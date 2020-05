L'oroscopo del 28 maggio è pronto a dire la sua sul probabile andamento di questa giornata di metà settimana. I nativi del Toro devono essere molto prudenti, soprattutto negli investimenti e nelle spese. Per le persone del Capricorno si prospetta un periodo poco rilassante. Di seguito, l'astrologia applicata alla giornata di giovedì e le previsioni zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Questa giornata di giovedì potrebbe regalarvi piccoli momenti davvero speciali. Preparatevi a viverli fino in fondo. Nel weekend qualcosa vi turberà, forse la gelosia, l’insoddisfazione o qualche dubbio.

Molto probabilmente, dopo questo lungo isolamento forzato, non sapete ciò che volete realmente oppure non apprezzate le novità che si presentano davanti ai vostri occhi. Non siate precipitosi, presto arriverà il vostro momento di gloria. I progetti lavorativi sono tanti, ma le stelle vi consigliano di non seguirne troppi, meglio pochi ma buoni.

Toro – Nelle coppie gli alti e bassi emotivi sono normali, ma nel vostro caso anche la noia potrebbe essere spiccata. Vivacizzate la vostra love story in questa giornata e preparatevi ad affrontare qualche problema. La vostra relazione è un tripudio di tenerezze e promesse, però, qualcosa si incrinerà. Non avete motivo di preoccuparvi, si tratta solo di qualche tempesta in un bicchiere d'acqua.

Meno superficialità e più costanza in campo lavorativo. In questo periodo serve doppia prudenza per quanto riguarda gli investimenti e le spese.

Gemelli – In questa giornata di metà settimana la noia potrebbe colpire la vostra relazione. Se dentro di voi covate ancora dei rancori, affrontateli prima di subito.

Secondo l'oroscopo è arrivato il momento di chiudere una relazione che non regala più stimoli oppure ufficializzare la storia con un passo importante. Nel lavoro vi aspettano alcune opportunità degne di nota, che potrebbero aiutarvi a ottenere ciò che desiderate di più al mondo.

Cancro – Periodo favorevole per il campo affettivo.

Dovete prestare più attenzione agli ultimi giorni di questa settimana. Potrebbero nascere delle insoddisfazioni che vi faranno sentire tristi e scoraggiati. Insomma, potrebbero venire a galla alcune situazioni scomode che vi spingeranno a prendere una decisione definitiva. In questo momento sentite la necessità di svagare la mente più che di lavorare, ma volete sbarcare il lunario. Se siete in cerca di un lavoro, non sventolate bandiera bianca.

Previsioni di giovedì 28 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Se ci sono problemi in sospeso dovete parlarne con il partner, anche se avete voglia di litigare e non di discutere da persona matura e civile. Se con la vostra dolce metà c’è amore, presto ogni cosa tornerà al proprio posto.

Se, invece, ci sono polemiche, sentirete il bisogno di evadere. Vi aspetta un periodo di recupero in campo professionale. Non mancano opportunità favorevoli. Le situazioni rimaste ancora in sospeso devono essere risolte entro la fine di maggio.

Vergine – Qualche polemica potrebbe inaugurare questa giornata di giovedì, che però si prospetta positiva e generosa solo per la vostra vita amorosa. Ad alcuni di voi tocca affrontare ulteriori problemi familiari, economici e lavorativi. Per fortuna, sono tutti risolvibili in breve tempo. In campo professionale c'è aria di cambiamenti, preparatevi ad affrontare qualche contrasto ma alla fine ci saranno delle novità vantaggiose anche per le finanze.

Bilancia – La giornata di giovedì oscilla tra alti e bassi, tra momenti piacevoli e altri di tensione o malinconia.

In amore c’è spazio per la passione ma anche per i rimproveri e la rabbia. Potrebbero nascere ripicche o pettegolezzi da parte di partenti o familiare. Siate sempre voi stessi e cercate prima di tutto di dare priorità alle vostre esigenze e non quelle degli altri. Se cercate una buona occasione nel lavoro, potreste trovarla quando meno ve lo aspettate.

Scorpione – In questa giornata di metà settimana dovete fare i conti con la dea dell’amore, che semina dubbi, incertezze, voglia di evasione e gelosia. Se qualcosa vi manda in confusione, girate pagina. Non cercate di risolvere le cose facendo finta di nulla o, peggio ancora, rivolgendo le vostre attenzioni altrove. Sapete benissimo che ogni relazione ha i suoi alti e bassi.

In campo lavorativo siete svogliati, sforzatevi di concentrarvi sulle cose che dovete portare a termine.

Astrologia giornaliera: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario - In questo giovedì potrebbero nascere nuove amicizie e conoscenze. Non si esclude anche la possibilità di incontrare una persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. In campo lavorativo la fortuna finalmente potrebbe sorridervi. Potrebbero esserci opportunità vantaggiose nei campi di vostro interesse. Anche la vostra condizione economica inizia a prendere quota.

Capricorno – Giornata poco rilassante. Forse vi trascinate dietro i problemi dei mesi scorsi. Vi sentite irritati e c’è il rischio di puntare il dito contro le persone a voi molto care.

Potreste pronunciare parole dolorose od offensive e magari poi pentirvi. Se dovete chiarire una vicenda spinosa, temporeggiate. Organizzate qualcosa di piacevole e Ricaricate le batterie, organizzando qualcosa di piacevole. State alla larga da polemiche e conflitti.

Acquario – Periodo denso di emozioni contrastanti. Potreste volere una cosa e subito dopo un'altra, oppure potreste essere alle prese con una persona che vi piace tanto e che vi fa stare con il fiato sospeso. C'è il rischio che prendiate una decisione avventata che stupirà tutti, anche voi stessi. Fareste bene a metterci un po’ di prudenza in più. Nel lavoro ci sono alcune incertezze che dovete affrontare con un pizzico di pazienza e saggezza.

Pesci – In questi ultimi giorni di maggio non è facile sfuggire a Cupido. Se state ancora pensando al passato, a una persona che vi ha fatto soffrire e che ha segnato il vostro cuore, dovete reagire! Le ferite d’amore ricevute possono rimarginarsi. Apritevi al futuro, le occasioni non mancano. Se c’è da rimboccarsi le maniche, voi, crisi o non crisi, vi mettere subito all'opera. Nonostante i numerosi ostacoli, raggiungerete i vostri obiettivi!