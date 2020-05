Nuova settimana del mese di maggio in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andranno le giornate comprese nel periodo tra lunedì 4 e domenica 10 maggio 2020 secondo l'oroscopo. Di seguito le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: la settimana inizia con la Luna in opposizione, cercate quindi di gestire al meglio le situazioni che si presenteranno in ambito sentimentale. Un recupero avverrà nella parte centrale del periodo, quando riuscirete a chiarire le tensioni accumulate.

In campo professionale, delle situazioni bloccate negli ultimi tempi, potrebbero sbloccarsi.

Toro: in questa settimana, in campo amoroso dovrete approfittare per chiarire delle situazioni che sono state difficili negli ultimi tempi. Non mancheranno giornate sottotono per le emozioni, soprattutto nella parte centrale del periodo con la Luna in opposizione. Anche nel lavoro è importante che chiariate la vostra posizione. Con il weekend, potrebbero arrivare delle notizie confortanti.

Gemelli: a livello lavorativo, in questa settimana, qualcuno potrebbe scegliere di fare dei cambiamenti.

Vi sentite pronti a portare avanti l'impegno necessario per arricchire i vostri progetti, nonostante la situazione complessa degli ultimi tempi. In campo amoroso, Venere e Luna ad inizio settimana saranno favorevoli, insieme a Marte, questo garantirà un buon recupero per le emozioni.

Cancro: questa settimana di maggio ha inizio con la Luna dissonante per il segno. In campo amoroso, potrete recuperare nella parte centrale del periodo.

Attenzione comunque nel weekend, quando potrebbero esserci delle tensioni. Nel lavoro, si presenteranno delle nuove prospettive da valutare.

Leone: in campo amoroso in questo periodo potrebbero nascere delle polemiche. La prima parte della settimana sarà infatti sottotono, con l'inizio del weekend potreste vivere invece delle buone giornate e quindi mettere fine a delle polemiche. In campo lavorativo, se ci sono delle richieste da fare, cercate di farle con cautela.

Vergine: in campo amoroso, in questa settimana di maggio, le coppie che sono in bilico, riusciranno a comprendere cosa fare del proprio rapporto. Nella parte centrale del periodo, con la Luna dalla vostra parte, riuscirete a vivere un buon recupero. In campo lavorativo, se ci sono state delle agitazioni, potrete provare a recuperare. Nel weekend vi sentirete più forti.

Astrologia della settimana per i segni zodiacali

Bilancia: la settimana inizia con delle giornate favorevoli. Siete propensi a vivere delle belle emozioni con il partner. Il periodo di positività proseguirà fino al weekend, quando riuscirete anche a chiarire delle situazioni riguardanti il passato.

A livello lavorativo, Saturno non è più contrario, per questo motivo potreste valutare delle nuove prospettive, dei cambiamenti ideali per voi.

Scorpione: ritorna in questa settimana una bella energia per il segno. In campo amoroso è probabile anche che arrivino delle belle sorprese. Con il fine settimana potrete vivere delle giornate molto interessanti. A livello lavorativo le stelle sono dalla vostra parte, non mancheranno delle occasioni da poter sfruttare. Nonostante dei piccoli fastidi da superare, potrete trovare delle soluzioni.

Sagittario: cercate di non fare troppe cose in questa settimana, potreste stancarvi eccessivamente.

A livello amoroso, nel weekend la Luna entrerà nel segno e potrete godere di belle emozioni. A livello professionale, se ci sono delle situazioni da sistemare, non rimandatele ai prossimi giorni. Riflettete però prima di compiere un'azione.

Capricorno: in questa settimana, le coppie che stanno insieme da molto tempo potrebbero vivere dei momenti sottotono. Diverse sono le responsabilità in questo periodo, per questo motivo non vi sentite tranquilli. A partire dalla parte centrale della settimana, la Luna inizierà ad essere favorevole ed entrerà nel segno nel weekend. Nel campo professionale ci sarà di un buon recupero.

Acquario: la settimana inizia con Luna e Venere favorevoli, buon momento per l'amore, anche per chi è in cerca di qualcuno di importante. Nel lavoro è probabile che nascano delle discussioni, un miglioramento da questo punto di vista avverrà con l'arrivo della prossima settimana.

Pesci: in questa settimana non mancheranno delle tensioni in campo emozionale, riuscirete a gestirle meglio nella parte centrale del periodo, ma dovrete fare le cose con cautela. In campo professionale, è importante che riflettiate per comprendere quali decisioni portare avanti. Nel weekend, Venere sarà dissonante, non sarà semplice gestire alcune problematiche.