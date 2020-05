L'Oroscopo di domani, venerdì 15 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrale. La settimana, che è stata ricca di vicissitudini, sta per volgere a conclusione. In attesa del weekend, per molti segni zodiacali sarà una giornata piena di lavoro e/o faccende domestiche. La Luna entrerà nel domicilio dei Pesci. Qualcuno deciderà di mettersi a dieta altri invece si dedicheranno allo shopping online come nel caso dei nativi del Toro. Andrà bene soprattutto alla Bilancia che si ritroverà al primo posto in classifica. I nativi del Cancro si prenderanno una rivincita, ma le previsioni astrali del 15 maggio prevedono vari interessanti accadimenti.

Approfondiamo il tutto osservando anche l'immancabile classifica disposta, come al solito, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° posto - In questa giornata la vostra fiducia scarseggerà al punto tale da farvi vedere tutto nero. Forse avete indugiato troppo a lungo su una certa questione o forse nutrite dei rancori verso una persona che vi ha fatto un torto. Qualunque sia la situazione, dovete assolutamente correre ai ripari e voltare pagina. L'orgoglio non porta a niente di buono, perciò mettete da parte ogni proposito di vendetta.

Scorpione - 11° in classifica - Sarà un venerdì all'insegna di mille dubbi e incognite da risolvere.

La vostra mente risulterà piuttosto confusa e potreste anche non sentirvi bene fisicamente. Forse ultimamente vi nutrite male e fate le ore piccole davanti alla tv o forse siete molto preoccupati. Cercate di coltivare la pazienza, specialmente se attendete una risposta o un pacco. La prossima settimana qualcosa migliorerà.

Acquario - 10° posto - Aspettatevi un venerdì così così, ma a voi andrà abbastanza meglio rispetto ai giorni scorsi. Avete avuto una settimana complicata, sia a livello mentale che fisico avete fatto un'enorme fatica. Cercate di prendere le cose alla leggera e aspettatevi una notizia esplosiva entro domenica.

C'è qualcosa che vorreste cambiare, ma aspettate il weekend.

Capricorno - 9° in classifica - Se i conti non quadrano cercate di capire che cosa dovete/potete fare per sistemare il tutto. Le preoccupazioni ancora vi sciupano il sonno anche se in misura inferiore rispetto a prima. Uscire non vi fa sentire sereni, ma non potete continuare a vivere nel terrore. In giornata vi chiederanno un piacere, non tiratevi indietro e cercate di essere più altruisti. Ancora pochi giorni e potrete correre dal parrucchiere a darvi una bella sistemata!

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Leone - 8° posto - Sarete alle prese con delle carte o delle questioni burocratiche. Forse dovete ripartire ma non avete idea su come fare.

Spegnete i pensieri tortuosi e focalizzatevi su una situazione alla volta. Essere multitasking in alcuni casi può essere controproducente, perciò concentratevi. Non esagerate con i dolciumi e le pizzette, specialmente se ultimamente avete messo su un po' di chili. Serata a base di film o serie tv, ormai da tempo questa è la vostra routine serale.

Ariete - 7° in classifica - Aspettatevi 24 ore da prendere con le pinze dato il livello di tensione piuttosto elevato. Non è stata una settimana sorridente, anche fisicamente ne avete risentito. Il caldo/freddo alternato potrebbe avervi causato qualche fastidio alle vie respiratorie, quindi dovrete cercare di proteggervi per bene e non esporvi eccessivamente.

La prossima settimana sarà molto entusiasmante e tornerete a valorizzarvi.

Pesci - 6° posto - Eccoci giunti a metà settimana con un oroscopo molto valido grazie all'entrata della Luna nel vostro acquatico segno. Casa e sentimenti saranno al centro dell'attenzione. Avrete un sacco di idee e progetti da mettere in atto. Chiedete aiuto se necessario, sfruttate il vostro fascino ammaliante di cui disporrete in queste 24 ore. I cuori solitari, stanno vivendo un periodo turbolento. Purtroppo per il momento sarà meglio cautelarsi e lavorare sulla propria persona. Sfruttate questa giornata per allentare la presa e recuperare le energie: c'è un tempo per correre e un tempo per riposare.

Gemelli - 5° in classifica - L'oroscopo vi applaude dato che avrete 24 ore in crescendo.

Il vostro compleanno si avvicina a grandi passi e avete un sacco di progetti da voler attuare. Rispetto a qualche mese fa le vostre priorità sono cambiate, forse desiderate una casa più spaziosa con un giardinetto o una terrazza ampia in cui fare l'orto. Chi invece ha la fortuna di vivere in una zona più confortevole e tranquilla, sarà alle prese con nuovi hobby o il lavoro da remoto. Avrete modo di riconquistare il terreno perso in quest'ultimo periodo.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 15 maggio dice che avrete finalmente modo di prendervi una bella rivincita. Da tempo sentite l'esigenza di chiudervi in riflessione e questa giornata vi permetterà di farlo.

Questi sono stati dei mesi estremamente difficili. Avete brancolato nel buio facendo i conti con la soverchiante sensazione di irrequietezza. Coloro che speravano di raggiungere la vetta del successo eseguendo una carriera brillante, purtroppo si sono ritrovati a fare dei passi indietro. Per riemergere dal fondale e non rischiare di annegare, dovete accettare la situazione e ripartire da capo. Anche i giganti cadono.

Toro - 3° in classifica - Aspettatevi un venerdì di tutto rispetto. La vicinanza delle persone a cui tenete di più risulterà maggiore del consueto. Di questi tempi basta poco per sentirsi più uniti: videochiamate, telefonate e messaggini, anche se forse questo non vi soddisfa. Comunque sia, in giornata sarete alle prese con le pulizie e il cambio di stagione anche se non avete idea di come vestirvi a causa degli sbalzi di clima tra caldo e freddo.

Vi dedicherete allo shopping online, presto rinnoverete il guardaroba ma attenzione a non spendere più del dovuto.

Vergine - 2° posto - Buone le previsioni astrologiche di questo venerdì. Avrete modo di occuparvi dei vostri interessi personali. Marte favorirà il settore comunicativo e/o lavorativo. Se qualcosa non vi risulta limpido, chiedete delucidazioni senza tentennare troppo. Giungerete ad un'importante svolta destinata a cambiare delle cose, forse per sempre. Ci saranno delle situazioni da rivedere e/o sistemare. Ciò che un tempo fungeva, adesso potrebbe non essere più così.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedono occupare il primo posto. Questa sarà la vostra migliore giornata della settimana, perciò tirare un sospiro di sollievo.

Sarà un buon periodo anche per i cuori solitari che avranno modo di conoscere gente nuova attraverso i social. L'amore di coppia ha vissuto delle turbolenze, ma se ce la metterete tutta potrete riaccendere la fiamma della passione. Qualcuno sta cercando di vendere casa. I tempi sono cambiati e le esigenze non sono più le stesse di prima, dunque, considerate di traslocare in un'abitazione più ampia e in una zona decisamente tranquilla.