L'Oroscopo di giugno per l'Acquario prevede un periodo ricco di novità positive che riguarderanno sia il campo lavorativo, che quello amoroso. Tanti pianeti aiuteranno i nati di questo segno a sentirsi ricchi di energia e di voglia di fare: previste molte opportunità lavorative. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie alla protezione di Venere, i nati del segno vivranno bei momenti insieme al proprio partner. I single, invece, saranno affascinanti e carismatici e faranno tante nuove conoscenze da approfondire con brio e simpatia. Di seguito le previsioni astrali.

Opportunità in campo professionale nell'oroscopo di giugno per l'Acquario

Nuovi progetti e nuove collaborazioni animeranno il mese di giugno per voi nati dell'Acquario, grazie al transito di tanti pianeti a voi favorevoli. Il Sole in trigono, Venere, Saturno, Giove e Plutone, Marte e Nettuno sconvolgeranno in modo positivo la vostra vita, portando grandi cambiamenti. Marte e Mercurio vi caricheranno di una forte energia positiva che vi darà la giusta spinta e ottimismo per andare lontano. Vi immergerete a capofitto nel lavoro grazie a Marte e Nettuno nei Pesci, che vi daranno la razionalità e la risolutezza per portare a termine i progetti che più vi stanno a cuore. Dovrete essere determinati e decisi sul da farsi, poiché Giove e Plutone vi spingeranno a dare una svolta alla vostra vita.

Avrete come vostro alleato anche Saturno il pianeta dei cambiamenti, ma anche del senso del dovere, che vi indicherà la strada giusta da seguire. Voi alla ricerca di un nuovo lavoro dovrete fare dei colloqui, delle telefonate per avviare un progetto che vi sta a cuore da tempo e combattere per concretizzarlo.

Dopo un periodo incerto come quello dei mesi scorsi, ecco che a giugno ci sarà la rinascita e voi nati dell'Acquario avrete l'energia giusta per affrontarla con decisione e sicurezza, grazie anche al Sole in Gemelli. Tutto questo vi farà sentire rinati e vi stimolerà a cercare di tornare a una normalità desiderata.

Marte e Nettuno in Pesci porteranno grandi cambiamenti nella vostra vita, ma voi dovrete affrontarli con decisione e razionalità, senza incertezze e dubbi.

L'amore indagato nelle previsioni astrali dell'Acquario

Il primo mese dell'estate garantirà a voi dell'Acquario tante novità in campo sentimentale. Avrete dalla vostra parte il Sole in trigono che vi caricherà di un'energia esplosiva e vi esorterà a vivere tanti momenti indimenticabili con il partner. Venere per tutto il mese, con la sua benevola influenza, vi renderà affascinanti e carismatici: nessuno potrà resistervi. Giove e Plutone in Capricorno daranno una svolta a quei rapporti che vanno avanti da un po' di tempo. In questo mese potrete cominciare a pensare a un progetto di coppia più serio, come un matrimonio o una convivenza.

Se nei mesi scorsi c'è stata qualche nube o incomprensione tra voi e il partner questo mese, grazie al benevolo influsso di Venere e del Sole, tutto si risolverà per il meglio. Dovrete cercare di mantenere la calma, perché un po' di nervosismo verrà dato da Urano in quadratura. Anche questo potrà essere superato brillantemente, poiché molto spesso la quadratura dà stimolo per superare gli ostacoli piccoli o grandi che si presentano sul nostro cammino. I single, invece, vivranno un mese di giugno veramente esplosivo con il benevolo influsso di Venere e del Sole. Saranno estremamente seduttivi e faranno tante nuove conoscenze. Alcune amicizie interessanti dovranno essere approfondite e chissà che tra di loro non ci sia l'anima gemella.