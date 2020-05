L'ingresso di Mercurio in Cancro lascia presagire una giornata estremamente vantaggiosa per i nativi del segno, che ritrovano le energie e la vitalità. Al contrario il pianeta potrebbe ostacolare il Leone, che durante le prossime 24 ore potrebbe incontrare delle problematiche nei rapporti con gli altri e in amore. Recupero per i Pesci. Di seguito ecco l'Oroscopo completo della giornata di domani, giovedì 28 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 28 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno.

L’ingresso di Mercurio in Cancro potrebbe agitare le acque, favorendo la nascita di contrasti e discussioni in amore e nel lavoro.

Toro: è una giornata ricca di energie e vitalità per il segno, grazie a Mercurio in ottimo aspetto. È un buon momento in ambito lavorativo, il duro lavoro dei mesi precedenti inizia a mostrare i suoi frutti.

Gemelli: le stelle lasciano presagire una giornata produttiva e vantaggiosa, soprattutto per quanto riguarda gli affari e le trattative. C’è serenità in amore, anche i single potrebbero fare incontri interessanti.

Cancro: giornata splendida per il segno, grazie all'ingresso di Mercurio. Le prossime giornate si presagiscono interessanti sotto tutti i punti di vista.

Le stelle vi favoriscono nel lavoro e vi proteggono in amore.

Leone: l’oroscopo del 28 maggio lascia presagire una giornata leggermente sottotono per il segno, Mercurio timido potrebbe rendervi introversi e riservati. Il partner potrebbe fraintendere le vostre motivazioni, siate cauti in amore.

Vergine: giornata estremamente vantaggiosa per l’amore e i rapporti con gli altri, grazie a Mercurio amico.

In ambito lavorativo continua l’ondata di positività iniziata durante le scorse settimane. Recupero per il fisico.

Bilancia: giornata faticosa per il segno, sia per il fisico che per quanto riguarda i rapporti interpersonali a causa di Mercurio contrario. Le stelle consigliano di evitare i contrasti e le discussioni, meglio evitare le polemiche e ritagliarsi qualche momento di riposo.

Scorpione: l’oroscopo del 28 maggio lascia presagire una splendida giornata grazie a Mercurio favorevole. È il momento ideale per avanzare delle proposte, presentare un progetto o avviare delle collaborazioni. In amore si riaccende la passione e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: gli influssi di Mercurio in Cancro lasciano presagire una giornata positiva ed energica per il segno. In amore si possono trovare dei chiarimenti e risolvere le problematiche. In ambito lavorativo invece è un momento vantaggioso, da sfruttare al massimo per migliorarsi o iniziare nuovi percorsi.

Capricorno: Mercurio noioso rende questa giornata sottotono, i nativi del segno potrebbero sentirsi nervosi e agitati e favorire la nascita di contrasti e discussioni in amore e nel lavoro.

Le stelle consigliano di mantenere la calma e cercate di limitare i danni.

Acquario: l’oroscopo del 28 maggio lascia presagire una giornata impegnativa, ma ricca di emozioni per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe ottenere ottimi risultati. In amore è un periodo sereno e armonioso, la passione e viva e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Pesci: questa è una giornata di lieve recupero per il segno grazie agli influssi di Mercurio. In amore si possono trovare dei chiarimenti per chi durante i giorni precedenti ha affrontato litigi e discussioni e ristabilire l’equilibrio. Bene il lavoro.