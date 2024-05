L'oroscopo di lunedì 6 maggio prevede un Sagittario creativo in ambito professionale e con idee interessanti per i propri progetti, mentre Bilancia dovrà fare attenzione alle scelte sentimentali che prenderà. Marte permetterà ai Gemelli di essere sempre attivi, mentre il Cancro non dovrà cercare soluzioni all'apparenza semplici per gestire il proprio lavoro. La giornata del Capricorno in campo amoroso sarà altalenante.

Previsioni oroscopo lunedì 6 maggio segno per segno

Ariete: sarà un inizio di settimana ottimo. La Luna in congiunzione vi accompagnerà verso una relazione forte e matura, capaci di mettere per primo i bisogni della persona che amate.

Sul fronte professionale Mercurio porterà sicurezza in voi, e vi spingerà a gestire in ogni dettaglio i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: Venere in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di vivere una relazione serena con il partner, ricca di momenti unici. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante gestire bene le vostre finanze per poter ambire più in alto in futuro. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Marte in sestile dal segno dell'Ariete sarete sempre attivi e volenterosi, soprattutto in campo professionale, anche in quei momenti dove non avrete un carico di lavoro particolarmente intenso. Per quanto riguarda i sentimenti nutrirete interesse verso la persona che amate. Ci terrete a costruire un rapporto sincero e privo di segreti.

Voto - 8️⃣

Cancro: attenzione a non sceglierete la soluzione più semplice in campo professionale. Con Mercurio in quadratura, potreste ritrovarvi soltanto con alcuni imprevisti in più, che comporteranno una perdita di tempo. In ambito amoroso Venere porterà romanticismo nella vostra relazione di coppia, ma dovrete anche dimostrare maturità, cosa al momento difficile considerato che la Luna sarà in quadratura.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta La Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete porterà buon senso in voi, e vi aiuterà a capire cosa non funziona con il partner. In ambito lavorativo sarà importante ottimizzare le risorse a vostra disposizione per ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata favorevole per quanto riguarda i sentimenti.

Sarete aperti e comunicativi con il partner, non nascondendo nulla che possa far male alla vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale lavorerete sodo in questo periodo, avvicinandovi, un passo alla volta, verso progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Bilancia: attenzione alle scelte sentimentali che prenderete. Con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete, non sarete sempre così luci per poter dare il meglio alla persona che amate. In ambito lavorativo avrete bisogno di idee stimolanti, che possano in qualche modo aiutarvi a gestire meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vede il pianeta Venere in opposizione. Per poter trovare la giusta intesa con la persona che amate, essere sentimentali potrebbe non essere sufficiente.

Sul fronte professionale il lavoro non mancherà, ma il vostro entusiasmo potrebbe non essere lo stesso di un tempo. Voto - 6️⃣

Sagittario: la creatività non mancherà grazie a Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete. Soprattutto in ambito lavorativo, potreste essere in grado di fare la differenza. In amore, per riuscire a conquistare la persona che amate potreste faticare un po’, ma alla fine vi sentirete davvero appagati da ciò che riuscirete a fare. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata altalenante in campo amoroso. Luna e Venere saranno in una posizione contrastante e non sempre potreste essere in grado di vivere al meglio il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà dalla vostra parte, ma attenzione alle scelte che prenderete considerato Mercurio in quadratura.

Voto - 7️⃣

Acquario: periodo difficile sul fronte amoroso Il pianeta Venere sarà in quadratura, ma con la Luna in sestile potreste essere in grado di vedere cosa non funziona con il partner. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio e Giove per gestire nel modo migliore le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un inizio di settimana tutto sommato discreto. Questo cielo sarà sereno in ambito amoroso, e con Venere in sestile dal segno del Toro riuscirete a godervi il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarà nelle mansioni di gruppo dove riuscirete a dimostrare il meglio di voi. Voto - 8️⃣