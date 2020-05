L'Oroscopo di domani, mercoledì 20 maggio 2020, è pronto a svelare come andrà la terza giornata dell'attuale settimana. In prima lista nelle previsioni zodiacali di mercoledì, l'amore con il lavoro, nel contesto rapportati ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Prima di dare la risposta c'è da mettere in evidenza due transiti di spicco nel panorama astrologico del momento: l'ingresso della Luna in Toro e il cambio di settore del Sole, proveniente dal Toro e diretto in Gemelli.

In merito ai segni fortunati e non del periodo, certamente da segnalare l'ottimo momento attribuito dagli astri al Toro, in questo caso valutato al "top del giorno".

Molto positivo questo mercoledì anche per Leone e Gemelli, entrambi classificati in giornata da cinque stelle. Invece, visto il frangente poco reattivo, l'oroscopo del giorno 20 maggio pronostica una giornata sottotono per coloro nativi in Cancro.

A questo punto vediamo di dare profondità alle predizioni astrali del momento andando direttamente a mettere in chiaro l'intera scala di valori espressa dalle stelline quotidiane, come sempre estrapolate dall'oroscopo del giorno 20 maggio 2020.

Classifica stelline 20 maggio 2020

L'astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco si prepara a dare soddisfazioni o delusioni a tanti di noi: ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo giro di boa di metà settimana?

A togliere dubbi o perplessità in merito a come potrebbe evolvere la giornata sotto analisi, la nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 20 maggio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti il filotto compreso da Ariete a Vergine.

In apertura abbiamo già anticipato qualcosa in merito ai segni migliori e peggiori del periodo. Adesso conviene togliere il velo al responso dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Leone, Gemelli - Sole nel segno;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Nessuno.

Oroscopo del giorno 20 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★.

Il terzo tra i sette giorni dell'attuale settimana a tutti voi dell'Ariete regalerà un periodo buono, lungo abbastanza fino alla prossima settimana. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, le vostre aspirazioni creeranno un ambiente ideale affinché il vostro partner soddisfi i vostri desideri senza bisogno di forzare le cose. Per questo mercoledì gli astri consigliano, in primis a quelle sfortunate persone reduci da un rapporto fallito amaramente, di cercare di non perdersi d'animo: arriverà a breve il momento in cui potrete finalmente rimettere ogni cosa al proprio posto. Single, potrete sicuramente iniziare un flirt entusiasmante con una nuova conoscenza e vivere intense emozioni: l'importante sarà volerlo con tutta l'anima.

Per chi avesse voglia di vivere nuove avventure, questa giornata sembra proprio adatta a divertirsi o cercare di attaccare bottone. Nel lavoro, Giove sarà sicuramente dalla vostra parte ed i successi saranno assicurati in tutti i settori. In arrivo anche delle risposte che erano rimaste in sospeso.

♉ Toro: 'top del giorno'. Si prevede per voi del Toro una giornata splendida e senza compromessi. A dare il massimo della positività in questo mercoledì 20 maggio l'ingresso della Luna nel segno, molto ben disposta nei vostri confronti. In campo sentimentale si preannuncia una giornata decisamente serena, in totale armonia con il proprio partner: in primo piano certamente l'equilibrio tra le cose messe in preventivo da fare insieme, esenti questa volta dai soliti antipatici parapiglia.

In coppia, le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata perfetta, come avete sempre desiderato. Tutto scorrerà tranquillamente, sarete coccolati e amati dalla persona che avete nel cuore. Single, il positivo fermento planetario vi renderà più socievoli e desiderosi di scoprire nuovi orizzonti. Lo slancio creativo delle vostre idee sarà fantastico, sfruttate quindi questo giorno che sembra avere tutte le premesse per farvi mettervi in luce in campo sentimentale. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica una giornata in grado di offrire strepitose opportunità di successo. Le stelle metteranno in risalto la vostra intelligenza ed il vostro dinamismo, facendovi ottenere quello che desiderate.

♊ Gemelli: ★★★★★. Si preannuncia una giornata dalle grandi potenzialità, su tutti i fronti, in primis in campo sentimentale. Il merito andrà tutto alla Luna e soprattutto al vostro splendido Sole nel segno, instancabili promotori di tutti i migliori successi in campo affettivo. In amore, sarete avvolti da un'aura magnetica e nulla potrà impedirvi di soddisfare i vostri desideri, con un partner che saprà gustare insieme a voi le gioie che la vita senz'altro vi offrirà. In molti avrete tante nuove possibilità da sfruttare con la persona amata: non cercate di mentire al partner con lo scopo di non farlo preoccupare: le cosiddette "bugie a fin di bene" vanno bene (scusate il gioco di parole) con i bambini, non certamente con una persona adulta e vaccinata...

Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì indicano che sarà certamente una giornata vibrante e positiva per l’amore, ricca di avvenimenti e di incontri fortunati. Sul fronte sociale ed affettivo non mancheranno sicuramente delle buone notizie. Nel lavoro, la vostra spigliatezza favorirà la comunicazione e le pubbliche relazioni. Il vostro operato si farà più concreto.

Astrologia del giorno 20 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★. Per voi, amici del Cancro, come da anticipazioni, la parte centrale della settimana sarà tenuta a battesimo da un non ben accetto "sottotono". Purtroppo questo è quanto: il vostro tallone d'Achille sarà Nettuno, speculare negativo al 80%, costretto a sostenere una dura battaglia con Venere in quadratura.

Allora, cosa aspettarsi? Diciamo che riguardo l'amore, l'oroscopo della giornata di domani indica discordanze di vedute soprattutto nel rapporto di coppia: non tutto andrà perfettamente ma rispetto alle difficoltà precedenti questo giorno vi sembrerà una passeggiata. Sarà il momento giusto per chiarire le cose tra voi ed il partner, magari di fugare eventuali ombre e arricchire il rapporto di coppia con nuove energie. Single, l'astro notturno vi metterà un po' sulla difensiva. Attenti a non esagerare con le vostre reazioni ma cercate la massima chiarezza nelle cose e nelle situazioni difficili. Evitate i sottintesi perché questi potranno dare luogo a malintesi oppure a spiacevoli equivoci. Nel lavoro, infine, per raccogliere ciò che avete seminato occorreranno pazienza ed impegno quotidiano.

Per molti i tempi non sono ancora maturi.

♌ Leone: ★★★★★. Questo mercoledì di mezza settimana si preannuncia forte e decisivo, specialmente in merito a particolari progetti o situazioni attualmente in via di chiusura. A dare un sostegno fondamentale un ottimo buon Marte con la Luna a fare da spalla, vera scudiera contro le intemperie astrali. In amore, l'oroscopo vede nella buona comunicazione la vostra arma migliore: sarà molto semplice con il vostro partner riuscire a leggere la strada da intraprendere insieme verso il futuro. Approfittate per dedicare tempo a rinforzare il vostro legame oppure per appianare qualche piccola divergenza avuta in passato. Imparate dalla cose semplici iniziando a godere la giornata in perfetta armonia con chi amate.

Single, i sentimenti vi daranno una bella scossa facendovi vedere le cose in modo molto diverso da prima. Contate sulle vostre notevoli capacità intuitive, vi porteranno sicuramente fortuna in questo giorno di intensi scambi e contatti. Nel lavoro, tutto sarà possibile, Sarete creativi e questo darà la possibilità di poter raggiungere qualsiasi traguardo. La fortuna sarà con voi: dimostrerete di essere all'altezza?

♍ Vergine: ★★★★. È prevista una giornata poco esaltante, questo è vero, ma non per questo da buttare. La presenza di una dolce Luna in Ariete, benché speculare positiva al 75%, si ritroverà in quadratura con Giove e Plutone. A raddrizzare le sorti della giornata, Venere, nel contempo in splendido sestile alla stessa Luna.

Diciamo che la buona sorte, praticamente, con una mano dà e con l'altra toglie. Parlando di sentimenti, l'oroscopo di domani 20 maggio consiglia in amore di dare maggior fiducia alle persone che lo meritano. Intanto, un problema familiare potrebbe risolversi con più facilità del previsto. Questo permetterà con la persona amata di trovare un punto d'accordo, rendendo la giornata più piacevole del solito. Single, andrete d'accordo con tutti: gli astri daranno modo di esprimervi nella maniera più efficiente e sciolta possibile. Se c'è qualcuno in particolare sul quale vorreste far colpo, puntate tutto sulle parole e poco sull'aspetto fisico. Nel lavoro, ci potrebbero essere delle nuove opportunità, quindi cogliete quelle migliori e non arrendetevi al primo ostacolo.

