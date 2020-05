L'oroscopo del 27 maggio è pronto a raccontare che cosa potrebbe accadere nel terzo giorno della settimana in corso. Le persone nate sotto il segno dell'Ariete devono mettere in ordine alcune situazioni amorose. Per i nativi della Vergine si prospetta un periodo abbastanza positivo, soprattutto in campo lavorativo e finanziario. In primo piano, l'astrologia relativa alla giornata di mercoledì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Se ci sono questioni d’amore in sospeso, cercate di trovare la soluzione giusta.

Questa giornata di mercoledì è buona per andare a fondo, capire che cosa turba voi e il vostro partner. Le energie non sono più oscurate dagli influssi emotivi, questo vuol dire che non avrete difficoltà a dialogare e a chiarire tutto. In campo professionale c’è qualche dubbio e incertezza che, purtroppo, fanno parte della vostra vita lavorativa e quella degli altri segni zodiacali. La vostra tenacia vi aiuta a scovare opportunità vantaggiose.

Toro – Giornata piuttosto vivace, siete impulsivi e passionali, irruenti e spontanei. Insomma, siete i classici tipi che hanno una fiducia smisurata nel destino. Aprite gli occhi e cercate di non credere a tutto ciò che vi dicono. Se siete attratti da una persona, fatevi avanti, senza ascoltare nessuno.

L'oroscopo raccomanda di non essere precipitosi e di riflettere prima di consegnare il vostro cuore alla persona interessata. È da qualche tempo che le stelle vi incitano a essere prudenti con il denaro e gli impegni finanziari. In questo periodo vi tocca raddoppiare la cautela, soprattutto nei rapporti societari.

Gemelli – Il vostro cuore non si apre facilmente all'amore, ma una volta che Cupido vi ha colpito con una freccia, diventate più passionali di qualsiasi altro segno zodiacale. In questa giornata di mercoledì apparite irrequieti, le emozioni sono più spente del solito. Di solito, tenete sotto controllo ogni cosa, ma in questa giornata non riuscirete a farlo con facilità.

Il settore del lavoro richiede massima prudenza, concentratevi di più su ciò che dovete fare e verificate i conti.

Cancro – Giornata insoddisfacente, forse perché ci sono ancora questioni familiari da chiarire. Avete spesso la tentazione di dire ciò che pensate realmente, anche a costo di ferire profondamente qualcuno. Potreste scoprire aspetti del vostro carattere che non sapevate di avere. Se siete profondamente innamorati del vostro partner, tenete lontano il lavoro e la famiglia dal rapporto di coppia. In campo professionale non vi aspetta una situazione semplicissima, ma avete tutte le carte in regola per affrontare e superare ogni ostacolo.

Previsioni astrali di mercoledì 27 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Se anche questa giornata si presenta altalenante, non perdete la speranza e la fiducia nel destino, potreste fare un incontro inaspettato. Preparatevi a vivere emozioni contraddittorie ma anche a innamorarvi di una persona inaspettata. Attenzione alle gaffe, rischiate di far innervosire i vostri colleghi o chi conta nella stanza dei bottoni.

Vergine – Questa giornata ha il potere di riscaldare anche il rapporto di coppia che si è raffreddato durante il periodo pandemico. Finalmente avete voglia di far risorgere dalle ceneri la vostra vita coniugale, magari pianificando un nuovo progetto insieme al vostro partner o prendendo decisioni importanti che riguardano la vostra casa.

Vi aspetta un periodo abbastanza positivo per il lavoro e le finanze. Sarete capaci di lavorare sodo, di impegnarvi con grinta e di farvi valere.

Bilancia – Spesso vi sentite prigionieri di una vita non vostra, forse più che in cielo dovreste ascoltare il vostro cuore. Molti di voi sono stressati a causa di alcune situazioni familiari logoranti, che rischiano anche di stravolgere l’intimità con il vostro partner. Altri, invece, vivono momenti di stagnazione all'interno della coppia. Secondo l’Oroscopo dovete guadare oltre, presto vi accorgerete di essere anche molto fortunati in amore. Ci sono ritardi e piccole difficoltà nel settore economico. Siate prudenti e aspettate pazientemente la fine di maggio, quando la fortuna inizierà a girare dalla vostra parte.

Scorpione – Periodo un pochino vivace. Avete una sensibilità particolare che fa sempre gola a tutti. Attenzione a non farvi mangiare da uno squalo spietato. C’è di meglio in giro, basta dare un’occhiata anche sui social. Certo, il rischio che vi invaghiate di chi non vi merita è abbastanza alto. Per fortuna, il vostro carattere positivo vi aiuta a evitare rogne. Tirando le somme, nei prossimi giorni avrete tanti bei vantaggi.

Astrologia giornaliera: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Questa potrebbe essere una giornata irritabile. In famiglia c’è qualcosa che non va. Se ci sono disaccordi, è meglio non alzare un polverone. Fermatevi e riflettete bene, non siate impulsivi. Con un atteggiamento più cauto evitereste problemi particolarmente tosti.

Attenzione ai parenti e agli amici ipocriti. Avete bisogno di tranquillità e lucidità per programmare progetti e iniziative lavorative.

Capricorno – In questa giornata potreste avere qualche difficoltà a parlare con la persona del cuore. Dovete assolutamente trovare un modo per chiarire tutto ciò che non va nel vostro rapporto. I cuori solitari devono sfruttare questa giornata per dichiararsi alla persona interessata. Se ci sono problemi di lavoro, non perdete la calma! Potrebbero interferire e farvi litigare con le persone care. Fate attenzione a non fare passi falsi sul lavoro.

Acquario – Non mancano tensioni in coppia e in famiglia. Questa giornata di mercoledì vi offre la possibilità di affrontare e risolvere, di capire e sviscerare, di dialogare e spiegare.

Non fate finta di nulla, ma scavate fino in fondo per risolvere ogni problema. Alcuni interrompono la relazione, altri vivono l’amore. I vostri meriti in campo lavorativo saranno riconosciuti, la vostra competenza acquisterà punti.

Pesci – In questa giornata di mercoledì le stelle vi vedono sconsolati e tristi, con un atteggiamento troppo rinunciatario. Non rassegnatevi mai, impegnatevi fino in fondo per realizzarvi anche in amore. Con il passare dei giorni andrà sempre meglio. Tutto può accadere. In campo lavorativo ed economico potreste ricevere notizie piacevoli.