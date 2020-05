L'oroscopo di venerdì 15 maggio avrà in serbo entusiasmanti novità per molti segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo Sole e Urano in Toro, Luna e Saturno in Acquario, Mercurio e Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci e, infine, Giove e Plutone in Capricorno.

Durante questa giornata l'Ariete sarà carico d'energia mentre lo Scorpione avrà bisogno di relax.

Approfondiamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 15 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 15 maggio: confusione per Toro, Cancro creativo

Ariete: avrete energia e grinta da vendere.

Osserverete le cose da un nuovo punto di vista e tutti gli ostacoli vi sembreranno facili da spazzare via. Forse, le persone attorno a voi, soprattutto i colleghi di lavoro, non riusciranno a comprendere le sfaccettature del vostro carattere, cercheranno di mettervi in imbarazzo o vi faranno domande scomode, ma se manterrete la calma riuscirete a gestire la situazione. Avrete poca voglia di confidarvi con il partner, preferirete trascorrere insieme dei momenti spensierati e allegri.

Toro: avrete bisogno di dedicare del tempo a voi stessi. Le numerosissime idee che avrete rischieranno di mescolarsi tra loro e di farvi perdere il filo delle vostre azioni. L'oroscopo suggerisce di provare a scrivere su carta per avere un quadro generale del percorso che vorrete intraprendere.

Sarà fondamentale, però, non accumulare troppo stress perché così facendo rischierete di sentirvi ancora più confusi. Le tenerezze del partner potranno aiutarvi a recuperare la fiducia in voi stessi e il desiderio di andare avanti, nonostante le difficoltà.

Gemelli: ricercherete stabilità e serenità con tutti voi stessi.

Sentirete di vivere in una condizione precaria e questo non potrà certo fare bene al vostro umore. L'oroscopo consiglia di ripartire da un tassello fondamentale della vostra vita: le persone. Le amicizie non sono tutte uguali e per voi sarà necessario comprendere chi è davvero meritevole della vostra fiducia e chi non lo è.

Non vi sentirete completamente capiti dal vostro partner, ma prima dargli tutta la colpa, provate ad analizzare le vostre parole: forse non vi siete espressi con chiarezza.

Cancro: sarà una giornata all'insegna della creatività. Avrete voglia di dare vita a qualcosa di bello e per fare ciò vi servirete di tutte le vostre migliori qualità. Disegno, pittura, musica, saranno attività che vi consentiranno di esprimere al massimo il vostro potenziale. Molto utile potrebbe essere seguire qualche tutorial su Youtube o leggere dei libri inerenti al tema scelto. Forse, sentirete il desiderio di condividere le vostre creazioni con amici e partner, ma non rimaneteci male se non tutti reagiranno come vorreste: l'arte è soggettiva.

Oroscopo del 15 maggio: Vergine sentimentale, dubbi per Bilancia

Leone: sarà il momento giusto per fare un punto della situazione sulla vostra vita sentimentale. Non preoccupatevi se il bilancio non sarà positivo: l'amore potrebbe essere dietro l'angolo. L'oroscopo consiglia di non perdere la fiducia in voi stessi perché vi servirà tanta grinta per affrontare le difficoltà che si presenteranno. Una passeggiata pomeridiana nel parco potrà aiutarvi a rilassarvi e a pensare serenamente a diverse situazioni della vostra vita. Condividere queste riflessioni con il partner vi aiuterà a osservare le cose da un nuovo punto di vista.

Vergine: il rapporto con il partner sarà un elemento cardine in questa giornata.

Vi sforzerete per far si che tutto proceda per il senso giusto, cercherete di aprire il vostro cuore e di essere il più gentili possibile. L'oroscopo, però, suggerisce di non sacrificare la vostra spontaneità: spingere i vostri comportamenti in una direzione, anziché in un'altra, potrebbe non rivelarsi un'ottima idea. Importante sarà il confronto con gli amici, non dovrete parlare necessariamente di cose importanti, vi basterà semplicemente la loro compagnia per sentirvi meglio dal punto di vista emotivo.

Bilancia: avrete bisogno di tante rassicurazioni da parte della persona amata. Metterete in dubbio alcuni elementi che fino ad ora sono stati stabili nella vostra vita. L'oroscopo consiglia di non farvi travolgere dall'ansia, ma di analizzare con calma le vostre sensazione.

La vostra dolce metà vi aiuterà a fare chiarezza, forse avrete bisogno di tempo per riflettere, ma alla fine arriverete alla giusta soluzione. Dedicare tempo alle vostre passioni vi consentirà di allontanarvi dalle preoccupazioni e di concentrarvi su qualcosa di bello.

Scorpione: sarà una giornata difficile dal punto di vista famigliare. Qualcuno vi chiederà di fare qualcosa che porterà via buona parte del vostro tempo. Vi sentirete sgarbati nel dire di no, ma sarà importante agire anche in base ai vostri impegni. Uscire per un po' all'aria aperta vi consentirà di rilassarvi e di ragionare con lucidità. Il partner, al contrario, non vi sarà di grande aiuto perché minimizzerà le vostre sensazioni.

Prima di dare inizio a una lite, sarà importante provare a riappacificarsi in modo sereno.

Previsioni astrologiche di venerdì 15 maggio: giornata in famiglia per Capricorno, felicità per Pesci

Sagittario: avrete voglia di ricominciare da zero: tutte le cose fatte fino ad ora vi sembreranno inutili, ma la realtà è ben diversa. Sarà importante non essere troppo critici verso voi stessi e sfruttare le conoscenze apprese per dare vita a qualcosa di nuovo. Vivrete un rapporto complicato con il vostro partner perché desidererete percorrere strade differenti. L'oroscopo suggerisce di non demordere: se vi impegnerete riuscirete a trovare il compromesso che riporterà il sereno tra voi. Attenzione a non sottovalutare l'attività fisica.

Capricorno: cercherete di dare tanto spazio alla famiglia, anche se la vostra mente non smetterà di essere concentrata su questioni lavorative. Vi impegnerete per dare vita ad attività divertenti e che siano in grado di coinvolgere anche i vostri bambini. Verso le ore serali, una forte stanchezza potrebbe cogliervi impreparati: indicherà che avrete bisogno di staccare un po' la spina e di dedicare tempo solo al vostro benessere personale. Non cercate di resistere per portare a termine i vostri impegni: una mente riposata lavora meglio di una mente sofferente.

Acquario: la vostra forza di volontà, forse, verrà ostacolata da difficoltà che incontrerete nel corso della giornata. Sul momento, vi sentirete in procinto di mollare, ma alla fine, se insisterete, riuscirete a superare tutto.

La relazione sentimentale procederà a gonfie vele, vi sentirete più innamorati che mai e proverete un moto d'orgoglio verso la persona amata. Desidererete trascorrere qualche ora romantica insieme, magari davanti a una cenetta gustosa e a un film romantico.

Pesci: avrete modo di vedere alcuni dei vostri sogni realizzati. Forse, non accadrà in modo esplicito, ma sicuramente il vostro cuore si riempirà di gioia. Sarà tempo di prendere decisioni molto importanti, che potrebbero incidere sul vostro futuro. L'oroscopo suggerisce di agire con razionalità, senza aver paura di esporvi, ma anche senza essere troppo precipitosi. Una chiacchierata con una persona speciale vi aiuterà a fare chiarezza tra le vostre idee, ma alla fine spetterà solo a voi scegliere il percorso da intraprendere.