L'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio 2020 è disponibile per tutti, pregno di novità e buone notizie riguardanti l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. Target delle predizioni astrali, il periodo coincidente con la penultima settimana dell'attuale mese. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle ai sei segni dello zodiaco relativa alla seconda sestina? Ovviamente, per quei pochi che ancora non lo sanno, fanno parte della seconda metà zodiacale i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra gli appena citati, in primo piano risultano due soli segni: in questo caso parliamo certamente del Sagittario (voto 8) e del Capricorno (voto 8).

Il periodo in analisi si prevede abbastanza discreto anche per Acquario (voto 7) e Pesci (voto 7), seguiti a brevissima distanza da Bilancia (voto 6) e Scorpione (voto 6).

La settimana in oggetto vedrà la presenza della Luna dapprima in Toro e poi in Gemelli. In tutto saranno solo due i cambi di settore messi in agenda dall'Astro della Terra. Interessante altresì il transito astrale in programma mercoledì 20 maggio, nella fattispecie relativo al passaggio del Sole in Gemelli. Resta invariata la presenza di Venere, anche questa in Gemelli con Marte e Nettuno stabili in Pesci.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni zodiacali dettate dall'oroscopo della settimana da Bilancia a Pesci relative ai prossimi sette giorni compresi da lunedì 18 a domenica 24 maggio.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. La settimana sotto analisi, quella appunto interessante il periodo dal 18 fino al 24 di maggio, sarà sufficientemente positiva per voi della Bilancia. L'Astrologia invita pertanto alla calma e alla concentrazione, indicandovi le giornate da sfruttare e quelle invece in cui dovrete stare attenti.

Ansiosi di sapere quali sono i giorni "ok" quelli "non ok" di vostra competenza? Bene, allora non resta altro da fare se non scorrere le stelline giornaliere disponibili a seguire:

★★★★★ venerdì 22, domenica 24;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21, sabato 23;

★★★ martedì 19 maggio;

★★ lunedì 18 maggio 2020.

♏ Scorpione: voto 6.

Periodo abbastanza traballante per voi dello Scorpione, sottoposto ad antipatiche dissonanze planetarie soprattutto nella fase relativa al centro della settimana (giovedì e venerdì). Decisamente blanda, seppur con giornate abbastanza abbordabili, sia la parte iniziale che quella finale di questa nuova settimana. Non sarà presente purtroppo la giornata interessata dalla posizione "top del giorno" ma non per questo dovete preoccuparvi più di tanto: o sfruttate i giorni a cinque stelle oppure aspettate il prossimo giro, senz'altro sarà migliore di questo in arrivo. Passiamo subito a dare voce in capitolo alle stelline con i giorni "si" e "no"; a voi tirare le somme:

★★★★★ martedì 19, sabato 23;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20, domenica 24;

★★★ venerdì 22 maggio;

★★ giovedì 21 maggio 2020.

♐ Sagittario: voto 8.

Questa settimana che sta per entrare presenta un weekend scarno, decisamente a rallentatore per di voi del Sagittario. State tranquilli, man mano il periodo riprenderà vigore regalando non poche soddisfazioni sia in amor che nel lavoro a tanti nativi. Soprattutto lunedì, con martedì, mercoledì ed infine giovedì, grazie alla bontà di astri favorevoli al segno ritroverete la forza e la grinta necessarie da spendere nel periodo analizzato. Andiamo a dare voce in capitolo alla scaletta completa, senza tergiversare oltre, attribuendo il grado di positività/negatività ai prossimi sette giorni a venire:

Top del giorno lunedì 18 maggio;

lunedì 18 maggio; ★★★★★ martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21;

★★★★ venerdì 22 maggio;

★★★ domenica 24 maggio;

★★ sabato 23 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8.

Le giornate messe in preventivo dall'oroscopo settimanale da lunedì a domenica preannunciano sette giorni soddisfacenti. Soprattutto nella parte iniziale interessata dalla presenza della Luna in Ariete (altro segno di Fuoco come il vostro), troverete ad attendervi un filotto di giornate davvero performanti: da lunedì a venerdì non avrete quasi nessuna problema che non possiate risolvere. Purtroppo, sabato e domenica sono previsti rispettivamente con tre stelline "sottotono" e con due stelle relative ai periodi da "ko": weekend rovinato? Non è detto: scoprite i punti deboli del segno con i consigli per aggirarli, ovviamente seguendo le prossime pubblicazioni presentate nei nostri oroscopi quotidiani.

Intanto, vediamo insieme il resoconto di vostra competenza posto di seguito:

Top del giorno martedì 19 maggio;

martedì 19 maggio; ★★★★★ lunedì 18, mercoledì 20, giovedì 21;

★★★★ venerdì 22 maggio;

★★★ sabato 23 maggio;

★★ domenica 24 maggio 2020.

♒ Acquario: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza discreta per voi dell'Acquario. Si annunciano in tutto tre ottime giornate tra le quali spicca l'invidiabile "top del giorno" relativa a giovedì 21 maggio: portata da una splendida Luna in entrata nel segno del Toro e poi rafforzata dalla Luna in Gemelli, il periodo regalerà enormi soddisfazioni in campo affettivo e sentimentale in generale. Ansiosi di scoprire di più? Bene, allora andiamo a mettere in chiaro le stelle dei prossimi sette giorni nella scaletta posta a seguire:

Top del giorno giovedì 21 maggio;

giovedì 21 maggio; ★★★★★ venerdì 22, sabato 23;

★★★★ mercoledì 20, domenica 24;

★★★ lunedì 18 maggio;

★★ martedì 19 maggio.

♓ Pesci: voto 7.

In arrivo per voi, meravigliosi amici dei Pesci, sette giornate espresse nella media positività, con il voto sette relativo ad una settimana buona o molto più che sufficiente. A destare qualche perplessità, la sola parte centrale del periodo, con un giovedì 21 e un problematico mercoledì 20 maggio entrambi da annotare in agenda come "altamente a rischio". Appoggiatevi con fiducia alle sole giornate di lunedì 18, sabato 23 e domenica 24 maggio, certamente non deluderanno eventuali vostre aspettative. Andiamo pure ad approfondire il discorso, analizzando una ad una le singole giornate attribuite dall'Astrologia al vostro segno:

Top del giorno sabato 23 maggio;

sabato 23 maggio; ★★★★★ lunedì 18 e domenica 24;

★★★★ martedì 19, venerdì 22;

★★★ giovedì 21 maggio;

★★ mercoledì 20 maggio 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Appena resa pubblica, quindi è già disponibile per essere spulciata a dovere da voi lettori la classifica stelline della settimana da lunedì 18 a domenica 24 maggio, valida per tutti i dodici simboli zodiacali.

Prima di passare alla scaletta, d'obbligo mettere in evidenza quale sarà il segno al "top" la prossima settimana: in questo caso ad essere baciato dalla benevolenza delle stelle sarà Gemelli, forte della presenza della Luna e del Sole, entrambi in arrivo nel comparto. Al secondo posto troviamo il Toro, in grandissima forma soprattutto per ciò che concerne il settore legato ai sentimenti. Terzo posto invece riservato a Sagittario e Capricorno con Vergine, Acquario e Pesci a seguire. Settimana poco convincente intanto per il segno del Cancro, in questo frangente considerato ultima ruota del carro. Ansiosi di scoprire come sono stati valutati i restanti segni? A voi scoprirli nel prospetto posto a seguire:

1° Gemelli , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Toro, voto 9;

3° Sagittario e Capricorno, voto 8;

4° Vergine, Acquario e Pesci, voto 7;

5° Ariete, Leone, Bilancia e Scorpione, voto 6;

6° Cancro, voto 5.

Il report inerente l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio 2020, dunque incentrato sulla terza settimana piena di maggio è giunto a fine.

Il nostro invito, come sempre, è quello di non disertare il prossimo incontro con le previsioni, la classifica e le pagelle relative al lasso temporale intercorrente dal 25 al 31, sempre dell'attuale mese.