L'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio 2020 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In primissimo piano l'Astrologia applicata ai primi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo dunque già da subito a mettere in chiaro previsioni, pagelle e classifiche, non prima però di aver dato una breve anteprima sull'andamento generale del periodo. Allora, ansiosi di scoprire le novità di oggi in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario? In questo caso vi diciamo subito che il periodo, valutato nelle attuali previsioni zodiacali, evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo soprattutto per coloro nativi dei Gemelli (voto 10).

Al sensibile segno di Aria in preventivo c'è l'ingresso del Sole in arrivo il giorno 20 e della Luna, nel segno venerdì 22 maggio. Certamente, dato un cielo astrale altamente performante, è prevista una settimana 'alla grande' anche per il Toro (voto 9), seguito dal segno della Vergine (voto 7) staccato di due lunghezze.

Bene, andiamo pure ad incominciare, scoprendo insieme a voi lettori cosa ci porteranno di interessante le previsioni zodiacali della settimana da lunedì 18 a domenica 24 maggio. Il periodo, come al solito dettagliatamente descritto nelle nostre completissime analisi astrologiche è legato a stretto filo con i prossimi transiti lunari che andremo a scoprire immediatamente.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire in quarta iniziando a spulciare l'oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 maggio segno per segno, come da copione ci teniamo a dare enfasi ai prossimi transiti lunari. Nel corso dei prossimi sette giorni l'Astro della Terra conterà in tutto solamente due tappe rispetto alle tre di norma.

A dare il "fischio d'inizio" al periodo (per dirla con un'espressione calcistica), l'ingresso della Luna in Toro, presente nel segno di Terra già da questo mercoledì 20 maggio alle ore 04:10. Il secondo cambio di settore invece avverrà venerdì 22 maggio alle ore 15:35 con una splendida Luna in Gemelli che concluderà il giro infrasettimanale.

Questa settimana, sempre parlando di transiti, l'oroscopo mette in evidenza un nuovo cambio di settore, in questo caso non attribuibile alla Luna. Per essere precisi si tratta dell'entrata del Sole in Gemelli, in arrivo nel comparto del segno di Aria mercoledì 20 maggio alle ore 04:10 del primissimo mattino.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Valutato dall'oroscopo con un andamento al limite della sufficienza, il periodo per la maggior parte di voi nativi si presenta (almeno sulla carta) con fasi abbastanza altalenanti. Comunque inizierà e chiuderà molto bene la settimana, con astri pronti a garantire due giornate una migliore dell'altra: lunedì e domenica avranno entrambi 5 stelle, mentre martedì, mercoledì e sabato porteranno quattro buone stelle.

Non troppo gestibili saranno la giornate di giovedì e venerdì. Vediamo di dare un senso compiuto ai restanti giorni, quantificati con le stelline seguenti:

★★★★★ lunedì 18 e domenica 24 maggio;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20 e sabato 23;

★★★ giovedì 21 maggio;

★★ venerdì 22 maggio.

♉ Toro: voto 9. L'Astrologia della settimana annuncia un periodo decisamente positivo, specialmente per chi volesse portare a buon fine colpi risolutivi in ambito affettivo e/o lavorativo. Infatti, quasi tutto il periodo analizzato evolverà, secondo i nostri calcoli, nella buona positività astrologica. A spiccare tra tutti i sette giorni in calendario, in base a quanto analizzato dall'oroscopo di competenza, mercoledì 20 maggio con una generosissima Luna in entrata nel comparto: quindi, giornata valutato al "top".

Vediamo il responso emesso dalle stelline per i restanti giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 20 maggio - Luna nel segno;

mercoledì 20 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 19, giovedì 21 e venerdì 22;

★★★★ lunedì 18 e sabato 23;

★★★ domenica 24 maggio.

♊ Gemelli: voto 10. Si preannuncia per voi dei Gemelli una tra le più belle settimane degli ultimi mesi. In generale, a portare tranquillità e tanta voglia d'amare sarà la Luna, in arrivo nel segno venerdì. Quindi si prospetta un periodo davvero fortunato per le cose d'amore? Certamente l'oroscopo indica che sarà così, anche perché potrete contare anche nell'aiuto del Sole, nel segno il prossimo mercoledì 20 maggio. Per gli altri giorni, prendete pure qualche iniziativa a scopo salutare nelle giornate valutate a quattro stelle: fare del movimento rinforzerà senz'altro fisico e difese immunitarie.

A seguire la situazione giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 22 maggio - Luna nel segno;

venerdì 22 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 20 (Sole nel segno), giovedì 21 e sabato 23;

★★★★ lunedì 18, martedì 19 e domenica 24.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio presume che le giornate in analisi in questo contesto possano osservare un andamento certamente a basso profilo. Da tenere sotto controllo in modo particolare le giornate coincidenti in calendario con mercoledì e sabato, entrambe valutate "sottotono". soprattutto da tenere sotto stretto controllo giovedì 21 maggio, considerata con il "ko". Soprattutto se avete situazioni in attesa di soluzioni, oppure progetti da mettere in gioco, non fatelo nelle tre giornata indicate poc'anzi, ok?

Vediamo nei dettagli la scaletta con le stelle quotidiane:

★★★★★ lunedì 18 maggio;

★★★★ martedì 19, venerdì 22 e domenica 24;

★★★ mercoledì 20 e sabato 23;

★★ giovedì 21 maggio.

♌ Leone: voto 6. Valutato molto sotto le attese il periodo in arrivo per tanti di voi, cari amici del Leone, e non per colpa nostra. In totale l'oroscopo indica che avrete solamente due giornate ottime su cui spendere tempo e opportunità, martedì 19, mercoledì 20 maggio, mentre le altre saranno certamente da prendere con le pinze. Un tantino di attenzione in più servirà invece venerdì e sabato, entrambe classificate in modo negativo. Vediamo come è stata valutata il resto della settimana e la qualità delle stelline giornaliere attribuite ai singoli giorni:

★★★★★ martedì 19, mercoledì 20;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21 e domenica 24;

★★★ venerdì 22 maggio;

★★ sabato 23 maggio.

♍ Vergine: voto 7.

Settimana decisamente tranquilla su molti fronti per voi Vergine. L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio invita a prestare un po' più di attenzione durante l'avvio del periodo, preventivato con due giornate sicuramente "no". Dunque, proprio un lunedì poco affidabile in programma? Purtroppo si, come anche sarà da tenere sotto stretto monitoraggio la giornata di martedì. Infatti, durante queste due giornate dovete per forza stare fermi, evitando di prendere iniziative non necessarie. Pronti a scoprire le restanti stelline quotidiane? Bene, ecco il responso direttamente dall'Astrologia del momento:

Top del giorno domenica 24 maggio;

domenica 24 maggio; ★★★★★ venerdì 22 e sabato 23;

★★★★ mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★ martedì 19 maggio;

★★ lunedì 18 maggio.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.