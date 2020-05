Il mese di maggio porta novità importanti per i segni zodiacali. Leggiamo in particolare l'Oroscopo e le previsioni astrologiche dei nati sotto il segno dei Pesci. Di seguito le stelle per il campo professionale, salutare e sentimentale per le giornate del quinto mese dell'anno 2020. Negli ultimi tempi avete avuto l'opportunità di riscoprire la vostra emotività, questo anche grazie alla situazione creatasi a livello globale. In campo lavorativo, qualcuno ha potuto ottenere dei successi, portando avanti i propri progetti, grazie soprattutto alla propria creatività.

Ci sono stati comunque dei blocchi, che non sono stati semplici da affrontare.

Astrologia di maggio per i Pesci

Nel mese di maggio, ci sarà un momento di maggiore recupero, grazie anche al transito positivo di Marte. Con Urano e la Luna in buon aspetto, con l'arrivo delle ultime settimane del mese, riuscirete anche a gestire al meglio la vostra situazione psicofisica, liberandovi da nervosismo e tensioni. In amore, è probabile che manchi la passione in questo periodo, soprattutto nelle coppie di lunga data, che necessitano di qualche verifica.

In campo lavorativo, siete in cerca di maggiore stabilità, negli ultimi tempi è aumentata la precarietà, della quale volete uscire. Leggiamo nel dettaglio l'oroscopo che riguarda il campo delle emozioni e degli affari per i nati sotto il segno dei Pesci.

Oroscopo maggio: l'amore e il lavoro per i Pesci

Come anticipato, in campo amoroso, ci saranno delle difficoltà da affrontare a livello di coppia. Anche le relazioni nate negli ultimi tempi, avranno bisogno di un periodo di revisione.

Non temete, con la fine del periodo, le coppie potranno riacquistare una grande forza, che proseguirà anche per il periodo estivo. Ci saranno delle situazioni di confusione da affrontare, dovrete comprendere al meglio come poter superare una mancanza. Venere nel prossimo mese sarà dissonante, per questo motivo se necessitate fare chiarezza, questo è il momento opportuno.

In campo lavorativo, a partire dalla seconda settimana del mese, con Marte nel segno zodiacale, vi sentirete più energici e pronti ad affrontare delle situazioni.

Nonostante i rallentamenti inevitabili, potrete provare portare avanti i vostri progetti ed a tentare di proporre delle idee che potrebbero funzionare nel corso dei prossimi mesi. Con Saturno in ottimo aspetto, anche le situazioni che hanno breve scadenza, potranno essere gestite al meglio. Cercate dunque di mettervi in gioco per portare avanti i vostri obiettivi, cercando anche il supporto delle persone delle quali vi fidate.