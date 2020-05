L'Oroscopo del giorno 14 maggio 2020 è pronto a svelare le previsioni zodiacali del prossimo giovedì. L'Astrologia, in questa sede applicata ai segni della seconda sestina, sottolinea il buon momento per alcuni di questi, prediletti e sostenuti a gran voce dalle stelle. In questo caso, ai fini del giudizio sui migliori e peggiori del momento, fondamentale risulta la presenza della Luna in Acquario, nel contempo in ottimo trigono a Venere in Gemelli: ansiosi a sapere chi, tra i sei simboli dello zodiaco in analisi la spunterà? Di certo ad avere una giornata sicuramente super-fortunata saranno quelli della Bilancia nonché dell'Acquario, rispettivamente posizionati al primo e al secondo posto nella nostra classifica quotidiana.

Ad avere problemi anche di un certo rilievo, intanto, gli amici appartenenti allo Scorpione insieme a quelli del Sagittario: secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 14 maggio, ad entrambi toccherà confrontarsi con una giornata pronosticata con il negativo segno di spunta del "ko". A questo punto non resta che scoprire il resto dalle previsioni giornaliere, ovviamente come sempre subito dopo aver dato spazio alla nuova classifica stelline del periodo.

Classifica stelline 14 maggio 2020

Ansiosi di sapere con quante stelle è stato valutato il vostro segno? Certo che sì, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 14 maggio 2020. Quest'oggi, alla testa della scaletta con le stelle del giorno troviamo, come già annunciato in apertura, al primo posto Bilancia e al secondo l'Acquario, ambedue fortunati sia in amore che nel lavoro.

Tra gli altri favoriti figurano, oltre ai già citati segni al top, Capricorno e Pesci, coppia da considerare in periodo abbastanza positivo, dunque sottoscritto da quattro stelle. Chiudono il giro, come già anticipato, Scorpione e Sagittario, appaiati in ultima posizione.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Acquario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: NESSUNO

★★: Scorpione, Sagittario.

Oroscopo giovedì 14 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ’top del giorno’.

Sarà certamente una splendida giornata per tanti Bilancia. A dare al periodo il "diploma" di giornata positiva, a tutti gli effetti sarà la Luna in trigono a Venere, pianeti entrambi speculari positivi al 98%. Secondo l'oroscopo di giovedì pertanto, per quanto riguarda l'amore, desideri intriganti all'orizzonte già strizzano l'occhio a notti decisamente audaci. Lasciatevi guidare sapientemente dal cuore, in questa fase decisamente determinante per voi in coppia: chissà che non riusciate a risolvere anche qualche magagna di vecchia data... Invece a voi single, sempre secondo quanto espresso dall'oroscopo di competenza, il periodo sarà buono ma con qualche punto interrogativo in merito al fisico.

Perciò, niente paura se vi sentirete un po' giù di corda: avete solo bisogno di un attimo di pausa. Il riposo potrebbe fare miracoli. Le previsioni del giorno nel lavoro, giornata tranquilla, che vi permetterà di trovare il giusto compromesso tra la disponibilità verso gli altri e l’attenzione per voi stessi: da evitare inutili sprechi di energia.

♏ Scorpione: ★★. In arrivo un giorno davvero al di sotto delle attese! Per molti di voi Scorpione questa non ci voleva, proprio adesso che le cose sembrano andare per il meglio. Non disperate, una soluzione di ripiego la si trova sempre; basta impegnarsi e cercare. In amore intanto, l’impulsività rischia di farvi perdere la testa più del solito, oppure di mettervi in una situazione critica: recuperate la vostra calma, parlatene con il partner, magari cercando insieme di discutere pacatamente su come fare.

Single, a voi l'oroscopo del giorno preannuncia una serie di piccoli imprevisti. Quasi sicuramente, quest'ultimi tenteranno di minare concentrazione e buonumore: siate pronti a qualsiasi evenienza. Siate altresì equilibrati nell’analizzare eventuali situazioni intricate: una persona invidiosa sta già pensando a come mettervi in difficoltà. Nel lavoro, alcuni colleghi potrebbero dimostrarsi ostili nei vostri confronti. Non temete, state calmi e attendete il momento giusto per prendervi la rivincita.

♐ Sagittario: ★★. La necessità di far fronte ad una giornata classificata con il "ko" vi costringerà a volare basso. Tuttavia, riuscirete a procurarvi il tempo necessario anche per i vostri soliti interessi.

In amore, se desiderate "spiccare il volo" allontanandovi sentimentalmente dagli attuali legami, valutate bene le conseguenze e la portata delle vostre decisioni... Consiglio: mai rischiare un rapporto solo per soddisfare effimere tentazioni... Single, anche per voi come per coloro già accoppiati, stesse raccomandazioni: occhio ai rischi inutili! Si sa, può benissimo capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non fatene un dramma, ok? Sappiate comunque che si prevede in linea di massima una giornata senza infamia e senza lode. Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno 14 maggio al Sagittario prevede l'arrivo di nuovi impegni da onorare in ambito della propria attività.

Vi sentite giù di morale? Magari incapaci quasi a reagire di fronte alle problematiche quotidiane? Calma: vi ricordiamo che siete un Sagittario!

Astrologia del giorno 14 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★. Giovedì giornata indirizzata per lo più alla normale ed ordinaria quotidianità. Secondo l'oroscopo del 14 maggio, per quanto concerne il lato sentimentale/affettivo, contrariamente a quanto solitamente vi capita, sarà molto semplice per voi lasciarsi andare ai sogni e fantasticherie. In effetti sognare non costa nulla specie se a farlo siete in coppia: può essere davvero molto appagante ai fini del rapporto. In serata potrebbero arrivare notizie abbastanza interessanti.

Single, sia come sia, negli affari di cuore le parole brillano di luce splendente, dunque sappiate centellinare al grammo ogni parola detta o pensata. Gli astri ricordano che il pessimismo è l'anticamera della disfatta e l'orgoglio è l'antidoto ideale... Nel lavoro avrete a portata di mano una buona soluzione, capace di dimezzate buona parte della fatica quotidiana. Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: la fiducia ha continuo bisogno di stimoli.

♒ Acquario: ★★★★★. Questo giovedì di metà settimana, tutto dovrebbe filare via liscio come l'olio. In coppia, malgrado le ottime referenze planetarie tutte dalla vostra, non si escludono piccole (ma antipatiche) discussioni per motivi di denaro: soldi, sempre e solo i maledetti soldi che non bastano mai!

Intanto il pomeriggio risulterà per molti nativi il momento clou, dunque da sfruttare bene ma con moderazione. In campo sentimentale, l'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario prevede che la giornata scorrerà senza particolari passi falsi. Arriverete a sera certamente stanchi, ma felici e pienamente soddisfatti delle cose fatte o messe in campo. La Luna ad alcuni di voi nativi raccomanda un maggior dialogo con la persona amata. Ponderate bene eventuali scelte voi single, giusto per non pentirvi in seguito della troppa fretta. Nel lavoro invece, il momento potrebbe essere quello adatto per chiedere o osare: ottimo dare più fiducia alle circostanze, ma molto meglio puntare sulle vostre reali possibilità.

♓ Pesci: ★★★★. Giovedì giornata buona, soprattutto da portare avanti in normale tranquillità senza strafare. Secondo l'oroscopo del giorno 14 maggio sarà importante, per quanto riguarda le vostre faccende amorose, che diate una rispolverata al vostro romanticismo, ultimamente un po' perso. Nella coppia, prendendo adeguate misure precauzionali (che conoscete bene!), potrete contare su un discreto giovedì ed essere ricambiati dalla persona che avete accanto. Uno dei segreti per un buon rapporto di coppia sta nel non pretendere troppo dal partner, specialmente se non si è pronti/disposti a contraccambiare con altrettanto slancio alle attenzioni ricevute. Se single invece, la pausa forzata continua ancora: sappiate attendere il vostro turno, presto tutto tornerà come prima e allora...

Nel lavoro, idee originali saranno condivise e potreste dare un valido aiuto in una collaborazione che richiederà comunque tanto impegno.