettivo, le persone del Leone sono più comprensive del solito e più aperte verso tutti.

Oroscopo del giorno: Ariete e Toro

Ariete – In amore potreste fare parecchie congetture in merito a ciò che vi ha detto la persona interessata, ma ancora non siete decisi se frequentarla o meno. Il miglior consiglio che l'oroscopo vuole darvi è quello di seguire la voce del vostro cuore. Non elemosinate particolari approvazioni altrui, che comunque non saranno di grande aiuto.

In campo lavorativo potreste avere difficoltà a rapportarvi con le persone che non vi hanno voluto dare fiducia in questo periodo. Per voi è importante instaurare un rapporto con il vostro team di lavoro. Se dall'altra parte non c'è volontà di collaborare, lasciate subito perdere.

Toro – In questo periodo le coppie devono cercare di appianare le proprie divergenze, se ce ne sono, e devono sforzarsi di abbozzare un futuro insieme. Nessuno osa mettervi il bastone tra le ruote. I problemi finanziari sembrano scomparire lentamente, finalmente potete tirare un sospiro di sollievo e fare le vostre scelte senza alcun condizionamento. In campo lavorativo, la schiettezza e la diplomazia vi contraddistinguono, quindi non avete nessun problema a rapportarvi con gli altri.

Previsioni di mercoledì 13 maggio: Gemelli e Cancro

Gemelli – La vostra vita sentimentale potrebbe cambiare, ma non fatevi prendere dal panico: non dovete essere negativi. È molto probabile che voi stiate diventando un bozzolo in modo da poter emergere come farfalla. Dovete convincervi che non siete un brutto anatroccolo, ma un bellissimo cigno.

Se siete single potreste sentirvi un po' sottovalutati durante questo periodo, mentre mettete in discussione il vostro valore e la vostra amabilità. In campo lavorativo avete qualche possibilità di crescita, soprattutto nei rapporti con gli altri.

Cancro – Il buonumore è la vostra arma vincente in amore.

Con voi, quando amate forte, si sta in una botte di ferro, ma il problema nasce quando vengono a galla le incomprensioni con il vostro partner. In campo professionale, se volete essere riconosciuti come degli esperti, dovete promuovere i vostri risultati in modo aggressivo. I vostri guadagni sono quasi proporzionali al vostro successo, quindi non dovete abbattervi davanti a un piccolo o grande ostacolo. Se non siete felici di vivere nell'ombra, allontanatevi dall'oscurità e andate verso la luce. Sarete finalmente felici e appagati.

Astrologia giornaliera: Leone e Vergine

Leone – In campo affettivo, in questo periodo, siete comprensivi e più propensi a ristabilire un rapporto con una vecchia fiamma, a conoscere nuove persone oppure ad acuire dei vecchi rancori con il vostro attuale partner.

L'Oroscopo consiglia di non essere troppo duri con voi stessi, gli errori del passato potete lasciarveli alle spalle, per il momento. In campo lavorativo avete diverse opportunità, ma è possibile che nessuna vi soddisfi più di tanto, in quanto non avete ben chiaro il vostro futuro. Se avete già un progetto avviato, non lasciatelo ammuffire perché questa potrebbe essere la volta buona.

Vergine – I single sentono il bisogno di avere una persona accanto, questo è già qualcosa di positivo. Talvolta, però, bisognerebbe scegliere e aspettare la persona giusta. Le coppie che hanno attraversato una crisi abbastanza profonda nel recente passato, ora potrebbero trovare il modo per salvare il salvabile.

L'importante è non vivere una vita monotona e piatta, altrimenti si rischia di mandare tutto all'aria. In campo lavorativo sono tante le cose che hanno catturato la vostra attenzione, ma non è detto che riuscirete a ottenere un successo immediato.