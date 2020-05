L'Oroscopo di domani 23 maggio, annuncia un sabato di un certo spessore. Sotto il piano astrale avremo Luna e Sole in congiunzione sotto i dei Gemelli. I nativi di quest'ultimo segno potranno gioire, ritrovandosi a trascorrere 24 ore di svolta completa. Ultimo posto in classifica per la Vergine che si ritrova, da tempo, a sentirsi completamente scombussolata nel suo insieme. Questa fase astrale sarà importante per coloro che devono prendere delle decisioni, ma l'attenzione sarà riversata anche sui progetti di coppia e sulla nascita dei nuovi sentimenti. Sono previste delle novità un po' per tutti i segni zodiacali e in special modo per i single del Capricorno e dei Gemelli.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata per ciascun segno e relativa classifica disposta, come al solito, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - L'oroscopo afferma che in giornata riceverete un aiuto inaspettato che vi alleggerirà da un certo peso. Forse ultimamente state conducendo una vita sregolata, magari avete mandato a monte certe buone abitudini che un tempo seguivate con costanza. Vi ritroverete ad avere una brutta cera in volto. Cercate di nutrirvi meglio e di riposare di più. Diminuite il consumo della caffeina perché non vi fa bene essere troppo agitati e tesi. Avrete un diavolo per capello in queste 24 ore e rischierete di discutere con un familiare.

In serata tutto tornerà al suo posto.

Sagittario - 11° posto - Dovrete prendere una decisione entro breve tempo. Dentro di voi nutrite ancora delle perplessità. Coloro che hanno un'attività in proprio, stanno brancolando nel buio. Le coppie innamorate avranno modo di supportarsi a vicenda mentre quelle che sono sul punto di rottura finiranno per discutere animatamente.

Nella professione, dovete essere pazienti e controllarvi: è un periodo di crisi per chiunque. I conti non tornano e faticate a sbarcare il lunario. Presto dovrete fare degli ulteriori tagli ma cercate di tenere duro perché nel prossimo autunno è prevista una ripresa.

Leone - 10° posto - In genere mirate al successo, ma al contempo non volete commettere errori.

Sarà un sabato incentrato sulle faccende lavorative o di studio da ultimare entro il tardo pomeriggio. Cercherete di sbrigarvi onde liberarvi il prima possibile dai vostri doveri. Avete riscoperto svariate passioni, siete tornati a fare quelle cose che prima non avevate il tempo di fare. Questo sarà un giorno così così, infatti, qualche intoppo potrebbe giungere inaspettatamente e sconquassarvi. Rivederete una persona facente parte del vostro passato e vi stupirete di quanto sia cambiata. Per qualcuno si sta avvicinando un evento atteso.

Bilancia - 9° posto - Le previsioni astrologiche parlano di una giornata estremamente confusionaria in cui non riuscirete a stare fermi un solo secondo. Forse dovrete uscire per svolgere certe commissioni urgenti o per delle faccende prettamente private.

Il cuore vi batterà all'impazzata, specie se siete single da troppo tempo. Una piccola gioia vi farà spuntare un sorriso. Occhio alla gelosia in amore: rischia di stravolgere ogni equilibrio! Non rinviate troppo a lungo i vostri sogni perché il tempo passa in fretta. Attenzione a quei mal di testa o di denti che spesso vi attanagliano.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Acquario - 8° in classifica - Se c'è una situazione spinosa da risolvere, cercate di muovervi entro la fine di questa giornata. Cercate di liberarvi da ogni impegno, così da potervi godere una domenica di serenità assoluta. Attorno a voi qualcosa è cambiato completamente, persino certe persone non sembrano più le stesse di prima.

C'è una maggior diffidenza verso il prossimo! Potreste apprendere un certo pettegolezzo. Nuove circostanze richiedono soluzioni diverse. Questo è un periodo di crisi e di assestamento: 'Mal comune mezzo gaudio'.

Ariete - 7° in classifica - Cercate di non incasinarvi già al primo mattino. Avrete tra le mani dei progetti da completare entro il pomeriggio. Aspettatevi principalmente un sabato frenetico in cui non vi potrete fermare un secondo. Non vedrete l'ora che arrivi la sera per poter staccare la spina e concedervi del meritato riposo da trascorrere con pizza in compagnia oppure con un emozionante programma televisivo. L'amore procede a gonfie vele per le coppie innamorate. Negli ultimi tempi ci sono state delle discussioni o delle lontananze, ma in questo periodo sarà possibile ricucire un certo legame.

Capricorno - 6° in classifica - L’oroscopo di domani dice che starete bene fisicamente e mentalmente. Riscoprirete la voglia di vivere, progettare e magari partire per un viaggio avventuroso. Cercate di prediligere le mete marittime, magari a sud Italia in cui sole, mare e montagna trionfano. Avete bisogno di rigenerarvi e di respirare dell'aria pulita. Avete trascorso un inizio 2020 a dir poco complicato. Con il partner di sempre la gioia risulterà strepitosa. Le stelle vedono in dirittura d'arrivo delle notizie speciali per i cuori solitari.

Scorpione - 5° in classifica - Per non avere complicazioni dovete prendere l'abitudine di mettere nero su bianco tutti i vostri impegni quotidiani. Ripartire con un progetto importante da dedicarvi durante la prossima settimana.

Aspettatevi un sabato ricco di sfumature e con qualche novità generale. Da un po' di tempo state in guardia perché non vi sentite granché sereni. Comunque sia, questa sarà la giornata giusta per affrontare quell'attività sgradita che rimandate da fin troppo tempo. Si prevedono incontri interessanti per chi è solo e vorrebbe conoscere qualcuno. Invece, chi è da poco in una nuova relazione, dovrà prendersi del tempo per approfondire la conoscenza.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Toro - 4° posto - L'oroscopo di questo 23 maggio si presenta complessivamente buono. Siete dei tipi lunatici e intransigenti. Ci sono giorni in cui sorridete e altri in cui tendete a sentirvi vuoti, come se vi mancasse qualcosa e non sapete cosa.

Se siete single, è in dirittura d'arrivo un grande amore travolgente destinato ad arricchirvi la vita. Se avete alle spalle una relazione di vecchia data, chiusa entro tre anni fa, essa tornerà a riaffacciarsi nel vostro cuore. Andrà molto meglio per le coppie durature che hanno tra le mani un progetto di vita comune destinato a vedere la luce entro la fine dell'anno 2020.

Pesci - 3° posto - La vostra sensibilità risulterà più accentuata che mai, sarete zuccherosi e ottimi ascoltatori. Coloro che brancolano nel buio da tempo, finalmente rivedranno la luce del sole e torneranno a macinare degli ottimi risultati. In genere tendete a procrastinare, ossia a rinviare le cose al giorno seguente. In queste 24 ore avrete modo di chiedere aiuto o consiglio ad una persona speciale.

Circondatevi di soggetti positivi e chiudete i rapporti con coloro che sanno solo sentenziare negativamente. Siete molto ben voluti, è difficile detestarvi anche se suscitate un po' di invidia. In giornata qualcuno si ritroverà ad andare dal parrucchiere o dall'estetista.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo del 23 maggio dice che trascorrerete un sabato ed un weekend importanti che faranno da apripista ad una settimana ancor più speciale. Detestate profondamente i bugiardi, nella vita avete raccolto tante delusioni e mandato già numerosi bocconi amari. Ma è proprio grazie alle esperienze passate che adesso siete quello che siete! Nelle relazioni, di solito non pretendete mare e monti ma solamente rispetto e romanticismo.

In giornata la fortuna sarà con voi e la vostra musa ispiratrice vi affiancherà. Fidatevi del vostro istinto perché vi porterà dritto al traguardo. Novità in arrivo per le donne in carriera che aspirano alla vetta del successo.

Gemelli - 1° posto - La Luna e il Sole illumineranno l'intero weekend, facendovi riassaporare quei sentimenti rimasti sopiti dentro di voi. Questa prima parte dell'anno è scivolata via in un baleno tra mille preoccupazioni e timori, anche se sotto sotto siete rimasti al sicuro. A partire da questo sabato, ogni cosa svolterà. Con il partner sarà meglio essere più cordiali, dunque, rispolverate la vostra vena romantica. Risulterete molto spontanei e affascinanti, cercate solamente di non essere scettici e ritrovate fiducia nel futuro.

Con i figli o i nipoti c'è un legame speciale e indistruttibile. Nella vita avete capito quanto conta il rispetto per se stessi: 'Meglio soli che male accompagnati'. Le stelle rivelano che stanno per giungere delle novità speciali per i genitori single.