L'oroscopo del 30 maggio è già pronto a rivelare quali novità vi aspettano in questa giornata d'inizio weekend. I nativi dell'Ariete devono affrontare parecchi impegni di lavoro. Le persone del Toro, invece, devono essere prudenti negli investimenti. In ottima evidenza, l'astrologia relativa alla giornata di sabato e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Ci sono alcune tensioni e questa giornata potreste trascorrerla litigando e con l'umore a terra. Se ci sono difficoltà, affrontatele subito, non trascinatele finché diventano dure a morire.

Qualunque sia la causa, non avete motivo di cadere nella disperazione profonda, impegnatevi per migliorare ciò che non funziona. Non dite o fate nulla di cui potreste pentirvi in seguito. Avete parecchi impegni di lavoro, tanta fatica in più ma anche tante piccole soddisfazioni.

Toro – Alti e bassi emotivi. Questo è un riassuntino di questa giornata d’inizio weekend. Non tutte le storie che nascono in questo periodo sono destinate a esistere. Indubbiamente, non è un periodo brillante ma i motivi possono essere tanti. Affrontate questo nuovo periodo con più apertura mentale e disponibilità. Di sicuro farete colpo su qualcuno ma sarete anche bravi a infilarvi in grandi pasticci. Il campo lavorativo richiede tanto impegno e massima attenzione alle difficoltà.

Doppia prudenza negli investimenti, la fortuna fa cilecca.

Gemelli – Vi aspetta un sabato positivo per l’amore. Non vi mancano la grinta, la passione, l'audacia e la determinazione. Sapete benissimo quali sono i vostri sogni e sapete anche come renderli reali. Se avete una grande confusione in testa, state tranquilli, si tratta solo di piccole incertezze che vi trascinante da qualche tempo.

In campo lavorativo fate fatica a riprendere il ritmo e non sapete da dove iniziare. Non fatevi prendere dal panico e organizzatevi al meglio.

Cancro – Dopo un lungo periodo burrascoso, questa giornata di sabato potrebbe essere ideale per dedicarvi alla tenerezza, alla complicità, al corteggiamento e al romanticismo.

Attenzione, però, agli equivoci, alle incomprensioni e al nervosismo. Evitate i pettegolezzi e gli amici ipocriti, non date ascolto a chiacchiere senza fondamento. Dopo questo periodo di lockdown potreste avere meno concentrazione sul lavoro. Per eventuali colloqui, meglio agire tra qualche settimana.

Previsioni di sabato 30 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Vi aspettano emozioni intense e passionali. Non rimanete indifferenti e non vi annoiate, ma avete la tendenza a drammatizzare tutto ciò che vi fa esasperare. L’effetto che fate sugli altri è intenso: o ti amano, o ti odiano senza mezze misure. Nel lavoro vivete qualche attimo di insoddisfazione, ma avete la possibilità di migliorare l’attuale posizione.

Vergine – Dimenticate gelosie, incertezze, tensioni e risolvete i problemi, sempre se ci sono. Potreste anche decidere di voltare pagina in modo definitivo. Presto, per voi inizierà una nuova fase, molto più appagante della precedente. Se c'è amore condiviso, potreste compiere un passo importante. In campo professionale siete favoriti. Se state cercando un nuovo impiego, datevi da fare e non sprecate le buone occasioni che incontrate lungo il vostro cammino.

Bilancia – L'amore gode di influssi abbastanza positivi, soprattutto in questa giornata di sabato. Avete voglia di emozioni e di vivere situazioni speciali. L'oroscopo consiglia un tocco di grinta in più, soprattutto ai nativi della Bilancia più timidi e incerti.

Se ci sono state delle tempeste nel vostro cuore, dimenticatele! Non esistono affari vantaggiosi in campo lavorativo, di questi tempi nessuno vi regala niente. Cercate di capire la strategia giusta e quali sono le risorse a vostra disposizione.

Scorpione – Vi aspetta un sabato piacevole per incontri e amicizie. Avete doti utilissime per vincere la timidezza e spingervi a farvi avanti con chi vi piace. Per alcuni di voi potrebbe esserci un riavvicinamento. Potrebbe esserci qualche problema di natura economica o burocratica. Niente che non possiate risolvere con la vostra furbizia e capacità comunicativa.

Astrologia giornaliera: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – In questa giornata d'inizio weekend per molti di voi si respira un clima da cime tempestose, soprattutto in amore.

Viene a galla il vostro carattere, il vostro modo di amare così intenso e profondo ma anche viscerale, possessivo e vendicativo. Insomma, vorreste tutto dal vostro attuale partner. Attenzione, però, alla gelosia: non cercate di imporre nulla con la forza. In campo professionale si parte bene, evitate però le scelte dettate dall'impulsività. Qualcuno potrebbe contrastare i vostri piani.

Capricorno – Giornata favorevole, soprattutto per instaurare un dialogo con le persone care o con la vostra dolce metà. Se vi amate ancora, allora vi aspetta un fine settimana piacevole, sereno e pieno di complicità. Se ci sono questioni da chiarire o il partner ignora i vostri bisogni, avete bisogno di stimoli nuovi, di sentirvi più vivi che mai.

Se dovete affrontare un colloquio di lavoro, raddoppiate l’attenzione e la concentrazione. Presto troverete qualcosa che fa per voi.

Acquario – Giornata fluida, significa che avete il via libera per decidere che cosa fare o non fare. Ogni scelta comporta delle conseguenze, perciò se vi capita qualcosa di poco piacevole, non sarà sfortuna ma il frutto delle vostre decisioni. Lasciatevi guidare dal cuore che sicuramente la sa più lunga della mente. In campo lavorativo c'è aria di novità e voglia di cambiamenti. Potreste avere ottime idee o ricevere proposte ghiotte.

Pesci – In questa giornata potreste vivere momenti piuttosto nervosi. Attenzione a non riversare questo stato d’animo in amore. In caso di battibecchi, cercate di recuperare in fretta usando parole dolci.

No all'ipocrisia e all'accettazione di situazioni che offendono la vostra persona e che vi fanno soffrire. Se state pensando di fondare una società o di mettervi in affari con un collaboratore, è meglio rimandare perché questo è un periodo pieno di incognite e instabile.