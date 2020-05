Nell'oroscopo della settimana che va dall'1 al 7 giugno, una Luna nuova bacerà i nativi sotto il segno del Sagittario, che potranno assistere a un interessante clima di rinnovamento, mentre per l'Ariete il lavoro terrà molto impegnati i nativi del segno. Intanto il Leone avrà tanta vitalità da sfruttare soprattutto sul fronte sentimentale grazie a Venere favorevole, mentre per l'Acquario il mese di giugno inizierà molto bene, con interessanti novità tutte da scoprire.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la settimana, dall'1 al 7 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dall'1 al 7 giugno 2020 segno per segno

Ariete: qualche litigio con il partner o con i familiari a volte può capitare. non esiste infatti la famiglia perfetta o un rapporto sempre idilliaco. Tuttavia, la cosa più giusta da fare sarà non alzare un muro e cercare di chiarire le cose. Fortunatamente secondo l'oroscopo, la seconda parte della settimana si appresta a essere il momento perfetto per cercare di sanificare un rapporto. Se siete single chiarite ogni incertezza e successivamente fatevi avanti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste essere più impegnati del solito in questa settimana, tanto che farete fatica a ritagliarvi dei piccoli spazi di tempo per voi stessi.

Voto - 7

Toro: configurazione astrale della settimana che vi permetterà di avere dalla vostra parte pianeti come Giove, Marte e Mercurio, rispettivamente in trigono dal segno del Capricorno, e in sestile dai segni dei Pesci e del Cancro. Con questo cielo sarà facile per voi raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dovrete solamente metterci tutto l'impegno.

Sul fronte sentimentale la voglia di stare in compagnia del partner inizierà a farsi sentire molto, soprattutto considerato che si avvicina la stagione estiva. I cuori solitari potrebbero mettersi alla ricerca di nuove conquiste. Voto - 8

Gemelli: il mese di giugno potrebbe iniziare con un po’ di stanchezza per voi nativi del segno, probabilmente a causa di Marte in quadratura.

Ciò non vorrà dire che avrete problemi di ogni tipo, soprattutto nel lavoro, ma cercate semplicemente di svolgere quantomeno il necessario per non rimanere indietro con i vostri incarichi. Sul fronte sentimentale invece potrete ancora contare sul Sole e su Venere in posizione benefica per voi nativi del segno, pronti a regalarti momenti indimenticabili. Se siete single un incontro molto particolare potrebbe farvi battere il cuore. Voto - 8

Cancro: oroscopo della settimana che prevede uno splendido Mercurio in congiunzione al vostro cielo, pronto a darvi una mano a recuperare terreno in diversi ambiti. In amore preparatevi a vivere nuovi scenari con il partner, che potrebbero aumentare l'affiatamento di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade, attenzione solamente nel fine settimana.

Se siete single sarà un periodo in recupero, con più incontri con gli amici e qualche nuova conoscenza in più. Sul posto di lavoro vi concentrerete maggiormente verso gli affari e le pubbliche relazioni per incrementare le vostre finanze. Voto - 8,5

Leone: con Venere e il Sole in sestile dal segno dei Gemelli, l'oroscopo della settimana si appresta ad essere soddisfacente sotto diversi punti di vista. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non avrete molto da mettere in discussione con l'anima gemella. Ciò significa che sarà molto più semplice per entrambi andare d'accordo e raggiungere un'ottima sintonia di coppia, soprattutto per le coppie nate ormai qualche tempo fa. Se siete single saprete dimostrarvi delle persone simpatiche ed affettive con gli amici.

Sul fronte lavorativo potrebbe esserci qualche rallentamento nella parte centrale della settimana, ma per tutto il resto la situazione sembra stia migliorando a poco a poco. Voto - 7,5

Vergine: un po’ di stress accumulato potrebbe mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo della settimana. Una serie di pianeti in quadratura inoltre come il Sole e Venere non faciliteranno di certo le cose. Sul fronte sentimentale lasciate per un po’ da parte alcuni sogni e speranze con la vostra anima gemella e concentratevi a trovare una soluzione su come poter ripristinare la situazione. Se siete single la parte centrale della settimana si rivelerà quella con maggiori soddisfazioni. Nel lavoro potrete fare affidamento a pianeti come Giove e Mercurio per cercare di svolgere bene le vostre mansioni.

Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo della settimana molto convincente per voi nativi del segno, con una configurazione astrale a vostro vantaggio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avere Venere dalla vostra parte significa che sarà facile aprirsi al dialogo e concludere magnifiche serate insieme soprattutto grazie al fascino e al carisma che sapete trasmettere. Se siete single le prime giornate della settimana si preannunciano tra le più romantiche per voi nativi del segno, considerato che la Luna sarà favorevole. Sul posto di lavoro non badate ai pettegolezzi e pensate maggiormente a cosa potete fare per cercare di migliorare ulteriormente la vostra situazione, portando a casa risultati migliori.

Voto - 8,5

Scorpione: periodo nel complesso niente male per voi nativi del segno secondo l'oroscopo settimanale, considerato che avrete a disposizione la Luna nel vostro cielo, pronta a darvi una mano. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia sarà in grande ripresa. Non tiratevi indietro dunque e cercate di riparare errori commessi in precedenza con il partner. Se siete single l'oroscopo vi consiglia di assumere il giusto approccio con la persona che vi piace per riuscire a fare colpo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potrebbero arrivare risultati più importanti, che piano piano andranno a migliorare la situazione. Voto - 8

Sagittario: l'oroscopo della settimana prevede l'arrivo della Luna nuova per voi nativi del segno a partire dal prossimo weekend.

Nonostante ancora dovrete fare attenzione a Venere in opposizione, l'arrivo dell'argenteo satellite prometterà interessanti cambiamenti in meglio per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete tante energie a disposizione e potreste riuscire a sfruttarle al meglio per cercare di uscire fuori da un'eventuale crisi con il partner, facendo delle scelte di cuore molto importanti. Per quanto riguarda i cuori solitari approfittate del weekend se volete conoscere nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro Saturno in sestile dal segno dell'Acquario potrebbe darvi una mano nelle vostre mansioni, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Voto - 7

Capricorno: Mercurio in opposizione al vostro cielo potrebbe creare qualche piccolo momento di arresto per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo della settimana.

Potreste infatti mettere meno cura nelle vostre mansioni giornaliere, oppure un calo dei guadagni. In ogni caso, dovrebbe trattarsi solo di qualcosa di passeggero, anche se sarebbe comunque utile capire come uscirne fuori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece la vostra relazione di coppia sta attraversando un bel periodo, tanto che apprezzerete molto la compagnia del partner. I cuori solitari un approccio più originale e romantico vi garantirà risultati migliori. Voto - 7

Acquario: oroscopo più che ottimale per voi nativi del segno, con il pianeta Saturno nel vostro cielo che vi sta aiutando molto soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Avrete infatti tante idee da sviluppare nel corso delle prossime giornate, alcune a breve termine e altre a lungo termine, ma in ogni caso si preannunciano promettenti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, ci saranno interessanti novità nella vostra relazione di coppia tutte da scoprire nel tempo, che manterranno costantemente su buoni livelli l'affiatamento di coppia. Se siete single e volete provare a recuperare una vecchia relazione, provateci pure. Voto - 9

Pesci: oroscopo della settimana che prevede il pianeta Marte in congiunzione al vostro cielo, pronto ancora una volta ad aiutarvi a dare il meglio con le vostre mansioni. Non vi dispiacerà un cambio di programma qualora si presenti anzi, sfrutterete l'occasione a vostro vantaggio, soprattutto grazie all'energia che avrete in corpo. Sul fronte amoroso invece ancora qualche tensione con il partner a causa di Venere in quadratura non farà di certo bene ai rapporti, e dovreste cercare di prendere in mano la situazione per cercare di uscire fuori da un'eventuale crisi.

Se siete single potrebbe essere arrivato il momento di ricominciare daccapo qualcosa che non vi soddisfaceva più in precedenza. Potrebbe essere una buona idea per ritrovare interesse in qualcosa. Voto - 7