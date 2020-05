La seconda settimana di maggio sta per concludersi, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? L'Oroscopo lascia presagire 24 ore di recupero per l'Acquario, che finalmente può tirare un sospiro di sollievo, ma anche per il sagittario che potrebbe ricevere delle sorprese. Per i pesci potrebbero nascere dei contrasti in famiglia o potrebbero protrarsi vecchi rancori. Cauti i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di venerdì 8 maggio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 8 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: durante questa giornata potrebbero nascere delle questioni da risolvere, probabilmente riguardanti dei beni familiari, un'eredita o una vendita. Cercate di agire con cautela, evitando di lasciarvi sopraffare dallo stress. Bene l'amore.

Toro: durante le prossime 24 ore il segno potrebbe continuare a risentire della stanchezza causata dalla Luna Piena. Potrebbe dunque essere una giornata faticosa, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti con gli altri, l'amore e la famiglia.

Recupero nel weekend.

Gemelli: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di essere guardarvi bene intorno, una persona a voi molto vicina potrebbe tentare di ostacolarvi. E' arrivato il momento di mettere le cose in chiaro e allontanare chi non ha fatto altro che deludervi.

Cancro: un quadro astrale vantaggioso lascia presagire una giornata serena e spensierata, in cui ci si può dedicare all'amore e alla cura delle persone care.

E' il momento ideale per chi desidera trovare un chiarimento e lasciarsi alle spalle i vecchi rancori, tanto in amore quanto nel lavoro. Bene il fisico.

Leone: l'oroscopo di venerdì 8 maggio lascia presagire una giornata faticosa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti tra genitori e figli. Cercate di mostrarvi comprensivi e più aperti al dialogo. Il presagio degli astri si rivolge in particolar modo ai genitori di figli adolescenti o con situazioni complicate.

Bene il lavoro.

Vergine: è un momento molto interessante per quanto riguarda il lavoro e la sfera pratica. E' possibile togliersi qualche sassolino dalla scarpa e riscuotere importanti successi. In amore potreste apparire un po' distratti, il partner potrebbe fraintendere le vostre motivazioni, mettete le cose in chiaro.

Bilancia: le stelle proteggono il segno e lo avvantaggiano soprattutto per quanto riguarda gli affari e la sfera pratica. L'oroscopo del 8 maggio lascia presagire una giornata vantaggiosa per concludere un affare o avviare delle trattative. Tensioni in amore.

Scorpione: potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici.

Le stelle consigliano di evitare gli sforzi e concedersi un po di riposo. Anche le liti e le discussioni andrebbero evitate, in questo momento non riuscirete a reagire come vorreste e potreste peggiorare le cose.

Sagittario: un cielo romantico e passionale protegge il segno durante questa giornata e lascia presagire una serata emozionante, ideale per organizzare una cenetta per due. Qualcuno potrebbe ricevere una telefonata inaspettata, ma molto desiderata, che potrebbe cambiare l'immediato futuro. Bene l'ambito lavorativo.

Capricorno: è un momento interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda gli affari e l'ambito lavorativo.

Durante questa giornata qualcuno potrebbe mettere appunto strategie interessanti, avviare qualcosa di nuovo o gettare le basi per progetti futuri. Armonia in amore.

Acquario: questa giornata è da dedicare all'amore e alle cure del partner. Ad inizio settimana non sono mancate le preoccupazioni, ma ora inizia un buon momento di recupero. Sono giornate spensierate e positive, ideali per praticare un po' di sport all'aperto o dedicarsi ai propri hobby.

Pesci: l'oroscopo di venerdì 8 maggio lascia presagire una giornata faticosa per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma anche soddisfacente. Le stelle vi sorridono in amore e la passione si riaccende.

In famiglia potrebbero non mancare problematiche e discussioni. Alti e bassi per il fisico.