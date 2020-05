L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 6 maggio approfondisce le relazioni a due di ciascun segno zodiacale, tenendo conto dei transiti planetari favorevoli nel garantire armonia in ambito sentimentale. Luna splende sempre in Bilancia e potenzia l'amore, sprigionando il giusto equilibrio in due mentre continua il transito di Venere in Gemelli che riscalda i cuori di tutti i simboli zodiacali di Aria nelle previsioni astrologiche fortunate.

Influssi positivi nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: la seduzione diventa attiva grazie a Venere che intreccia un sestile astrologico con Marte, favorevole per lasciare fluire le emozioni in maniera più dinamica e passionale. Saturno presente in Acquario cerca di razionalizzare un po' le sensazioni, in modo lucido e prudente.

Toro: la vicinanza di Venere dai Gemelli si fa sentire e rende l'amore più frizzante e brioso. Urano nel segno smuove la staticità intellettuale dell'astro dell'amore, introducendo nuovi stimoli capaci di rivoluzionare il rapporto in maniera dirompente.

Non state con le mani in mano, passate all'azione perché anche Mercurio è dalla vostra parte.

Gemelli: intuito e sensibilità non mancano di certo con Venere che incrocia le sue energie con Luna in Bilancia, formando un trigono che crea le basi giuste per progredire in amore. Sfoderate le armi dell'amore e passate all'azione, stupendo il partner con effetti speciali.

Cancro: Luna, Plutone e Nodi lunari in quadratura possono ricollegarvi a un passato che ha fatto soffrire.

Cercate di trarre il meglio dalle lezioni imparate soffrendo e progredite nel presente con maggiore consapevolezza. Le emozioni possono diventare prepotenti allora lasciatele fluire, solo così vi sentirete liberi dai pesi interiori.

Leone: buona l'influenza di Luna dalla Bilancia che potenzia la sfera sentimentale, consigliando le mosse giuste attraverso un'intuizione che non ha eguali. Attenzione solo a non lasciarvi prendere dall'indecisione poiché gli astri dall'Acquario remano contro e cercano di sminuire un influsso armonioso di Venere dai Gemelli.

Vergine: rivoluzionate la solita routine con maggiore intraprendenza poiché gli astri dal Toro garantiscono belle sorprese. È richiesta maggiore intuizione in amore per progredire, quindi schiarite bene le idee e decidete il da farsi con maggiore consapevolezza. Nuove opportunità non aspettano altro che essere sfruttate al meglio.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non trascurare la persona amata a causa dei molteplici impegni professionali. Luna nel segno mitiga gli affetti e siete molto affascinanti e passionali. Quello di cui avete bisogno è di ricevere conferme dal partner e le ottenete anche grazie alla posizione di Venere in Gemelli che brilla per voi.

Scorpione: la seduzione diventa disarmante e molto raffinata, grazie agli influssi di Luna in Bilancia che fa instaurare rapporti più armoniosi in due. Cercate di entrare più nel profondo in coppia, scoprendo sensazioni nascoste che Plutone fa salire a galla dal Capricorno.

Sagittario: spesso alcuni sogni risultano effimeri quindi cercate di vivere l'amore di coppia con maggiore realismo. Luna rafforza la relazione a due e punta un riflettore anche sulla vostra incostanza nel vivere gli affetti in maniera piuttosto indecisa.

Capricorno: attenzione a non lasciarvi prendere da alcuni ricordi, introducendo vecchi schemi comportamentali che non sono più adatti al presente che state vivendo.

Luna risulta in quadratura e può introdurre una lotta emotiva con il partner. Date campo libero a nuovi cambiamenti interiori che Giove e Plutone nel segno stanno introducendo.

Acquario: Luna agisce favorevolmente sull'amore di coppia e sprigiona belle emozioni in due. Gli astri dl Toro cercano sempre di contenere il tutto con la prudenza e possono provocare scenate di gelosia del partner nei vostri riguardi. Ma riuscite ad appianare il tutto con la ragionevolezza.

Pesci: Plutone e Giove dal Capricorno stringono un alleanza benefica con Nettuno nel segno e andate oltre un materialismo che non vi soddisfa più.

Ricercate l'amore vero, quello che scava in profondità dell'animo vostro e in quello del partner, a caccia di sensazioni capaci di rendere strepitoso il legame a due.