Continua il percorso astrologico per i dodici segni zodiacali in un periodo di lieve ripresa generale per la vita di tutti. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 19 maggio 2020 per tutti i segni con le novità che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 19 maggio 2020 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore in questa giornata, e successivamente in quella di domani, vivrete uno stato di maggior agitazione. Siete fortemente insoddisfatti, riuscirete comunque ad avere la meglio. Nel lavoro siete presi da una questione economica, se dovete affrontare una spesa meglio evitare azzardi.

Toro: per i sentimenti giornata che va gestita con attenzione. La Luna sta per entrare nel segno e porterà miglioramenti. Nel lavoro sono favorite le nuove intuizioni.

Gemelli: a livello amoroso giornata importante per le coppie che vogliono programmare qualcosa insieme. Attenzione con una persona della Vergine. Nel lavoro le conversazioni di questi giorni potrebbero portare una svolta.

Cancro: in amore Luna dissonante che provoca qualche discussione in più. Con una persona dei Gemelli potreste fare scelte importanti. A livello lavorativo dovete capire come agire e come comportarvi nei prossimi mesi.

Leone: in amore probabile che sentiate una grande voglia di fare con Venere favorevole azione a Mercurio.

Nel lavoro attenzione alle questioni economiche, ci sono state troppe uscite, ma la seconda parte di maggio aiuta a recuperare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale Venere contraria fino agli inizi di agosto porta qualche complicazione in più in amore. È arrivato il momento di parlare. Nel lavoro bisogna decidere qualcosa di nuovo, con Giove favorevole qualche risoluzione comunque arriva.

Previsioni del 19 maggio 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti Luna in opposizione che può provocare qualche disagio. In questo momento dovete puntare sulle cose in cui credete. Nel lavoro in questa giornata non sarete al top, recupererete da domani.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata utile per capire come andare avanti in una storia.

Quelli che sono sposati da poco devono recuperare un po' di stabilità. A livello lavorativo Giove favorevole aiuta gli investimenti, anche se ci sono stati problemi di recente.

Sagittario: per i sentimenti, in questo momento c'è un grande desiderio di vivere nuove sensazioni. Le coppie nate da poco potrebbero cambiare atteggiamento. Nel lavoro tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi non è semplice da cancellare, fortunatamente c'è chi ha ripreso l'attività.

Capricorno: a livello amoroso momento di stress, per questo motivo meglio vivere tutto con maggiore serenità. Coloro che desiderano fare un passo importante dovranno rimandare tutto alla prossima estate. A livello lavorativo giornata che vede qualche ritardo.

Potreste innervosirmi per questioni banali.

Acquario: in amore giornata interessante per affrontare un discorso. Nel lavoro, se siete in contatto con persone che non sopportate è arrivato il momento di allontanarsi.

Pesci: in amore giornata migliore. Ci sono però dei dubbi per coloro che non hanno ancora preso una scelta definitiva su una questione importante. Nel lavoro le cose vanno meglio. Recupero per il fisico.