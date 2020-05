L'oroscopo di martedì 26 maggio riserverà molte emozioni per i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo: Sole, Mercurio e Venere in Gemelli, Luna in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e Urano in Toro.

Nella giornata di domani, il segno dei Gemelli desidererà trascorrere la giornata in famiglia, mentre il Sagittario si dedicherà a coccole e tenerezze.

Ecco, nel dettaglio, cosa avrà in serbo l'Oroscopo di domani 26 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 26 maggio: Ariete influenzabile e Cancro introverso

Ariete: sentirete di dover rispettare necessariamente determinati doveri. Qualcuno attorno a voi vi farà delle pressioni, che in un primo momento riterrete giuste. In realtà, con il passare delle ore, vi renderete conto di voler essere solo voi a decidere come organizzare la vostra giornata e vi ribellerete. L'oroscopo suggerisce di non dare vita a eclatanti discussioni, vi basterà tornare sui vostri passi per vivere come voi desiderate. Vi sarà di grande aiuto un'attività fisica sana e costante.

Toro: darete una grandissima importanza all'amore di coppia. Sentirete di essere giunti a una svolta molto fondamentale e cercherete di cogliere tutti i segnali.

Non sarà necessario bruciare le tappe, provate solo a rimanere concentrati sull'obiettivo e ad ascoltare le idee del partner. L'empatia avrà un ruolo centrale nel vostro progetto, se non riuscirete a comprendere le aspettative e le esigenze della persona amata, potreste dover affrontare più ostacoli del necessario.

Gemelli: vi sentirete molto vicini alla vostra famiglia. Avvertirete il desiderio di essere accettati e capiti, ma soprattutto, vorrete essere partecipi di qualcosa di grande. Vorrete essere coinvolti a 360 gradi nella vita famigliare: proporrete iniziative, porterete gioia e allegria e sarete disponibili ad aiutare.

L'oroscopo consiglia di fare solo ciò che vi viene dal cuore: non sarà necessario un eccessivo per essere amati dalle persone che vi circonderanno, basterà la vostra presenza.

Cancro: cercherete di affrontare i vostri veri sentimenti, ma farete fatica a lasciarvi andare. Non riuscirete a mostrare, neanche a voi stessi, quello che starete veramente provando. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non avere paura, non esistono percezioni che non possano essere sviscerate e modificate. Se riuscirete in questo intento, vi sentirete molto più sereni e pronti a relazionarvi con gli altri con gioia e allegria.

Oroscopo del 26 maggio: Leone stanco e Scorpione intraprendente

Leone: sarete stanchi di dover dimostrare sempre la vostra forza.

Gli altri, da voi, non si aspettano debolezze, sperano sempre che abbiate qualche consiglio utile da dare e un sorriso da donare. In realtà, non dovrete temere di esternare le vostre difficoltà. Qualcuno attorno a voi potrebbe intervenire per aiutarvi. Sul lavoro, cercherete di essere più concentrati che mai, avrete degli obiettivi importanti da realizzare e sarete sicuri di poterlo fare senza dover gettare la spugna.

Vergine: dovrete affrontare una situazione complessa con il partner. Durante una lite, infatti, salteranno fuori vecchie incomprensioni. Forse, tenderete ad avere un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo, ma questo andrà solo a vostro discapito. L'oroscopo suggerisce di concentrarvi soprattutto sul presente perché le cose avvenute precedentemente, ormai, non sono più modificabili.

Per sfogare lo stress, potrebbe esservi d'aiuto ricorrete ad attività pratiche o creative.

Bilancia: cercherete di modificare l'ambiente circostante. Avrete voglia di dare un tocco di freschezza alla vostra abitazione. Non saranno necessari grandi cambiamenti, vi basteranno delle piccole azioni per vivere con più serenità l'atmosfera domestica. La famiglia rimarrà molto contenta e stupita della vostra iniziativa. Durante le ore serali, l'oroscopo suggerisce di rilassarvi con un bagno caldo e la vostra tisana preferita: saranno due ottimi rimedi per contrastare le fatiche della giornata.

Scorpione: sarete ricchi di idee brillanti e vorrete mettervi in gioco. Vi guarderete attorno alla ricerca di nuove opportunità da vivere e non rimarrete delusi.

Chiederete al vostro partner di starvi vicino e di supportarvi, ma solo voi potrete darvi davvero la carica. La situazione con gli amici procederà a gonfie vele: vi sentirete amati e considerati, le vostre parole avranno un peso non indifferente e verrete presi sul serio da tutti. Potrete sfruttare questa vostra posizione per aiutare gli altri.

Previsioni astrologiche di martedì 26 maggio: Sagittario folle d'amore e ansia per Pesci

Sagittario: sarà una giornata all'insegna dell'amore. Non potrete fare a meno di scambiare tenerezze con il partner. Le coccole saranno la vostra priorità principale e sarete ben felici di accantonare tutto il resto. Il partner sarà all'altezza delle aspettative e collaborerà a un dialogo maturo e pacato.

In serata, potreste condire i vostri sentimenti con un bel pezzo di pizza e una Coca Cola spumeggiante. Sarà difficile, per voi, dimenticare questi dolcissimi momenti.

Capricorno: avrete bisogno dell'affetto dei vostri amici. Forse, non sarete molto desiderosi di confidarvi, ma basterà la loro presenza per rendere più vivibile questa giornata. Vi porrete degli obiettivi molto alti, ma attenzione a non esagerare. Cercate di scegliere qualcosa che vi stimoli, ma che sia anche realizzabile. Potreste avere qualche piccola discussioni con il partner per motivi che, sul momento, appariranno seri, ma che poi si sgonfieranno come palloncini.

Acquario: vi sentirete allegri ed energici. Proverete a circondarvi di persone positive e non permetterete a nessuno di rovinare il vostro umore.

Sarà una giornata intensa, vorrete fare moltissime cose e riuscirete a portare a termine la maggior parte di esse. Avvertirete la vicinanza di parenti e amici, ma non del partner. Non fatevi strane idee in testa: potrebbero esserci dei problemi del tutto indipendenti dalla vostra storia d'amore. L'oroscopo consiglia di indagare senza essere troppo invadenti.

Pesci: avvertirete delle forti preoccupazioni per voi e nei confronti delle persone care. Cercherete di distrarvi lanciandovi nelle vostre attività preferite, ma la vostra mente continuerà a essere iperattiva. L'oroscopo suggerisce di ascoltare queste paura, ignorarle o cercare di cancellarle non vi aiuterà a vivere una giornata più serena.

Potrà esservi d'aiuto confrontarvi con le persone che amate, sicuramente vi daranno consigli preziosi e vi tranquillizzeranno.