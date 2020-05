Sabato 9 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Sagittario, mentre Giove e Plutone sosteranno in Capricorno. Marte assieme a Saturno permarranno nell'orbita dell'Acquario come il Sole, Mercurio ed Urano che continueranno il domicilio in Toro. Infine, Nettuno proseguirà il moto in Pesci e Venere rimarrà stabile nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno conciliante per Pesci e Scorpione.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro top. Qualcosa potrebbe mutare nell'ambiente professionale dei nati del segno, i quali inizialmente avranno qualche difficoltà a metabolizzare tali cambiamenti per poi, fortunatamente, accorgersi che risulteranno positivi al loro percorso lavorativo.

2° posto Leone: stacanovista. Sebbene per i risultati economici bisognerà attendere ancora qualche giorno, i nati Leone non dovrebbero tirarsi indietro, professionalmente parlando, questo sabato dimostrando un invidiabile stacanovismo.

3° posto Acquario: sereni. Nel focolare domestico il clima avrà buone chance di rasserenarsi nella prima giornata del weekend, ed a giovarne sarà anche la simbiosi di coppia che ultimamente aveva vacillato. Lavoro in stand-by.

I mezzani

4° posto Ariete: energie top.

Il bottino energetico in casa Ariete, specialmente per le ultime due decadi, sarà presumibilmente stracolmo e tale mole di forze potrà essere orientata verso le faccende pratiche e burocratiche spesso procrastinate. Non sarà il massimo del divertimento occuparsene ma rinviare ulteriormente sarebbe deleterio.

5° posto Capricorno: passionali. Se da un lato le faccende professionali subiranno qualche rallentamento, dall'altro nel focolare domestico i nativi potrebbero dare sfoggio di una rinnovata passionalità, che sarà ben apprezzata dal partner.

6° posto Toro: shopping. Urano spinge per non esagerare con le spese, s'intende, ma i nati del segno avranno buone chance di concedersi l'acquisto di un oggetto inerente all'abitazione domestica, come un nuovo elettrodomestico.

7° posto Gemelli: figli. Il focus nativo sarà, con tutta probabilità, orientato verso la prole con la quale sarà necessario fissare nuove regole, al fine di scongiurare ulteriori comportamenti sopra le righe.

8° posto Vergine: diverbi professionali. Sul versante lavorativo il sabato che si prospetta per il secondo segno di Terra non è tutto rose e fiori, anzi. Difatti, potrebbe innescarsi qualche spiacevole battibecco con un capo o un referente: sarebbe meglio non impuntarsi sulle proprie posizioni.

9° posto Bilancia: pessimisti. Le configurazioni planetarie delle 24 ore lasciano presagire un clima piuttosto altalenante, sia in amore che nel lavoro, dove i nati del segno assumeranno un mood pessimistico che evidenzierà ogni problematica.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: taciturni. Comunicare non sarà presumibilmente un'impresa semplice in casa Scorpione quest'oggi che, malgrado noteranno diverse manchevolezze da parte del partner, eviteranno di porvi l'accento sopra.

11° posto Pesci: stress. Più sul piano mentale che fisico, i nativi potrebbero avvertire una certa pesantezza questo sabato che, se non sfogata con attività sportive od hobby rigeneranti, si tramuterà in un batter d'occhio nell'indesiderato stress.

12° posto Cancro: bizzosi. Basterà un nonnulla durante la giornata per scatenare l'ira dei nati del segno, soprattutto la terza decade, i quali non si faranno alcuna remora ad esternare il loro malcontento.