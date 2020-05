L'oroscopo del 10 maggio prende in considerazione le dinamiche sentimentali di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia e dei single. In particolare la Vergine vedrà crescere a poco a poco un bel rapporto sentimentale, mentre il Sagittario avrà belle soddisfazioni in amore. Lo Scorpione sarà molto felice insieme alla persona amata.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la tranquillità di coppia sta divenendo un fattore dominante della vostra relazione. I cuori solitari non dovrebbero aver modo di distinguersi agli occhi di una persona per loro importante.

Toro: placate i vostri bollenti spiriti e cercate di capire meglio cosa la vostra dolce metà si aspetta da voi. Se cercate l'amore potreste finalmente averlo trovato, cercate di mantenerlo caldo.

Gemelli: la vostra relazione sentimentale attraverserà dei momenti non propriamente allegri ed entusiasmanti. Avrete buone possibilità di cambiare status e cominciare una bella storia d'amore.

Cancro: sappiate centellinare le polemiche che vi caratterizzano, il partner potrebbe stancarsi presto di voi. Dovreste vivere una giornata particolarmente tranquilla, in questo essendo single sarete avvantaggiati.

Leone: il rapporto di coppia non vi sta dando troppe soddisfazioni, cercate di alimentarlo e di essere accomodanti. I single potrebbero avere qualche soddisfazione, probabilmente non relativa all'amore.

Vergine: gestite al meglio alcune vostre debolezze, l'importante è che il partner sia al vostro fianco. I cuori solitari saranno soddisfatti di un bel rapporto che sta lentamente nascendo.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non siate troppo timorosi, cercate di stupire e di sorprendere la persona amata. La vostra ricerca dell'amore sta subendo qualche piccolo contraccolpo, non abbiate troppa fretta.

Scorpione: il vostro partner ha le idee piuttosto chiare e vuole continuare a vivere il suo amore assieme a voi. I single saranno ben disposti nei confronti di una nuova conoscenza.

Sagittario: la vostra relazione amorosa è solida e vi sta dando delle belle soddisfazioni, continuate così. Se siete single abbiate l'accortezza di non buttarvi in qualsiasi storia, selezionate per bene.

Capricorno: il vostro rapporto di coppia saprà darvi delle belle soddisfazioni, non vedete ombre dove non ci sono. Bella giornata per i single, una persona di vostro interesse potrebbe farsi di nuovo viva.

Acquario: cercate di evitare delle polemiche, in questo momento il partner è poco propenso a comprendervi. Nuove amicizie potrebbero caratterizzare la giornata dei single, siate aperti alle conoscenze.

Pesci: sappiate fare buon viso a cattivo gioco, la stabilità di coppia vale più di ogni altra cosa. I single non avranno troppe opportunità per mettersi in mostra e per avere successo in amore.