L'Oroscopo di domani, giovedì 7 maggio, rivela che sarà una giornata decisamente importante e di gran spicco. La Luna raggiungerà il suo massimo splendore con l'avvento del plenilunio. Tante cose saranno destinate a succedere, queste 24 ore non passeranno affatto inosservate. Giungeranno nuove disposizioni/novità, qualcosa di importante scuoterà un bel po' di segni zodiacali. C'è chi dovrà prendere una decisione importante (tipo l'Acquario) e chi invece si ritroverà al centro di una serie di transazioni economiche.

Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - Luna piena in Scorpione (vostro segno opposto) non vi favorirà affatto perciò dovrete essere molto più prudenti del solito. Gli affari o il lavoro faticano ad ingranare e questo vi scoraggia profondamente. Dovete dare tempo al tempo perché nulla avviene dall'oggi al domani.

Solo con la pazienza e la perseveranza potrete ottenere dei buoni risultati. In giornata rivedete dei conti, se necessario stringete la cinghia e tagliate qualche spesa superflua. In famiglia dovrete necessariamente stabilire delle regole da rispettare in maniera assoluta. Chi vive da solo potrebbe sentirsi stufo e desiderare di scappare altrove. Evitate di mettervi in viaggio se vi sentite poco bene!

Capricorno - 11° in classifica - In queste 24 ore vi sveglierete con il piede storto. Vi sentirete molto confusi a causa del plenilunio in segno d'acqua. Possibili costipazioni o attacchi di panico, qualunque sia il problema non lasciatevi travolgere. Se c'è un ostacolo da superare, informatevi sulle soluzioni migliori per scavalcarlo. Non piangetevi addosso troppo a lungo, presto la fortuna busserà alla vostra porta e vi terrà compagnia per molto tempo.

Questa prima parte dell'anno non è stata di certo migliore, ma le cose cambieranno a breve.

Sagittario - 10° posto - La voglia di dormire prevarrà su quella di reagire. Avete accumulato fin troppo stress e avete bisogno di tempo per riprendervi. Dopo essere rimasti a lungo chiusi in casa, in giornata non avrete alcuna voglia di alzarvi e mettere il muso fuori. La confusione rischierà di aggravare il vostro benessere psicofisico, perciò dovrete andare controcorrente e fare il vostro dovere anche se non ne avrete voglia. Le previsioni del weekend si presenteranno migliori!

Bilancia - 9° in classifica - Le previsioni astrologiche del 7 maggio invitano ad allentare un po' la presa.

Risulterete molto più tesi e preoccupati del solito. Nonostante la ripresa (seppur parziale) vi sentirete a corto di energie e questo vi porterà a demoralizzarvi e a vedere tutto nero. Il fatto che i risultati tardano ad arrivare rischierà di farvi impazzire, ma cercate di non essere scorbutici e demoralizzati. Chiedete aiuto, confidate i vostri dolori ad una persona cara. I maschi di questo segno tendono ad essere poco comunicativi mentre le femmine sono le più sensibili e vulnerabili. In genere, un po' di calo fisiologico è del tutto naturale, quello che conta è vedere i risultati sul lungo tempo.

Dunque, siate pazienti perché da venerdì tornerete a 'spaccare'.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° posto - Ultimamente la vostra concentrazione scarseggia, magari iniziate una determinata cosa ma poi la mettete da parte per incominciarne un'altra. Cercate di mantenere il focus altrimenti rischierete di sentirvi inconcludenti. In amore le cose si fanno in due, ma se nessuno dei partner si fa avanti si rischia di incappare in una situazione di stallo. Dunque, abbattete ogni incertezza e avanzate imperterriti. Rispolverate il vostro romanticismo. Forse non vi sentite abbastanza apprezzati, in tal caso mettete nero su bianco le vostre qualità e valutate onestamente che cosa volete ottenere di più da voi stessi.

Ariete - 7° in classifica - Giornata valida per tentare un azzardo in più. Più si avvicina l'estate più vi sentite vibrare di vita. In questa giornata di Luna piena vi scrollerete di dosso quello stato di letargia in cui siete rimasti stipati per molti mesi. L'eccitazione non mancherà e questo favorirà l'intesa tra due partner. Le coppie in procinto di convolare a nozze, nei giorni scorsi, hanno affrontato un periodo pieno di insicurezze, ma a breve torneranno ad essere sereni e tranquilli. Cercate il più possibilmente di prendere la vita così come viene e senza fare troppi viaggi mentali altrimenti rischierete di non godervela.

Leone - 6° posto - La metà della settimana è un buon momento per rivedere i conti e i progetti, onde capire come stanno procedendo le cose. Senza un piano dettagliato è alquanto complicato andare avanti verso il traguardo, è come guidare senza GPS in una strada mai percorsa! L'amore di coppia necessita di un pizzico di romanticismo in più mentre per i cuori solitari qualcosa sta cominciando a muoversi. A fine giornata ritagliatevi un po' di tempo per voi stessi. Come potete pretendere attenzione dagli altri se vi trascurate per primi? Prediligete delle letture spronanti e concedetevi un trattamento estetico rigenerante come una bella maschera facciale o un fango oppure ancora un bagno rinfrancante.

Vergine - 5° in classifica - Dei venti favorevoli stanno per giungere al vostro cospetto, preparatevi a sorridere! Al più presto vi si aprirà un mondo d'amore, d'amicizia e di occasioni lavorative. C'è chi sogna una carriera stratosferica e chi invece preferisce convolare a nozze in pompa magna. Qualunque siano i vostri progetti e sogni di vita, lavorateci sopra affinché si possano avverare. Spesso si tende a svalutare il tempo sottovalutando quello che si può fare entro 5-10 anni e sopravvalutando ciò che è possibile fare in un solo anno. Ripensandoci attentamente: dieci anni fa eravate dove siete adesso?

E un anno fa? In queste 24 ore vi ritroverete a completare un certo acquisto o a concludere un affare.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Acquario - 4° posto - In questa giornata vi ritroverete a prendere delle importanti decisioni. Dovrete essere lucidi e caparbi, non fatevi confondere dagli altri perché solo voi sapete ciò che volete davvero dalla vostra vita. L'attesa finirà per coloro che da tempo aspettavano qualcosa di importante come ad esempio un pacco, una lettera o una persona congiunta. In queste 24 ore, ogni discussione sarà chiarita e tornerà il sereno all'interno dell'abitazione domestica.

Coloro che hanno un viaggio in programma, prima di partire dovranno controllare di avere tutto a posto.

Pesci - 3° in classifica - L’Oroscopo di domani 7 maggio vi vedrà alquanto determinati e produttivi. Chi ha intrapreso una dieta da poco, riuscirà a riprendersi e a resistere dalla voglia di sgarrare. Tenete ben in vista il vostro obiettivo finale e fate di tutto per raggiungerlo. Eliminate alcuni comportamenti scorretti e che a lungo andare risultano deleteri. In amore, le coppie torneranno a progettare insieme e qualcosa si muoverà nel verso giusto. Ogni ostacolo potrà essere superato, da soli o in buona compagnia.

Scorpione - 2° posto - Giornata super favorevole. Vi sentirete smaglianti e sognatori. Ogni cosa vi scivolerà di dosso e potrete anche tentare un piccolo colpo di fortuna. 'Chi non risica non rosica' per cui non fatevi troppe premure e gettatevi nella mischia (in senso figurato si intende). Una persona importante per voi, vi contatterà e vi strapperà un dolce sorriso. Nel lavoro, invece, comincerà a intravedersi una buona ripresa. Siate più indulgenti con il partner e tenete a bada il vostro lato aggressivo e prevaricante. A volte, quando una cosa non vi sta bene tendete a parlarne per ore e ore, ma questo non è un comportamento produttivo, anzi.

Cancro - 1° in classifica - L’Oroscopo del 7 maggio si presenta piuttosto bene grazie soprattutto alla Luna piena in un segno d'acqua. Risulterete di gran lunga favoriti in tutto, dalla cucina al lavoro, dalle faccende di cuore a quelle amichevoli. Se c'è una distanza, potrà essere colmata. Anche il comparto economico avrà una sua importanza, infatti, coloro che attendono una certa entrata, finalmente l'attesa è finita! Sarete sorridenti, carismatici e pieni di idee vincenti. I vostri pensieri non vi infastidiranno e tornerete a pensare positivo. Una persona vi riferirà un pettegolezzo succulento.