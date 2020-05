L'oroscopo del 29 maggio è pronto a dire la sua sul probabile andamento del quinto giorno del mese corrente. Per i nativi del Cancro è una giornata baciata dalla fortuna, invece, per coloro che appartengono al segno del Sagittario è abbastanza nervosa. Da Ariete a Pesci, l'astrologia applicata alla giornata di venerdì e le previsioni zodiacali su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Questa giornata di venerdì inizia con qualche incertezza. Forse chi vi piace è distante, distaccato o freddo. Scoprite le cause e, se è possibile, trovate anche una giusta soluzione.

I cuori solitari che bramano l’amore vero potrebbero conoscere una persona particolarmente interessante. Siate prudenti, meglio non coinvolgere amici dei quali non sapete se fidarvi oppure no. Sul lavoro siete molto concentrati per migliorare la vostra attuale condizione lavorativa e avete anche una grande voglia di raggiungere un benessere economico.

Toro – Dopo un lungo periodo di lockdown avete voglia di emergere, di stimoli e di godervi la vita in tutte le sue sfumature. Dedicare uno spazio agli hobby fa molto bene alla salute psicologica e fisica. Se non avete accanto un partner che asseconda i vostri capricci o desideri, sono in vista alcuni battibecchi, destinati a essere risolti in breve tempo.

Discorso diverso per chi è in profonda crisi, la coppia rischia di scoppiare se non fa attenzione a ogni cosa. Se già lavorate o se siete in cerca di una nuova occupazione, raccogliete le energie e migliorate le conoscenze, dovete essere competitivi e agguerriti.

Gemelli – Se nutrite rancori o dubbi sul partner d'amore, è arrivato il momento di chiarire, affrontare definitivamente il problema oppure chiudere il capitolo e cambiare libro.

Non tergiversate, se la vostra unione è solida, potreste iniziare a progettare qualcosa d’importante e duraturo. Questo è un momento davvero romantico, anche per le coppie appena nate che pensano di fare una piccola vacanza. Anche sul lavoro basta temporeggiare, è giunta l’ora della grande svolta, di un cambiamento radicale.

Cancro – Questa potrebbe essere una giornata fortunata. La fortuna, però, va incoraggiata. Muovetevi, uscite, frequentate anche gente nuova. Se sbagliate mira la prima volta, non demordete, vedrete che Cupido vi aiuterà nella prossima a centrare meglio il bersaglio. In campo lavorativo dovete dare il massimo. Se da qualche tempo cercavate novità, è arrivato il momento della fatidica svolta, di un cambiamento che promette soddisfazioni. Migliorate il vostro bilancio.

Previsioni di venerdì 29 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Ci sono problemi in sospeso nella vostra relazione, probabilmente si tratta di questioni familiari o economiche. Solita routine, ormai dovreste sapere come vanno le cose, cercate di affrontarle con astuzia e mai con la prepotenza, così non otterrete niente.

L’Oroscopo consiglia alle neo-coppie di ignorare certi amici fastidiosi e di godersi l'amore. Il lavoro va a rilento, i pianeti sembrano aver subito l'effetto negativo del lockdown, come la maggior parte delle aziende. Non è facile trovare un buon impiego, ma con un briciolo di pazienza potreste trovare qualcosa.

Vergine – L'amore potrebbe presentarsi nella vostra vita. Forse si tratta di una vecchia fiamma o di una storia iniziata da qualche tempo e che fatica a spiccare il volo. Se state aspettando una risposta, potrebbe arrivare a breve. Se il vostro cuore è libero, questo è un ottimo periodo per aumentare il giro delle conoscenze, anche sui social. Mettete in panchina le incertezze e vivete alla giornata.

In tema di finanziamenti, mutui e investimenti, muovetevi con doppia prudenza: non è il periodo migliore per osare e potreste fare i conti con le spese extra.

Bilancia – In amore siete baciati dalla fortuna. Se qualcosa non funziona bene, se non siete del tutto soddisfatti, fermatevi e riflettete con attenzione. È una giornata favorevole, è un vero peccato sprecarla per restare ancorati a situazioni logoranti. Scacciate via il passato e la tristezza, apritevi con fiducia all'amore. Sicuramente tornerete a sorridere. Se siete in cerca di un lavoro, continuate a cercare, potreste trovare qualcosa di vostro gradimento a fine mese o metà giugno.

Scorpione – Periodo positivo per gli affari di cuore.

Se pensate ancora a una persona che ora non c’è più, dovete trovare il coraggio di risalire la china. Come potete innamorarvi o vedere le nuove opportunità se restate a piangervi addosso? Fatevi coraggio, la vita vi aspetta! Avete buone occasioni per risplendere, ma dovete mettervi in discussione e uscire allo scoperto. Cupido è in agguato, pronto a scoccare la freccia dell’amore. Anche se questo è un periodo tentennante, siete pronti a rimettere in piedi la vostra attività. Le idee che avete in mente sono destinate a dare buoni frutti, anche in termini economici.

Astrologia giornaliera: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Giornata abbastanza nervosa, soprattutto in campo sentimentale.

Il quotidiano con i suoi problemi ruba spazio e tempo all'amore. I motivi possono essere tanti ma la soluzione è una sola. Anche se non è facile, dovete studiare una strategia migliore per migliorare la vostra situazione sentimentale. In campo lavorativo dovete vedervela con qualche grattacapo che non sapete come affrontare. Muovetevi con massima cautela ed evitare di prendere decisioni frettolose.

Capricorno – In questa giornata di venerdì le stelle incoraggiano l'amore e la passione. Qualche problema potrebbe nascere da una riunione familiare. Se ci sono battibecchi o incomprensioni, la colpa è della situazione familiare che state vivendo. L'oroscopo consiglia di non imputarvi troppo e di sfruttare questa giornata per pensare a voi stessi.

Anche se siete appena usciti da un periodo di lockdown, potreste trovare una buona occasione per riprendere in mano la vostra vita.

Acquario – Vi piace innamorarvi, scoprire la passione e conoscere nuova gente, però, dovete fare attenzione a non mescolare amore con amicizia. Potreste avere un filarino con un amico oppure potrebbe accadere che la persona che vi piace è desiderata anche da una persona che vi è amica. In ogni caso, fate attenzione ed evitate pettegolezzi e ambiguità. Questo periodo non favorisce gli investimenti, muovetevi con cautela nel settore del denaro e degli affari.

Pesci – Vi ritrovate soli soletti da un bel po’ di tempo e il vostro cuore è sconsolato e afflitto. Asciugatevi le lacrime e reagite!

Anche se questo periodo sembra più nero della pece, il cambiamento che state affrontando è positivo, perché vi offrirà maggiore soddisfazione in futuro. Qualunque sia l'ambito in cui lavorate, dalla vostra parte avete fortuna e intraprendenza.