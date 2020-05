L'oroscopo di sabato 23 e domenica 24 maggio è pronto a svelare come volgerà a conclusione questa settimana. Ci saranno tante occasioni per rifiatare e staccare la spina. Spazio anche per l'amore e le nuove conoscenze. Per i Pesci si prospettano 48 ore a dir poco stellari. Qualche notizia o evento spaziale non sarà da escludersi, come accadrà nel caso dei Gemelli che avranno la Luna nel loro domicilio. Amore, famiglia e salute: andiamo a scoprire le previsioni astrali del weekend segno per segno.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'Oroscopo annuncia un fine settimana carico di forze ed energie.

Tutto risulterà accentuato, persino l'interesse verso il partner o una nuova conoscenza. Ci sarà una maggior voglia di interagire anche se sarà meglio non abbassare la guardia. Avrete modo di lasciarvi andare ad un weekend di relax, potrete recuperare un lavoro arretrato o rimettervi in pari con certe commissioni/faccende. Vi dedicherete alle vostre passioni e in una delle due serate vi concederete una meritata pizza.

Toro - Fine settimana in grande spolvero, potrete staccare la spina e ricaricare le pile consumate durante i giorni scorsi. Vi alzerete più riposati e di buon umore, sarete inattaccabili. La vostra curiosità vi spingerà ad esplorare nuovi orizzonti. In questa fase sarà possibile progettare vacanze e/o prendere decisioni legate al futuro.

Prima di partire in quarta, verificate ogni cosa e non scendete a giudizi affrettati. Qualcuno vi contatterà, aspettatevi delle nuove notizie.

Gemelli - Avrete un weekend atomico! La settimana è incominciata con il piglio giusto ma terminerà ancora meglio. Grazie al notevole supporto astrale, potrete contare sulla Luna amica.

Si prevedono tante scintille sotto le lenzuola per coloro che sono in una relazione duratura ed anche incontri emozionanti per i cuori solitari. L'amore entra in scena a qualsiasi età e non guarda in faccia a nessuno, perciò non scoraggiatevi se vi sentite soli. Sabato sera si preannuncia speciale e carico di emozioni.

Notizie spaziali in arrivo.

Cancro - Quelle situazioni spinose che vi trascinate avanti da fin troppo tempo saranno messe da parte. Qualche nativo di questo meraviglioso segno si concederà un weekend fuori porta per ritrovare quella carica psicofisica perduta nelle precedenti settimane. Staccare la spina e fuggire temporaneamente dalla quotidianità per voi è molto importante. Chi è in coppia sta bene anche se vorrebbe una maggiore intesa intima. Chi è solo, invece, ama flirtare e conoscere gente nuova soprattutto dopo il lungo periodo di 'reclusione' forzata. C'è qualcuno che sogna di fare carriera o di vincere alla lotteria.

Previsioni astrali del weekend, dal Leone allo Scorpione

Leone - A volte, nella vita, ci vuole un'enorme scossa per far sì che si apra una breccia verso il futuro.

Questo sarà un fine settimana di ristoro e rigenerazione psicofisica. Recentemente siete stati sottoposti ad uno stress eccessivo perciò avete un gran bisogno di staccare la spina. Qualcuno sarà impegnato a lavorare anche nel weekend, ma tutto risulterà di gran lunga più semplice. Sabato sera c'è chi si immergerà nella lettura di libri emozionanti e profondi e chi invece preferirà lasciarsi andare davanti ad un bel programma televisivo.

Vergine - In questo periodo siete presi dal lavoro e dalla carriera che risulta travagliata. Forse avete subito uno stop, c'è stata senz'altro una brusca caduta. Tutto quello che dovrete fare in queste due giornate è riposare la mente e permettere al corpo di rigenerarsi.

Maturerete nuove consapevolezze e tornerete alla carica più forti e capaci di prima. Quando una strada conduce ad un vicolo cieco bisogna solamente fare dietro-front e cambiare percorso. Attenzione alle discussioni che potrebbero sfociare in famiglia in queste 48 ore.

Bilancia - Siete un segno diplomatico ma la vostra serenità è stata messa a dura prova. La settimana volgerà al termine con qualche colpo di scena che vi riguarderà da vicino. Avrete bisogno di supporto e azione. Con il partner l'affiatamento non manca e in queste 48 ore ci sarà una vicinanza maggiore del solito. In famiglia cercate di soppesare le parole, la stanchezza potrebbe spingervi a dire frasi spinose. Dedicate il sabato sera al rilassamento assoluto, concedetevi un bagno rinfrancante.

Domenica vi alzerete con calma e vi riscoprirete riposati.

Scorpione - 'Chi ha tempo non aspetti tempo' recita il detto. Molti nativi dello Scorpione avranno a disposizione due giornate di quiete assoluta da non sprecare in malo modo. Potrete concedervi uno strappo alla dieta o saltare l'appuntamento con il fitness. Sarete tentati a recuperare un certo lavoro. Rivedete i conti e fate qualche taglio, i prezzi risultano in netto aumento. Una notizia vi lascerà interdetti, ma cercate di non andare nel panico.

Oroscopo weekend 23-24 maggio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L'oroscopo rivela che avrete un buon fine settimana ricco di passione. Dovrete ristabilire l'equilibrio in famiglia, non vi sentite compresi e questo vi fa stare male.

Per fortuna tornerete ad avere un buon livello d'umore e potrete ottenere l'attenzione che meritate. Non covate i vostri pensieri spinosi, ma tirateli fuori. Se qualcuno vi ha fatto un torto, cercate di chiarire e voltare pagina. I cuori solitari potrebbero darsi appuntamento anche se sarà un'uscita insolita. Prendete la vita così come viene.

Capricorno - L'oroscopo invita a riallacciare quei contatti che avete perso nei mesi scorsi. Avete avuto un difficile avvio dell'anno, tanti propositi sono andati in fumo. Ogni problema ha una soluzione, perciò sforzatevi di più per cercare una via d'uscita oppure chiedete aiuto ad una persona più esperta. L'amore, se è forte, supera ogni burrasca. Cercate di stare sereni e di non pensare a niente che vi faccia impensierire o agitare.

Acquario - Aspettatevi un buon fine settimana, la giornata migliore sarà indubbiamente quella di domenica. Occhio a non fare troppo tardi la sera, ultimamente perdete la cognizione temporale. Saranno 48 ore fertili, perfette per rilanciare un progetto o mettere in atto uno dei tanti propositi che avevate in serbo per l'anno nuovo. Prendetevi tutto il tempo necessario per riflettere su una certa questione economica e familiare che vi attanaglia da giorni.

Pesci - Sabato e domenica saranno due giornate stellari. Avete atteso per tutta la settimana l'arrivo del weekend perciò sarete entusiasti. Possibili telefonate o messaggini, dunque, tenete d'occhio i dispositivi mobili. Qualcuno o qualcosa vi sorprenderà, inoltre, riceverete una notizia sensazionale.

In famiglia occorrerà essere pazienti, specie se qualcuno cerca di fare il prepotente. Passione bollente per le coppie innamorate, ma anche per i single sono previste ottime chance per un incontro emozionante.