L'oroscopo del 26 maggio è pronto a rivelare come sarà il secondo giorno dell’attuale settimana. Per i nativi del Cancro si prospetta una giornata piena d'amore. Coloro che sono nati sotto il segno dell'Acquario potrebbero subire qualche cambiamento in casa. In ottima evidenza, l’astrologia relativa alla giornata di martedì e le previsioni zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Giornata con qualche punta di insoddisfazione. Alcuni di voi devono ancora risolvere qualche questione familiare o coniugale. Dentro e fuori dal mondo domestico si sente ancora l’effetto negativo di questo lungo periodo di lockdown.

Siete delle persone impulsive, le stelle vi consigliano di riflettere bene prima di agire. In campo lavorativo dovete riflettere bene sui vostri obiettivi, tamponare eventuali mancanze e cogliere le occasioni che vi vengono offerte.

Toro – Passione e determinazione potrebbero essere la chiave giusta per accedere al cuore della persona che vi piace. In questo periodo non mancano gli incontri, ciò che potrebbe mancare è la costanza dei sentimenti. Cercate di vivere questo periodo cogliendo l’attimo fuggente. Godetevi la vita, l’amore e abbiate più fiducia nel destino. Periodo positivo per il settore professionale e finanziario, ma dovete stare attenti a non essere frettolosi o superficiali. Occhio agli errori.

Gemelli – Se ci sono problemi nella vostra vita di coppia, è giunta l'ora di affrontarli a testa alta. In questa giornata di martedì vengono a galla insoddisfazioni e tensioni, ma cercate di non tormentarvi per puro sadismo e di correggere la rotta. Se avete capito che cosa non funziona, cambiatelo.

Siate dolci e corteggiate il partner con qualche attenzione in più. Periodo buono per il campo lavorativo e pratico.

Cancro – In questo martedì si respira aria d'amore. Siete pronti a innamoravi e a lasciarvi guidare da forti e intense emozioni. Occhio, però, a non illudervi e a non scambiare cozze per sirene o squali per delfini.

Siate consapevoli di chi avrete di fronte e scegliete, sapendo anche a cosa state andando incontro. È un buon momento per pianificare nuove strategie e nuovi progetti, in vista della stagione estiva. Ogni iniziativa decollerà portandovi maggiori entrate.

Previsioni di martedì 26 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – In questa giornata avete grinta ed energia per affrontare qualsiasi cosa. Se il vostro attuale partner è ancora in cerca di chiarezza, affrontatelo e chiaritevi. Alcuni di voi potrebbero riuscire a trovare una degna soluzione per le continue intromissioni di un parente serpente che s’impiccia sempre negli affari di coppia. Periodo positivo per il lavoro, potreste monetizzare più di quanto vi aspettavate.

Vergine – Ottimo periodo per l’amore. Qualcuno che è vicino al vostro cuore vi sta spingendo ad agire. Ascoltate i consigli della persona amata; vivere ai margini di una vita vera è uno spreco di tempo e denaro. Sfruttate l’energia artistica a vostro vantaggio. Non abbiate paura di fare qualcosa che non avete mai fatto in vita vostra. A volte, correre dei rischi ripaga la fatica. Non dimenticate di ringraziate la persona che vi ha motivato, dopo aver ottenuto la vittoria.

Bilancia – Questo martedì sembra una giornata fruttuosa e romantica. I single che brillano di dolcezza si svegliano con la voglia di corteggiare e di essere corteggiati. Siate onesti con voi stessi e non chiudetevi a riccio.

Più dialogo, meno discussioni. Periodo positivo per il campo lavorativo ed economico. Siete bravi nelle comunicazioni e a risolvere diversi problemi. A breve, le vostre iniziative decolleranno e vi porteranno successo ed ottime entrate.

Scorpione – Il vostro è un segno che sa amare forte. Dovete essere travolgenti oltre ogni limite, anche se a volte siete un po’ prepotenti e imponete il vostro volere alle persone amate. Nelle coppie dove ci sono tensioni e litigi, il rischio di discutere animatamente è molto alto. Se avete ragione, cercate di non passare dalla parte del torto. In campo professionale non dovete farvi sfuggire le occasioni che vi vengono date.

Astrologia giornaliera: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Il problema principale tra voi e il vostro coniuge è proprio la famiglia d'origine. Un noto detto dice che non bisognerebbe mai mettere il dito tra moglie e marito, purtroppo nessuno lo applica alla lettera. In altri casi, al centro delle numerose tensioni potrebbe esserci la gelosia: uno dei partner sospetta dell’altro. Ancora ci sono dei punti interrogativi in campo lavorativo: incertezze, qualche ritardo economico. La vostra positività vi aiuta a evitare problemi, portando discreti risultati fin da subito.

Capricorno – Giornata vivace per l'amore, secondo l'oroscopo ci saranno numerosi colpi di scena. Potrebbero esserci delle attrazioni fatali, situazioni romantiche ma anche tormentate.

Se siete single, dovete fare attenzione a non farvi scappare il partner o chi vi piace con un atteggiamento puntiglioso e super critico. Rilassatevi e siate voi stessi, senza aver paura di fare una gaffe o di commettere un errore imperdonabile. In campo lavorativo è un buon momento per capire gli errori correggere subito il tiro. Finalmente i vostri progetti iniziano a prendere vita e nei prossimi mesi raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato adesso.

Acquario – La vostra vita domestica potrebbe subire un grande cambiamento. Mettere in atto i sogni è un grande sollievo. Sia che voi stiate cercando un nuovo posto in cui vivere, sia che stiate cercando di allargare la vostra famiglia, ciò che conta è trasformare il vostro spazio vitale in un riflesso dei vostri desideri.

Anche se non potete ancora fare qualche cambiamento, potete iniziare a pianificare i vostri prossimi passi.

Pesci – Si prospetta una giornata esuberante in campo affettivo. Siate grintosi, sfoderate le vostre migliori armi, la determinazione è la chiave per conquistare il cuore della persona che vi piace. La creatività potrebbe essere di vitale importanza per raggiungere la felicità. Che voi balliate, scriviate, suoniate o dipingiate, l'arte dovrebbe essere in cima alla vostra lista di cose da fare. Esercitare la vostra immaginazione porta un bagliore alla vostra persona che gli altri trovano magnetico. Le persone che vi frequentano ammirano il vostro stile di vita, così piacevole e alla mano.