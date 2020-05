Tante novità per i 12 segni zodiacali nel prossimo fine settimana. Scopriamo cosa riservano le previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 29 maggio. Di seguito l'Oroscopo su amore, salute e lavoro, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete: in questa giornata a livello sentimentale potrete risolvere delle questioni di coppia. In campo professionale alcune collaborazioni potrebbero non funzionare. Qualcuno desidera cambiare una situazione in particolare.

Toro: la mattinata sarà sottotono, ma nel pomeriggio potrete recuperare. In amore state attraversando un momento di forza: all'orizzonte possibili nuove conoscenze.

In campo lavorativo dovrete fare delle scelte importanti.

Gemelli: cercate di fare le cose con cautela. A livello professionale il cielo sarà un po' critico: indecisioni in corso. In campo amoroso, in serata, potrebbero nascere delle tensioni.

Cancro: fareste meglio a concentrarvi sulle cose realmente importanti per quanto riguarda il settore lavorativo. In amore non sono esclusi dei ritorni di fiamma. Recupero per la forma fisica in serata.

Leone: potreste vivere dei momenti di fatica. Per quanto riguarda i sentimenti cercate di non alimentare polemiche. Nel lavoro non mancheranno buoni pensieri.

Vergine: in amore, con la Luna interessante, potrete fare spazio ai vostri desideri. Nel lavoro alcuni accordi rimarranno in sospeso.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: non mancheranno momenti di tensione in campo sentimentale, ma recupererete nei prossimi giorni. A livello professionale sarà necessario riorganizzare alcune situazioni che sono rimaste bloccate.

Scorpione: in amore, con la Luna contraria, dovrete trovare la forza per affrontare delle discussioni.

Nel lavoro non mancheranno nervosismi: provate ad affrontare la situazione con calma.

Sagittario: bisognerà risolvere delle problematiche lavorative, non sarà semplice accettare dei cambiamenti. In amore non siete molto pazienti, alcune storie potrebbero non funzionare.

Capricorno: per i nati sotto questo segno la giornata di venerdì inizierà con la Luna favorevole.

In amore avrete l'opportunità di scegliere. Nell'ambiente professionale desiderate stabilita: lavorate sulle vostre idee.

Acquario: vivrete una mattinata sottotono, ma ci sarà una ripresa nel pomeriggio: avrete l'opportunità di chiarire con le persone amate. In campo professionale cercate di andare avanti senza pensare al passato.

Pesci: le coppie del segno che hanno avuto problemi potrebbero recuperare. Nel lavoro evitate di fare scelte azzardate. In serata vi sentirete nervosi.