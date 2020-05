L'oroscopo di sabato 9 maggio avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni dello zodiaco. Nella volta celeste troveremo la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Saturno e, infine, tra Giove e Plutone. Inoltre, è necessario segnalare la quadratura tra Venere e Nettuno.

Nella giornata del 9 maggio Ariete e Acquario non riusciranno a stare lontani dalla persona amata, mentre Gemelli e Scorpione vorranno dedicarsi al divertimento.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo di sabato 9 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 9 maggio: amore per Ariete e Cancro demotivato

Ariete: il vostro cuore sarà coinvolto totalmente nella relazione sentimentale. Da una parte desidererete esseri liberi, ma dall'altra non riuscirete ad allontanare il pensiero dalla persona amata. Fortunatamente, sarà possibile ottenere entrambe le cose, se riuscirete a raggiungere un buon equilibrio. Vi sentirete lieti di ricevere parole di stima da parte di famiglia e amici, ma cercherete di attirare l'attenzione di una persona che non sentite da tempo.

Attenzione a non esagerare con i peccati di gola: qualche piccolo sfizio, senza oltrepassare il limite, sarà concesso!

Toro: sarete pieni di forza ed energia. Tenderete a dare il massimo in tutto ciò che farete e non avrete problemi ad affrontare gli ostacoli, anche quelli più complessi. Dal punto di vista amoroso, verrete travolti da un'ondata di positività che vi farà apparire seducenti e interessanti agli occhi del partner.

Il vostro modo di esprimervi vi consentirà di instaurare conversazioni profonde e basate sulla stima reciproca. Una persona a voi vicina, forse, vi rivelerà qualcosa di molto importante: starà a voi decidere come custodire questa informazione!

Gemelli: avrete bisogno di staccare la mente da tutti i vostri impegni quotidiani. Forse, non vi sentirete troppo a vostro agio con questa decisione, ma il vostro corpo e la vostra mente, sicuramente, ne gioveranno.

L'oroscopo consiglia di dedicarvi ad attività divertenti e spensierate, niente di troppo impegnativo, ma che vi permetta di recuperare la voglia di mettervi in gioco. Un'ottima idea potrebbe essere quella di cercare di coinvolgere il partner nelle vostre iniziative: è sempre positivo avere qualcosa in più da condividere!

Cancro: sarete colti da un moto di tristezza e di demotivazione. Vi guarderete attorno senza riuscire a cogliere ciò che di positivo avete. L'oroscopo consiglia di non concentrarvi sulle difficoltà del momento, ma di dare modo alla vostra mente di vagare e di lavorare con la fantasia.

Confidarvi con il partner vi consentirà di tranquillizzarvi e di ricevere preziosi consigli. Inoltre, sentirvi coccolati e amati non potrà che giovare al vostro umore altalenante. Attenzione a non trascurare il vostro benessere psico-fisico: saranno sufficienti delle piccole azioni per ridare corpo alla vostra personalità.

Oroscopo del 9 maggio: cambiamenti per Leone e relax per Scorpione

Leone: farete fatica a trovare un filo conduttore tra il presente e il passato. Proverete ad analizzare il percorso intrapreso e verrete travolti da un forte desiderio di cambiamento. Forse, tenderete a credere di non essere all'altezza, ma se impiegherete tutta la vostra positività, riuscirete a raggiungere i vostri intenti.

Il problema maggiore sarà la volontà di ottenere tutto in tempi brevi: dovrete avere pazienza e attendere che le situazioni facciano il loro corso. L'oroscopo suggerisce di fare più attenzione all'ordine domestico perché lavorare in un ambiente armonico permette una maggiore concentrazione.

Vergine: sentirete la necessità di confrontarvi con gli altri, ma farete fatica a fidarvi delle persone. Sarete inclini a riflettere su vecchie esperienze passate e questo non favorirà un umore positivo. L'oroscopo suggerisce di provare a dividere il passato dal presente, in modo da non farvi influenzare. Potrebbe essere d'aiuto entrare in contatto con i vostri migliori amici per recuperare un po' di stima nel prossimo.

Dal punto di vista sentimentale, le cose andranno per il verso giusto, anche se tenderete a essere un po' chiusi.

Bilancia: sarà una giornata all'insegna della solitudine. Tenderete a rimanere lontano dagli altri e a ritagliare un angolo solo per voi stessi. Non avrete molta voglia di socializzare con le persone che vi saranno vicine, ma preferirete dedicare tempo solo ai vostri interessi più profondi. Anche il partner non rivestirà un ruolo cruciale, ma l'oroscopo consiglia di fornirgli qualche spiegazione prima di distaccarvi. In caso contrario, potreste suscitare molti dubbi che, forse, lo spingeranno a pensare cose errate sul vostro conto.

Scorpione: avrete bisogno di staccarvi dalla routine quotidiana. Sarà fondamentale pensare al vostro benessere e ai vostri bisogno personali. Forse, proverete a concentrarvi sullo studio o sul lavoro, ma non sarà la giornata adatta. L'oroscopo consiglia da mettere da parte gli impegni derogabili e di concentrarvi sui vostri hobby preferiti. Attività creative e pratiche vi consentiranno di entrare in comunicazione con una parte profonda di voi stessi, che troppo stesso tendete a ignorare. Se darete il giusto spazio al riposo, sarete pronti a ripartire con tantissima energia e positività.

Previsioni astrologiche di sabato 9 maggio: Sagittario riflessivo e dolcezza per Acquario

Sagittario: vi abbandonerete a intensi momenti di riflessione. Sarete molto duri con voi stessi e tenderete a rimproverarvi per errori commessi in passato. L'oroscopo suggerisce di provare a vedere le cose da un altro punto di vista: ogni sbaglio corrisponde a un evoluzione. La presenza degli amici sarà fondamentale per il vostro benessere psicologico, infatti, scambiare risate e confidenze vi consentirà di recuperare il buon umore. Se siete single, potrebbe essere il momento giusto per iniziare a guardarvi attorno.

Capricorno: sarete concentrati solo sul vostro lavoro. Tenderete a escludere le persone che vi saranno accanto perché le considererete una distrazione inutile. L'oroscopo, però, consiglia di non sottovalutare l'importanza degli affetti più cari: è in loro che si nasconde la forza delle emozioni. Avrete un piano preciso sul quale lavorare, cercherete di sfruttare tutte le vostre risorse e di non chiedere aiuto a nessuno. Attenzione a dedicare del tempo anche al divertimento e al relax: un bagno caldo e una tisana rilassante, prima del riposo notturno, saranno un vero toccasana!

Acquario: sarà una giornata all'insegna della tenerezza.

Il vostro cuore traboccherà d'amore per le persone che vi saranno accanto, ma in assoluto per il partner. Avrete voglia di fare tante cose divertenti insieme, di approfondire alcuni lati del vostro carattere e di pianificare gli eventi futuri. La difficile situazione del momento, forse, inciderà negativamente sul tono del vostro umore, ma vi basterà un sorriso della vostra dolce metà per recuperare l'entusiasmo. Inoltre, sarete pronti a tornare sul luogo di lavoro più carichi che mai!

Pesci: avrete bisogno di recuperare la fiducia in voi stessi! Potreste sentirvi un po' smarriti davanti alle difficoltà quotidiane, ma l'affetto delle persone che vi saranno vicine vi consentirà di arrivare alla fine di questa giornata.

L'oroscopo suggerisce di rimandare decisioni importanti a un momento in cui sarete più tranquilli e rilassati: non vale la pena scegliere in fretta, rischiando di prendere un percorso che non vi sarà congeniale. La sintonia nel rapporto di coppia migliorerà grazie al vostro impegno e a quello del partner.