L'ultima settimana di maggio si presagisce interessante per il Cancro, grazie all'ingresso di Mercurio nel segno. Anche il Leone può recuperare, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. Momento faticoso per il fisico dei Pesci, potrebbe essere necessario sottoporsi a un controllo medico e cambiare alcune abitudini. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 25 a domenica 31 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: l’ultima settimana di maggio potrebbe rivelarsi faticosa per il segno, qualcuno potrebbe accusare lievi malesseri fisici, come pesantezza di stomaco o malesseri di stagione.

C’è nervosismo nei rapporti di coppia. Bene il lavoro.

Toro: grazie a Mercurio in ottima posizione queste giornate sono vantaggiose per gli affari e le questioni lavorative. Il lavoro svolto dona i suoi frutti, le soddisfazioni non tardano ad arrivare. Weekend sereno e armonioso, da dedicare al partner e alla famiglia.

Gemelli: l’ultima settimana di maggio inizia con forza ed energia per il segno, che può fare affidamento sugli influssi di Saturno. È un buon momento per quanto riguarda la sfera lavorativa, ideale per presentare nuovi progetti o avanzare delle proposte. Marte in posizione favorevole nel fine settimana.

Cancro: è il momento di mettere da parte gli impegni e abbandonarsi ai richiami del corpo.

Le giornate di lunedì 25 e martedì 26 maggio si presagiscono ricche di emozioni e armonie. Il 28 Mercurio entra nel segno, favorendovi anche per quanto riguarda il lavoro.

Leone: potrebbe essere una settimana impegnativa dal punto di vista lavorativo, potrebbero esserci più cose di cui occuparsi. Le situazioni stressanti non mancheranno, ma lo stesso vale anche per le soddisfazioni.

Serenità in amore.

Vergine: l’oroscopo della settimana lascia presagire un inizio faticoso per il segno, che potrebbe trascinarsi dietro qualche acciacco o qualche fastidio nato nei giorni precedenti. Si recupera nelle giornate centrali grazie a Mercurio amico. Gli influssi della Luna lasciano presagire un weekend ricco di opportunità.

Bilancia: il consiglio delle stelle per l'inizio della nuova settimana è quello di prestare molta attenzione alla cura del fisico. Meglio curare l’alimentazione e praticare uno sport. Mercurio contro non aiuta, in amore e nel lavoro potrebbero nascere dei contrasti. Recupero nel weekend.

Scorpione: la settimana potrebbe iniziare in maniera sottotono, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o trovarsi al centro di scontri e polemiche. Si recupera il 28 maggio grazie a Mercurio in buon aspetto. Fine settimana emozionante e positivo.

Sagittario: l’oroscopo lascia presagire una settimana produttiva e soddisfacente per il segno, che potrebbe sbloccare delle situazioni stressanti in ambito lavorativo.

Gli influssi di Mercurio aiutano a ristabilire la serenità in amore e trovare dei chiarimenti se fosse necessario. Weekend di relax.

Capricorno: la settimana inizia con delle questioni burocratiche o legali di cui occuparsi, come eredità da dividere o un divorzio combattuto. Al contrario si respira un’aria di serenità e armonia in amore e in famiglia. Mercurio noioso, potrebbe procurarvi qualche fastidio fisico, ma si recupera nel fine settimana.

Acquario: sono giornate impegnative ma ricche di novità e opportunità per quanto riguarda il lavoro. È il momento ideale per cimentarsi con nuovi progetti, ma anche per sistemare le questioni irrisolte. Serenità in amore. Bene il fisico.

Pesci: l’ultima settimana di maggio lascia presagire un buon recupero in amore, c’è armonia nei rapporti di coppia e anche la passione si riaccende.

Nel lavoro non mancano gli ostacoli, ma potrete superarli con successo. Attenzione al fisico, potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo medico.