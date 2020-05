L'oroscopo di domani 23 maggio avrà in serbo tantissime novità per i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo Sole, Luna, Mercurio e Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Saturno in Acquario.

Nella giornata di domani, il segno dei Gemelli si dedicherà al rapporto di coppia, mentre il Capricorno penserà già all'inizio della nuova settimana. Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di sabato 23 maggio di tutti i 12 segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 23 maggio: avventure per Ariete e Cancro socievole

Ariete: vi guarderete intorno alla ricerca di qualcosa di speciale. Sarete stufi di vivere le giornate tra impegni lavorativi o di studio. Desidererete esplorare nuovi aspetti del vostro carattere e, se vi troverete nelle giuste condizioni, non avrete alcuna paura di lanciarvi in nuove sfide. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non trascurare le parole di chi vi sarà vicino: non dovrete prendere tutto per oro colato, ma un occhio di riguardo potrebbe aiutarvi.

Toro: dovrete gestire moltissimi impegni in questa giornata. Desidererete avere una bacchetta magica per ridurre la mole di lavoro, ma purtroppo non siete Harry Potter e le faccende domestiche non spariranno come per magia.

Fortunatamente, non verrete lasciati sole nelle incombenze quotidiane perché la vostra famiglia vi sarà di grandissimo aiuto. Piccoli gesti aumenteranno moltissimo la complicità con il partner e vi sentirete completamente amati e apprezzati.

Gemelli: avrete voglia di organizzare qualcosa di speciale per il partner.

Impiegherete alte dosi di romanticismo e vi impegnerete al massimo per dare vita a una sorpresa fantastica. L'oroscopo suggerisce di presentargliela nel modo giusto, non fatelo aspettare troppo ma impegnatevi per dare vita a qualcosa di veramente unico. Forse, dovrete affrontare qualche piccola discussione con gli amici ma saranno questioni di poco conto e facilmente risolvibili.

Cancro: gli amici avranno un ruolo cruciale in questa giornata. Adorerete stare in loro compagnia e non riuscirete a rinunciare all'allegria che portano nella vostra vita. Avrete la sensazione di essere tornati ai tempi della scuola, quando tutto era semplice e luminoso. Non demordete, potrete ottenere anche adesso quella serenità, vi basterà eseguire piccoli gesti quotidiani per non lasciarvi travolgere dallo stress.

Oroscopo del 23 maggio: Leone protagonista e Scorpione romantico

Leone: sentirete il bisogno di stare al centro dell'attenzione. Non si tratterà di manie di protagonismo, ma del desiderio di essere apprezzati per i vostri meriti. L'idea di essere scavalcati da chi ha raggiunto risultati inferiori ai vostri vi disturba palesemente.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dare troppo peso ai successi degli altri, ma di concentrarvi sui vostri: la gelosia non vi regalerà alcuna svolta positiva.

Vergine: vi sentirete un po' egoisti e bisognosi di pensare solo a voi stessi. È troppo tempo, ormai, che tendete a trascurare le vostre passioni più importanti. Desidererete parlare con il vostro partner, scambiarvi confidenze e approfondire il rapporto romantico. Forse, vi rivelerà qualcosa che vi farà storcere il naso, ma la sincerità è un qualcosa che merita rispetto. Tenderete ad evitare qualsiasi tipo di compromesso.

Bilancia: cercherete di dedicarvi a dei lavoretti creativi ma non sarete molto contenti del risultato.

Sarà una giornata complessa, avrete poca fiducia in voi stessi e le parole di conforto di chi vi sarà accanto non vi aiuteranno molto. Il segreto starà nel cercare di trovare la forza nel vostro cuore: non cercatela all'esterno, avete tutte le carte in regola per farcela! Inoltre verrete travolti da un forte bisogno d'affetto

Scorpione: finalmente la situazione con il vostro partner si stabilizzerà permettendovi di dare vita a un confronto maturo. Avrete molte cose di cui parlare ma emergerà una forma sorprendente di romanticismo che vi consentirà di deporre le armi. Darete l'idea di non aver bisogno di dichiarazioni affettuose ma penserete l'esatto contrario. Vi farà piacere ricevere coccole e tenerezze.

Previsioni astrologiche di domani 23 maggio: Sagittario amichevole e Pesci rilassato

Sagittario: non riuscirete a smettere di parlare. La vostra grinta sarà così tanto contagiosa da coinvolgere le persone che vi saranno attorno. Il partner non potrà fare a meno di apprezzare questo atteggiamento più tollerabile e flessibile. Anche gli amici ne saranno molto contenti e non si faranno alcun problema nel dimostrarvelo. Potrebbe essere il momento giusto per dedicare il vostro tempo a qualche attività creativa o nuova.

Capricorno: sarete già proiettati sull'inizio della nuova settimana. Avrete così tante cose da fare da non riuscire a prestare attenzione alle piccole gioie quotidiane. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non programmare eccessivamente gli eventi futuri perché ciò potrebbe rovinare tutti quei piccoli imprevisti che rendono divertente la vita.

Il partner cercherà di coinvolgervi nelle sue attività, anche se non vi saranno congeniali, provate ad apprezzare il gesto.

Acquario: il caldo non ha tardato a farsi sentire e sentirete il forte bisogno di godervi l'ambiente circostante. Maniche corte, camicia slacciata, scarpe aperte, saranno tutti elementi che vi doneranno una grandissima grinta. Vi sentirete i padroni della vostra piccola realtà e non cercherete di nasconderlo in alcun modo. Dedicherete tempo all'amore e al rapporto con gli amici. Forse, non riuscirete a comprendere completamente le intenzioni di chi vi circonderà.

Pesci: vi concentrerete sul vostro benessere personale. Curerete la moda, il trucco, la scelta di tanti piccoli particolari, che vi farà apparire sicuri e soddisfatti agli occhi degli altri.

Ovviamente, non trascurerete neanche l'aspetto psicologico: per voi sarà di vitale importanza scovare il relax in ogni angolo della vostra giornata. Ci sarà tempo per ripartire e per tornare ad affrontare le incombenze quotidiane. Fate solo attenzione a non cadere nell'eccessiva superficialità.