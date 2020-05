L'Oroscopo di giugno per i Gemelli sarà ricco di intriganti novità. Sarà un mese di rinascita, ricco di fascino e di energia positiva grazie alla benevola influenza di Venere e del Sole che porteranno ai nati del segno tante novità sia in campo lavorativo che sentimentale per tutto il mese. I Gemelli saranno pieni di ottimismo, di voglia di fare e si butteranno a capofitto nel lavoro ottenendo tante soddisfazioni. In campo sentimentale saranno molto fortunati, poiché giugno potrebbe essere il mese in cui potranno pensare di fare progetti seri con il proprio partner mentre i single potrebbero incontrare l'anima gemella.

Di seguito le previsioni astrali.

Il lavoro indagato nell'oroscopo di giugno per i Gemelli

Per voi nati dei Gemelli, il mese di giugno si aprirà all'insegna di tante occasioni fortunate. Sarà il mese della rinascita e delle grandi opportunità. Venere nel vostro segno per tutto il mese e il Sole fino al 20, vi regaleranno energia positiva e tanta voglia di agire che faranno brillare il campo professionale. Finalmente, dopo vari mesi in cui siete stati costretti a stare casa e aver tanto penato, ecco che i vostri progetti potranno essere realizzati. Dal 21 giugno, il Sole passerà in Cancro e questo benevolo transito vi renderà ancora più forti regalandovi un'energia spontanea inarrestabile. Voi amici dei Gemelli vi butterete a capofitto nel lavoro e nemmeno Marte e Nettuno in quadratura potranno fermarvi.

Anzi, questa configurazione astrale sarà uno stimolo a superare con determinazione ogni ostacolo che si presenti sul vostro cammino. Infatti questi pianeti vi spingeranno ad essere più responsabili e a pensare prima di agire, questo sarà molto importante poiché non sbaglierete. Se avrete in questo mese degli investimenti o dei progetti da portare a termine e che stanno particolarmente a cuore da tempo, sarà il momento di agire con determinazione.

Saturno in trigono, benevolo in questo mese per voi Gemelli, spingerà ad effettuare una trasformazione interiore che vi porterà ad agire con una determinazione senza uguali e a portare a termine ogni cosa che intraprenderete. Voi nati dei Gemelli in questo mese sarete carichi e concentrati, ricchi di energia esplosiva e nessuno potrà fermarvi.

L'amore nelle previsioni astrali dei Gemelli di giugno

Per voi amici dei Gemelli in coppia, il mese di giugno potrà essere il trampolino di lancio per approfondire la sfera sentimentale in maniera costruttiva e benefica per l'amore. Sarà un periodo più sereno, dove nessuna nube oscurerà il vostro rapporto e le piccole crisi del passato saranno brillantemente superate. Vivrete con il vostro partner dei momenti meravigliosi, grazie alla protezione di Venere per tutto il mese e del Sole che vi accompagnerà anch'esso splendendo sulle storie amorose. Sarà proprio il Sole a caricarvi di un'energia positiva e spontanea che vi farà essere ottimisti e pieni di voglia di vivere. Qualche contrasto potrà essere sprigionato da Marte in Pesci che cercherà di introdurre qualche tensione in amore, ma il tutto sarà superato se riuscirete a incanalare le energie al meglio.

Il cielo amoroso così ritornerà sereno e niente potrà offuscare questo periodo così bello. Mercurio aumenterà il fascino di voi single e insieme a Venere vi renderà irresistibili. Potrete vivere tante emozioni davvero belle e passare finalmente dei momenti indimenticabili in amore. Voi Gemelli single in particolare potrete approfondire nuove conoscenze e anche per voi sarà un periodo in cui potrete vivere tante occasioni interessanti. Sarete seduttivi e carismatici e nessuno potrà resistervi. Non siate indecisi e agite perché l'anima gemella potrebbe essere proprio dietro l'angolo.