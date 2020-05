Lunedì 1° giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno della Bilancia, mentre Mercurio assieme al Nodo Lunare saranno sui gradi del Cancro. Venere e il Sole permarranno nel domicilio dei Gemelli, così come Urano proseguirà il proprio transito nel segno del Toro. Infine, Saturno rimarrà stabile in Acquario e Giove insieme a Plutone continueranno la loro orbita in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno entusiasmante per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: regali. Il lunedì solitamente è visto come una giornata pesante per l'inizio di una nuova settimana lavorativa, ma in questo caso ciò passerà presumibilmente in secondo piano, perché alcuni tra i nativi potrebbero ricevere un inaspettato regalo dal partner, che li riempirà di gioia.

2° posto Acquario: passionali. Venere cammina all'indietro ma la spinta propulsiva dei Luminari nel loro Elemento potrebbero far si che la giornata nativa sia all'insegna della passionalità. Meno rosee le effemeridi per quanto riguarda il fronte professionale, dove i rapporti coi colleghi non saranno idilliaci.

3° posto Gemelli: trasgressivi. I single del segno avranno ottime chance di fare nuove conoscenze affettive, sopratutto la seconda e terza decade, dove poter far emergere gran parte del loro lato trasgressivo.

I mezzani

4° posto Leone: schietti. La Luna in Bilancia da un lato e il Sole in Gemelli dall'altro spingeranno i nati Leone a mettere in campo una schiettezza senza eguali, malgrado Mercurio in Cancro inviti ad avere un atteggiamento diverso.

5° posto Vergine: chiamate extra. Sul versante professionale i nati del segno potrebbero ricevere qualche opportunità lavorativa supplementare. Il lato economico non sarà presumibilmente esaltante ma tale occasione non andrebbe sottovalutata.

6° posto Toro: figli. Il focus del giorno inaugurale della settimana nativa sarà, con tutta probabilità, indirizzato verso la prole, dove sarà necessario rivedere alcune regole comportamentali e di buona educazione per adattarle alle circostanze del momento.

7° posto Sagittario: vizi da eliminare. Il Sole quadrato a Marte unito a Venere quadrata al terzetto Luna-Marte-Nettuno porrà probabilmente l'accento sulle abitudini malsane dei nati Sagittario, intimandogli di porre fine agli stessi quanto prima.

8° posto Capricorno: destabilizzati. Il parterre planetario potrebbe minare alcune certezze native, perlopiù professionali, e ciò non potrà che destabilizzare il terzo segno di Terra che, per indole, ha bisogno di poter contare sulla stabilità lavorativa.

9° posto Scorpione: pensierosi. Alcune scelte fatte dai nativi nei giorni scorsi potrebbero essere messe in discussione questo lunedì, portando alcuni tra loro a ritornare sui propri passi. Sarà bene, però, attendere il tempo necessario per ottenere dei frutti perché stravolgere di continuo le 'carte' professionali non è il metodo migliore per giungere ai propri obiettivi.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: finanze flop. Il settore economico dei nati Ariete è da qualche periodo sotto scacco astrale. In particolare in questa giornata - a causa della Luna opposta in trigono al duetto Sole-Venere - l'attenzione alle finanze dovrà essere ancora più forte.

11° posto Pesci: lavoro flop. I rapporti con capi e colleghi potrebbero non essere dei più sereni durante questa prima giornata di giugno, e ciò sarà da attribuirsi al lassismo messo in campo dai nativi, in netta contrapposizione con le 'richieste' di Urano, Saturno e Giove.

12° posto Cancro: bizzosi. Il nervosismo potrebbe essere il protagonista della giornata nativa, sopratutto nel focolare domestico dove ogni pretesto farà da miccia per scatenare una bomba dialettica con la dolce metà.