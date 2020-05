Nel corso della giornata di mercoledì 10 giugno 2020 le opportunità sul fronte professionale saranno maggiori, ma anche le avversità non mancheranno, soprattutto per il segno dei Pesci, del Toro e del Sagittario. Quest'ultimo dovrà anche essere molto più parsimonioso del solito per evitare spiacevoli situazioni finanziarie. Il Capricorno potrebbe apparire più scontroso del solito a causa dello stress, mentre i Gemelli avranno delle novità imperdibili.

Di seguito le previsioni astrologiche della giornata segno per segno.

Opportunità per il Leone

Ariete: l'umore subirà un lento ma graduale rialzo, tanto che avrete qualche idea del tutto originale per poter trascorrere più tempo con il partner o con la famiglia.

Evitate inutili discussioni.

Toro: sarete molto più cauti sul lavoro, perché ci saranno dei cambiamenti che purtroppo necessiteranno una maggiore attenzione da parte vostra. Sarà necessario accantonare per un po' la vostra impulsività.

Gemelli: accoglierete le novità con il preciso intento di metterle a frutto e di coltivarle. Malgrado qualche sintomo di stanchezza, avrete comunque la vivacità adatta per essere allegri e sempre con la battuta pronta.

Cancro: risponderete con il sorriso ad ogni provocazione, sia per quanto riguarderà l'ambito lavorativo che in quello familiare. Non ci sarà spazio per la tristezza, ma solamente per lo svago e il divertimento.

Leone: ci saranno molte opportunità lavorative che non dovrete assolutamente farvi sfuggire di mano, ma avrete a disposizione molte carte vincenti per poter perseguire i vostri obiettivi più profondi.

Vergine: questa giornata non sarà meno impegnativa delle altre, ma avrete molto più tempo da spendere per voi stessi, ad esempio per lo shopping e per qualche sfizio che avete sempre voluto togliervi senza riuscirci.

Bilancia romantica

Bilancia: le gelosie per la vostra relazione sentimentale saranno ormai un brutto ricordo da dimenticare, difatti si presenteranno situazioni molto romantiche per poter rafforzare la vostra intesa.

Scorpione: avrete molte probabilità di successo grazie ad una fortuna più forte e ad una aspettativa colma di tanto duro lavoro alle spalle e di molto ottimismo. Avrete anche molte probabilità di fare incontri interessanti.

Sagittario: dovrete fare qualche sacrificio per il bene della famiglia o semplicemente per voi stessi, il che renderà abbastanza difficoltosa la serenità complessiva nella vostra vita privata.

Avete bisogno anche di un riposo adeguato.

Capricorno: molto stress in accumulo e il nervosismo per gli intoppi quasi continui sul posto di lavoro vi porteranno ad essere alquanto irascibili. Per gli altri sarà molto difficile comunicare con voi.

Acquario: ci saranno regali e sorprese che qualcuno vi farà per rendervi la vita più comoda e colma di stimoli interessanti. Avrete a che fare con una creatività fuori dal comune, specie in serata.

Pesci: anche se continuerete a lavorare, avrete sicuramente meno lucidità rispetto a quella richiesta e necessaria. Evitare di fare un lavoro che potrebbe non soddisfare le aspettative che avete di voi stessi.