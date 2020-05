Giro di boa della terza settimana del mese di maggio che sta per prendere il via. Siamo arrivati alla giornata di giovedì 21. Vediamo quali cambiamenti porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti per i dodici segni con l'Oroscopo del 21 maggio 2020.

Astri e stelle del 21 maggio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore non tiratevi indietro se c'è una persona che vi interessa. Avrete anche la possibilità di organizzare qualcosa di bello durante il prossimo fine settimana. Nel lavoro, molti hanno diverse cose da fare in breve tempo.

Toro: per i sentimenti, Luna nel segno che porta maggiore energia.

Non sarà una giornata difficile quella che vivrete. Nel lavoro, attenzione ad alcuni conflitti. Entro la fine del mese potrà arrivare una buona conferma.

Gemelli: a livello amoroso, cercate di fare tutte le cose con attenzione. Potranno nascere belle emozioni. Nel lavoro, se vi chiamano per qualcosa di nuovo dovete decidere cosa conviene fare.

Cancro: in amore, giornata positiva con la Luna che torna favorevole. A livello lavorativo favorite le persone creative, potrebbe arrivare anche qualche bella notizia.

Leone: a livello amoroso, se vi state portando dietro qualche problema, difficile risolverlo adesso. Chi vive due storie deve fare una scelta. Nel lavoro, in questi giorni è probabile che ci siano maggiori pressioni, avete però voglia di cambiare alcune cose.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, mantenere un buon rapporto con la persona amata sarà importante. Nel lavoro un cambiamento è possibile, ma attenzione alle scelte che farete. Stanchezza per il fisico.

Bilancia: a livello sentimentale, con una persona dell'Ariete o del Toro potreste fare scelte importanti in vista del futuro.

Saturno aiuta i nuovi progetti. Nel lavoro, se possibile prendetevi qualche momento di riflessione prima di fare scelte in vista del futuro.

Scorpione: per i sentimenti, Luna in opposizione che crea qualche dubbio. Qualche intuizione potrebbe essere sbagliata, attenzione da questo punto di vista. A livello lavorativo, questo giorno non sarà il massimo ma qualche nuovo percorso potrebbe iniziare.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, giornata che invita alla prudenza in amore, il Sole è in opposizione. Nel lavoro in questo periodo potreste fare delle richieste, arriveranno però alcuni ritardi nelle risposte.

Capricorno: per i sentimenti, Luna ancora favorevole che aiuta a risolvere qualche problema nato di recente. Meglio essere comunque cauti nelle relazioni. Nel lavoro possibili cambiamenti, arrivano però buone notizie.

Acquario: per i sentimenti, periodo in cui una storia torna protagonista, anche le amicizie saranno importanti. A livello lavorativo, alcuni conflitti e dispute sono da controllare, anche se Saturno nel segno aiuta.

Pesci: in amore si avvicina un fine settimana che sarà abbastanza pesante. Il Sole in opposizione non aiuta. Nel lavoro probabile qualche discussione, meglio non fare scelte azzardate.