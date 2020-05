Nella settimana dal 1° al 7 giugno 2020 troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno della Bilancia al Capricorno, dove sostano anche Plutone e Giove. Venere assieme al Sole rimarranno stabili sui gradi dei Gemelli, così come Saturno che continuerà il moto in Acquario. Infine, Marte e Nettuno proseguiranno il loro domicilio nel segno dei Pesci ed Urano permarrà nell'orbita del Toro. Oroscopo settimanale favorevole per Sagittario e Leone, meno conciliante per Toro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: sorprese. Ad un inizio settimana che, con tutta probabilità, risulterà zeppo di novità per i nativi, seguirà un weekend dove le intuizioni delle settimane passate potranno essere finalmente attuate.

Sfruttando al meglio questi sette giorni, i nati del segno potrebbero ricevere in cambio gradite e, quantomai meritate, sorprese in vari ambiti esistenziali.

2° posto Sagittario: poliedrici. A prescindere dall'ambito in cui i nati Sagittario si cimenteranno questa settimana, sapranno destreggiarsi con scaltrezza e maestria, dimostrando anche ai più scettici di avere il dono della duttilità.

3° posto Vergine: mondani. Settimana in cui i nativi avranno presumibilmente voglia di divertirsi assieme agli amici di sempre, e per tal motivo saranno in molti ad organizzare cene casalinghe, soprattutto nel weekend, in onore dei bei tempi dove le risate saranno protagoniste.

I mezzani

4° posto Ariete: in crescendo.

Sino a mercoledì semaforo acceso sul rosso, a causa della Luna opposta che perlopiù formerà un trigono col duetto Sole-Venere, mentre da giovedì il trend amoroso nativo potrebbe godere di una rinnovata serenità, che cimenterà la simbiosi di coppia.

5° posto Scorpione: hobby. Il parterre planetario parrà dimenticarsi dei nativi questa settimana, ma ciò potrebbe rappresentare un'ottima occasione per dedicarsi a nuovi hobby, magari che concilino l'utile al dilettevole.

6° posto Cancro: compromessi. Per le faccende di cuore il mese aprirà i battenti con sette giorni alquanto delicati, dove mercoledì e giovedì potrebbero risultare favorevoli per giungere ad un compromesso col partner in onore del quieto vivere, grazie alla Luna in Scorpione.

7° posto Capricorno: puntigliosi.

La settimana potrebbe iniziare con diversi ostacoli sul fronte professionale che i nativi si limiteranno ad osservare per poi nel weekend, come si confà al terzo segno di Terra, mettere i puntini sulle 'i' con le persone coinvolte.

8° posto Pesci: abbottonati. La voglia di comunicare col mondo circostante sarà, c'è da scommetterci, ridotta al lumicino perché i nati Pesci prediligeranno chiudersi in loro stessi, anziché esternare il loro malcontento.

9° posto Gemelli: weekend flop. Sino a giovedì il tono umorale dei nativi avrà buone chance di risultare effervescente, soprattutto al lavoro, ma da venerdì le configurazioni planetarie diverranno meno concilianti, Luna in primis, e nella professione qualche provocazione potrebbe giungere d'improvviso.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: pessimisti. Ad eccezione delle prime due giornate di giugno, durante il resto della settimana i nativi potrebbero far prevalere una visione pessimistica, che non gli farà scorgere le opportunità dell'ambiente professionale.

11° posto Toro: finanze flop. Il settore economico nativo durante questi sette giorni sarà bersagliato da Plutone e Giove in Capricorno che, sommato al trigono che Urano formerà con Marte d'Aria, potrebbe far giungere una grossa spesa extra.

12° posto Acquario: amore sottotono. Litigi ed incomprensioni potrebbero minare l'armonia casalinga ed amorosa dei nati Acquario, che nel weekend dovranno porre massima attenzione alle parole per non inasprire ulteriormente i toni col partner.