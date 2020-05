L'oroscopo del 31 maggio è pronto a svelare come si concluderà sul piano astrale l'ultimo giorno del mese corrente. Le previsioni delle stelle della giornata di domenica segnalano un'Ariete piena d'amore e delle sorprese inaspettate per le persone nate sotto il segno del Cancro. Per i nativi dei Pesci si prospetta una giornata tra alti e bassi.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – In questa giornata di domenica avete tanta voglia di assaporare l'amore, istante dopo istante. Entro giugno e luglio dovete fare delle scelte importanti, magari potreste anche decidere di cambiare stile di vita.

La felicità sembra essere sempre di più a portata di mano. Il lavoro potrebbe crearvi disguidi, rendervi meno concentrati su ciò che dovete fare. Occhi agli equivoci e ai battibecchi.

Toro – Periodo positivo per i rapporti di coppia. Avete il via libera per progettare il futuro, rendere stabile la vita affettiva, decidere un passo importante come la convivenza, il matrimonio o fare figli. I sogni nel cassetto si realizzano solo con impegno e dedizione. Se in campo professionale fate più attenzione, potete uscire indenni da questo momento di crisi. Nella sfera finanziaria potreste ottenere una piccola soddisfazione.

Gemelli – Ottima domenica per il vostro cuore. Se c'è qualcosa di anomalo nella vostra relazione, chiarite tutto entro 24 ore.

Non lasciate andare questo periodo senza aver fatto qualcosa di concreto, agite solo se avete idee chiare, soprattutto se state vivendo un matrimonio soffocante o poco felice. Potreste migliorare la vostra condizione lavorativa, ma non al ritmo che vorreste.

Cancro – Potrebbe essere una giornata piena di sorprese.

Se siete in cerca del grande amore, l'anima gemella potrebbe aspettarvi dietro l'angolo o in una chat virtuale. Prendete coraggio e fate voi il primo passo, approfondite la conoscenza e cercate di capire bene se è la persona giusta per voi. Certo, non è facile ma la dea bendata vi sostiene. Non è il momento giusto per investimenti e finanziamenti.

Se state cercando una nuova occupazione, dovete aggiornare le vostre competenze e non dovete mai perdere la grinta.

Previsioni di domenica 31 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – In campo sentimentale non vi aspetta una giornata da favola, forse pensate di risolvere i problemi dimenticando chi li causa ma potrebbe essere una soluzione sbagliata. Le difficoltà e i problemi sono sempre dietro l’angolo, pronti ad assaltare la vostra vita. Vorreste migliorare la vostra condizione economica ma in un momento di crisi non è semplice raggiungere certi obiettivi. Ricordatevi: nulla è impossibile.

Vergine – Se state vivendo un rapporto logorante è perché siete costretti a fare tutto ciò che vi dice il partner oppure i vostri sentimenti non sono più quelli di una volta.

La bella notizia è che state iniziando a intravedere risposte e soluzioni. Se la vostra unione è felice ma non ci sono le condizioni adatte per renderla stabile, tranquilli, state per ricevere una sorpresa inaspettata. Per chi è in cerca di un nuovo impiego, l'oroscopo vi consiglia di allargare il campo di azione, anche nel web.

Bilancia – Questa giornata di domenica vi fa stare con il fiato sospeso, adesso per un bisticcio, ora per uno sguardo così intenso da far svolazzare mille farfalle nel vostro stomaco, ora per un dubbio e così via. La noia non è presente nel vocabolario della vostra vita, anche se a volte invocate la tranquillità. Spesso, però, siete voi a innescare una serie di situazioni a causa del vostro orgoglio e del vostro caratterino un po' pepato.

In campo lavorativo si respira aria di conflitti o di insoddisfazione, forse le condizioni contrattuali vi fanno storcere il naso?

Scorpione – Quest'ultima giornata di maggio potrebbe concludersi con qualche bisticcio nella vostra vita matrimoniale, forse manca un pizzico di pepe nel rapporto intimo oppure i problemi economici incidono sulla vostra vita di coppia. Per fortuna, riuscirete a stanare con successo queste eventuali tensioni. Basta un po' di impegno in più e di fantasia per mettere le cose al proprio posto. Questa domenica vi dà il via libera ai progetti, alle iniziative audaci da mettere in atto nel mese di giugno. Magari potreste raggiungere risultati interessanti anche in termini economici.

Astrologia giornaliera: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Avete una grande opportunità per migliorare la vostra reputazione e le vostre prospettive professionali. Se vi è stato offerto un lavoro, cogliete l'occasione per negoziare un salario più elevato: valete come l'oro e il vostro futuro datore di lavoro lo sa benissimo. Per quanto riguarda l'amore, siete soddisfatti della connessione fisica che avete con il vostro attuale partner. La vostra prospettiva sul matrimonio potrebbe anche cambiare durante questo periodo.

Capricorno – Le vostre vicende affettive si trovano attualmente sotto una buona stella. Se ci sono perplessità, questioni irrisolte, potete risolverle con facilità.

Se volete realizzare qualcosa di concreto, fatevi avanti e prendetevi quello che vi spetta. Ci sono conti in sospeso e qualche insoddisfazione in ambito lavorativo ed economico. Affrontate tutto nella prossima settimana, poiché sarete più grintosi e avrete maggiore probabilità di vittoria.

Acquario – Non c'è niente che possiate fare per arginare la marea di cambiamento, quindi è meglio abbracciare le novità man mano che arrivano, anche se questo significa lasciarsi alle spalle alcune situazioni confortevoli. Il vostro intelletto è benedetto e sensibile, questo vi aiuta ad adattarvi a esperienze nuove e diverse. Smettete di perdere tempo in attività che non vi piacciono e iniziate a trovare più gioia, amore e significato.

Pesci – Si prospetta una domenica altalenante in amore. Non mancano scatti nervosi, discussioni animate e polemiche. Non saltate mai alla conclusione e non siate frettolosi, l'atmosfera tornerà presto serena. Potreste approfittare di una serata romantica per riflettere, capire, dialogare e spiegarsi. Potete fare molto per migliorare la vostra attività, sia se lavorate come liberi professionisti che come dipendenti. Non fatevi scoraggiare dalle ostilità dell'ambiente circostante: presto raggiungerete i vostri obiettivi.