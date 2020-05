L'Oroscopo del giorno 21 maggio 2020 è pronto a mettere sul piatto della bilancia le previsioni zodiacali di giovedì. In analisi in questo contesto, come da titolo, i segni relativi alla seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano in questa giornata sono tre segni in particolare: a svettare su tutti, l'Acquario, favorito da uno splendido Saturno in trigono al Sole nonché in congiunzione a Giove e Plutone. Il periodo si preannuncia molto positivo anche per Sagittario e Capricorno, entrambi favoriti dal Sole e dalla Luna.

Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 21 maggio, ad andare incontro ad un frangente decisamente sotto le attese saranno gli amici nativi in Pesci e Scorpione: il primo tra i due avrà a che fare con un periodo valutato "sottotono", mentre l'altro sarà costretto a fronteggiare una giornata indicata delle effemeridi con la spunta del "ko".

Classifica stelline del 21 maggio

Le stelle del prossimo giovedì hanno emesso il proprio verdetto in merito all'andamento della giornata. Per capire quali segni andranno incontro a situazioni favorevoli e quali, invece, vivranno un giorno poco positivo, si può consultare la nostra classifica stelline interessante l'oroscopo del 21 maggio 2020. Al vertice della scaletta, un segno di Aria: l'Acquario, nel frangente meritatamente insignito della prima posizione in classifica stelline provvisoria (in quanto relativa ai soli ultimi sei segni). A reggere il confronto con il predetto simbolo astrale solamente altri due segni, pronti per essere svelati nella scaletta riepilogativa.

Di seguito il responso sintetico dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci :

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia;

★★★: Pesci;

★★: Scorpione.

Oroscopo del 21 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il giovedì in arrivo avrà i contorni della pura e semplice normalità, senza troppe negatività o positività.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, per qualcuno di voi potrebbe essere giunta l'ora di apportare qualche leggero cambiamento comportamentale in ambito della coppia. L'umore sarà in recupero dopo i recenti fatti, in parte responsabili nei giorni scorsi di disagi o piccoli contrasti tra voi ed il partner.

Inizialmente potreste accusare un po' di nervosismo, il che vi farà sembrare leggermente deconcentrati, poi però la giornata sarà dinamica e molti di voi risulteranno brillanti e vivaci agli occhi di chi vi interessa. Datevi da fare con le idee, troverete certamente spunti per mettere tutto a nuovo, ok? Single, nel comparto relativo agli affetti potreste avere buoni spunti per rimettere in sesto situazioni in via di decadimento. Qualcuno con casi difficili, per non dire estremi, troverà finalmente "il bandolo della matassa" in merito ad alcune questioni legate ad un componente del nucleo familiare. Le previsioni del giorno nel lavoro invogliano alla fiducia: se state aspettando conferme o eventuali risposte in merito ad un colloquio o ad una domanda di impiego, potreste avere discrete certezze in merito.

Scorpione: ★★. Il prossimo 21 maggio sarà probabilmente una giornata difficile da affrontare. Sicuramente farete bene a stare calmi, fermi e attenti nel portare avanti le vostre quotidiane attività. In amore, la prassi è la solita: cercate di fare il meno possibile, dando priorità solo alle cose necessarie. A subire un pesante smacco, in primis, progetti o situazioni legate al futuro prossimo: valutate con attenzione eventualmente la volontà di risultare vincenti ad ogni costo, il rischio di rimanere con il cosiddetto pugno di mosche in mano potrebbe essere davvero alto. Single, l'oroscopo del giorno indica che potrebbe mancare quel pizzico di convinzione in surplus capace di dare il giusto guizzo risolutivo.

Un cielo astrale così poco performante, "inquinato" da astri troppo contrari al segno, non porterà nulla di soddisfacente: converrà procedere con calma. Nel lavoro, scordatevi proprio di mettere eventualmente in ballo qualcosa di nuovo. Diciamo che il periodo in parte è in una fase di stallo, dunque state sereni, recupererete molto presto.

Sagittario: ★★★★★. In arrivo un giovedì prezioso nel vero senso del termine, pregno di buone opportunità da mettere in ballo nei settori di vostro piacimento. In amore, l'oroscopo di giovedì 21 maggio vede gli attuali flussi astrali altamente favorevoli, specie se siete nati l’ultima decade del mese. In amore consigliamo pertanto di non impegnarsi in situazioni poco chiare, soprattutto se dovessero richiedere costanza o eccessivo impegno.

Le coppie felici avranno di che sbizzarrirsi con atteggiamenti e situazioni molto romantiche. Le previsioni del giorno invitano a prendere in mano la vita senza timore. Single, se in amore soprattutto in passato non avete potuto contare troppo sull'aiuto dalle stelle, prossimamente quest'ultime risulteranno ampiamente disponibili e tutte dalla vostra parte. Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno 21 maggio al Sagittario indica che qualcosa di interessante potrebbe iniziare a venir fuori. Comunque sappiate che è ancora presto per gridare al cambiamento. Come sempre tale previsione non sarà per tutti uguale, molto dipenderà dal tipo di lavoro, dall'ascendente o dalle circostanze.

Astrologia del giorno 21 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì indica molto allettante e altamente positivo il frangente analizzato. La fortuna sarà dalla vostra a partire da fine mattinata fino ad inizio sera. In amore, la partenza della giornata vi vedrà sicuramente deliziati da qualcosa di interessante. Sarete protagonisti, altamente favoriti dalle stelle in questo giorno di metà settimana. Rilevante l'appoggio del Sole e anche della Luna, specialmente in merito ai rapporti con colleghi di lavoro, in famiglia e nell'amicizia in generale. In coppia, chi ha vissuto momenti di crisi nella vita coniugale potrà finalmente sperare in un cambiamento, se non subito almeno tra pochi giorni.

Single, chi sta avendo a che fare con situazioni sentimentali in fase discente, questo giovedì potrebbe regalare una grossa opportunità per mettere di nuovo in linea anche quelle situazioni all'apparenza non più recuperabili. Nel lavoro invece, in programma spese o uscite di denaro. Consigliato valutare bene il tutto con massima attenzione. Probabili recuperi in vista, intanto, per quanto concerne alcune situazioni ultimamente in stallo.

Acquario: top del giorno’. Si prevede per voi Acquario una giornata veramente deliziosa da vivere. Grazie all'ottimo aspetto di Saturno favorito dal Sole in Gemelli e dalla Luna in Pesci, non avrete di che preoccuparvi per le cose inerenti amore e affetti. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, in questo periodo (o nei giorni scorsi) molti nativi, per non dire la quasi totalità, hanno avuto problemi di carattere sentimentale, non è così?

Il motivo o i motivi, nella stragrande maggioranza, riguardano le solite incongruenze tra il dire e il fare, oppure in merito ai differenti modi di considerare le cose tra voi ed il partner. Sorridete, in questo periodo tutto dovrebbe aggiustarsi al meglio. Single, potrebbero continuare le piccole incertezze riscontrate nei giorni precedenti, comunque quasi tutte in via di risoluzione. Il consiglio è quello di cercare di rialzare l'indice di complicità con la persona che sapete. Nel lavoro invece, il frangente risulterà interessante soprattutto per chi ha delle situazioni o delle domande in sospeso. Una piccola critica in merito allo stato di salute: il frangente non richiederà sforzi eccessivi, dunque perché non fare tutto con più calma?

Pesci: ★★★. La giornata di giovedì è prevista "sottotono", con difficoltà emergenti a partire dalla tarda mattinata. Le soluzioni potrebbero latitare, tenendovi in ansia fino a pomeriggio inoltrato. Secondo l'oroscopo del giorno 21 maggio riguardo l'amore, potreste avere difficoltà ad esprimere i veri sentimenti. Forse più di qualcuno, malgrado le buone intenzioni, potrebbe correre il rischio di essere frainteso. Per altri invece, il rischio potrebbe essere quello di perdere contatti importanti, con ripercussioni sulla vita affettiva, in primis verso quella familiare. Ad "uccidere" il rapporto con il partner potrebbe essere la noia della ripetitività, insieme alla solita routine: non lamentatevi.

Se single invece, il periodo in arrivo si preannuncia all'insegna del nervosismo e dell'agitazione, soprattutto in alcune situazioni legate a qualcuna delle vostre amicizie. Se appartenete a quelli con diatribe in corso, vuoi per una diversità di punti di vista oppure per eventuali offese ricevute, potrebbe essere ancora lontano il momento in cui poter scrivere la parola "fine". In ambito lavorativo scordatevi di prendere di petto quella situazione che sapete: attenti a non fare passi falsi, vi ricordiamo che questo giovedì non sarà tanto buono per voi dei Pesci, perciò regolatevi di conseguenza.