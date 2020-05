Con l'inizio del mese di maggio diverse sono le novità in campo astrale. Scopriamo di seguito come andrà questo periodo per i nati sotto il segno del Sagittario. Di seguito le predizioni su amore, lavoro e salute dei nati sotto l'ottavo segno zodiacale per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 maggio 2020. Nelle ultime settimane sono nati dei piccoli fastidi a livello familiare che hanno creato dello stress che si è riversato a livello psicofisico. Non è mancata quindi agitazione, anche a livello amoroso, dove i problemi professionali inevitabilmente hanno avuto un ruolo cruciale per le problematiche affrontate negli ultimi tempi delle coppie.

Astrologia di maggio per il Sagittario

Nel mese di maggio non mancheranno polemiche e tensioni soprattutto nelle prime due settimane del periodo. In particolare bisognerà gestire la parte centrale del mese quando Mercurio sarà in opposizione. A livello fisico un lieve recupero potrebbe esserci con la fine del mese. In campo amoroso anche in questo periodo è probabile che i sentimenti passino in secondo piano. Dovrete trovare il modo per confrontarvi con il partner. In campo lavorativo, invece, vi sentite più energici: avete voglia di fare e siete in attesa di un'importante svolta professionale che potrebbe giungere nelle ultime settimane.

Leggiamo di seguito le previsioni dettagliate che riguardano il campo lavorativo dei nati sotto il segno zodiacale del Sagittario.

Oroscopo maggio: le predizioni su lavoro e amore

Come anticipato, è probabile che i sentimenti non abbiano un ruolo primario in questo mese perché le problematiche lavorative potrebbero prendere il sopravvento e tenervi impegnati. Cercate, comunque, di dare maggiore attenzione al partner per poter in questo modo riflettere sui vostri sentimenti e riuscire a gestire le vostre preoccupazioni.

Le relazioni nate da poco tempo potrebbero complicarsi, in particolare se non conoscete bene la persona alla quale avete deciso di legarvi. Con la fine del periodo potrebbero nascere delle situazioni conflittuali da saper gestire per evitare di concludere il proprio rapporto.

In campo lavorativo la situazione sembra essere migliore rispetto ai mesi precedenti. In questa fase avrete la possibilità di fare delle scelte per gestire i vostri progetti professionali.

Alcune difficoltà potrebbero nascere con i collaboratori che non riescono a stare al vostro passo ed a comprendere le vostre intenzioni. Provate a tenere duro in queste giornate di fine primavera perché con l'inizio dell'estate, se avrete pazienza, ci saranno maggiori garanzie per poter portare avanti i vostri obiettivi con maggiore facilità.