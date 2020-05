L'Oroscopo di giugno 2020 è arrivato, pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali del mese. In evidenza l'amore, il lavoro, la salute in relazione ai simboli astrali dello zodiaco relativi alla prima sestina. Curiosi di sapere cosa dicono le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Questo prossimo mese grazie a Luna, Sole e Venere, trionferà l’ottimismo in generale sia nei sentimenti sia in ambito familiare sia in amicizia. I segni superfavoriti dall'astrologia saranno pochi, ma buoni. Tre i migliori in assoluto: Ariete, Leone e Sagittario. E gli altri segni? Tranquilli, verranno contagiati dalla voglia di guardare lontano e volare alto, anche se con probabili intoppi da superare.

Di seguito, le analisi astrologiche rilasciate dall'oroscopo di giugno per i primi sei segni dello zodiaco a partire dall'Ariete fino ad arrivare a Vergine.

Oroscopo del mese di giugno Ariete e Toro

Ariete - Le previsioni zodiacali dettate dall'oroscopo di giugno invitano a rallentare un po’ la vita sociale, troppo intensa, ma da farsi senza rimorsi. Il partner si farà in quattro e moltiplicherà le occasioni per riuscire a sorprendere e a fare piacere. Dolcezza, tenerezza, massima disponibilità verso chi si ama veramente: questi saranno i perni attorno ai quali ruoterà la vostra sfera sentimentale in questo mese di giugno. La gioia illuminerà i vostri cuori, vi sentirete appagati e rilassati come nel pieno di una splendida vacanza.

L’eros renderà più intense sia le vostre giornate che il rapporto con la persona amata. Giugno sarà dalla vostra parte anche sul lato lavorativo: saprete infondere grinta, entusiasmo e passione nel vostro lavoro e porvi, quindi, come elemento trainante in molte situazioni. Intuizione e ottima capacità di rielaborazione personale potranno essere le armi migliori di cui servirsi nel corso del mese per mettersi in luce e ottenere soddisfazioni professionali al top.

Gli astri terranno alta la bandiera della forma fisica assicurandovi energie in quantità e un persistente senso di benessere. Via libera, quindi, allo sport, in città come in vacanza! Anche la salute non dovrebbe riservare sorprese particolari dal momento che Venere è adeguatamente sostenuta.

Toro - Questo giugno, secondo l'oroscopo del mese, si prepara a portare buone notizie, qualche novità inattesa ed un pizzico di fortuna.

Vi piacerà questo mese di giugno, piuttosto movimentato. Se vivete un rapporto di coppia soddisfacente, potrete contare su un’intesa vigorosa e profonda, da tutti i punti di vista, compresa quella fisica. Per i single e i più giovani, si prevedono passioni d'amore improvvise che potrebbero accendere il fuoco dell’amore e della passione. Nel lavoro potrete contare su una notevolissima inventiva che vi sarà di aiuto per soluzioni originali a qualsiasi problema. In qualche caso sarete anche ispirati, e la vostra abilità non sfuggirà certo ai vostri superiori se lavorate alle dipendenze altrui, o a qualcuno che conta che dimostrerà di stimarvi e apprezzarvi se siete autonomi. Le energie saranno buone, tuttavia i ritmi quotidiani e la tendenza ad alimentarvi in modo disordinato e affrettato, potranno predisporvi a malesseri passeggeri centrati sugli organi digestivi e, in particolare, al fegato: una dieta equilibrata, uno sport praticato regolarmente e qualche ora in più dedicata a voi stessi vi rimetteranno in sesto.

Oroscopo mensile Gemelli e Cancro

Gemelli - A giugno arriverà tanta buona fortuna in amore, e non solo. Potreste sentirvi un po’ confusi in questo periodo, e non sapere bene neppure voi stessi che cosa provate e desiderate veramente. Mese piacevole, assai movimentato. Se avete un rapporto di coppia che funziona, sarete ben disposti verso l’amore e stabilirete nuove intese con la persona del cuore, con la quale sperimenterete giochi piacevoli e stuzzicanti. Un’amicizia, per i single e i più giovani, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo e importante. Amici e conoscenti dal 16 giugno al 20, con la Luna in trigono, non è da escludere che vi diano una mano, che riescano a farvi entrare in un ambiente che tanto vi intriga e che vi creino contatti vantaggiosi.

Ma dal 22 giugno con astri dissonanti, andare d'accordo con gli altri non sarà facile, meglio la diplomazia che le dichiarazioni di guerra. La forma fisica abbastanza delicata stanchezza da non sottovalutare dal 10 al 25 evitate sport pericolosi. Le tre prime fasi lunari vi richiedono riposo niente attività faticose dieta.

Cancro - A giugno avrete forse un po’ di difficoltà a dare tutto l’affetto che vi chiedono il vostro partner e la famiglia. Nel campo affettivo gli alti e bassi si succederanno, in parte per colpa di Venere dissonante alla Luna a metà mese, in parte per la tendenza ad irrigidirvi ogni volta che le cose assumono ai vostri occhi sfumature insoddisfacenti. Se tenete al partner e al vostro rapporto di coppia, cercate di non drammatizzare, quindi, né una mezza frase, né un’allusione del partner che potreste interpretare in modo negativo.

Alti e bassi nella sfera del lavoro, per tutto il mese di giugno e fino a metà agosto. E se volete che siano più alti che bassi, dovrete darvi molto da fare, rimboccarvi le maniche, giocare bene le vostre carte, essere più astuti di una volpe e affrontare con grinta qualche imprevisto (che creerà tensione e nervosismo), provocato forse da un collega o da un collaboratore. Migliorerà la situazione a partire da fine agosto. Per tutto il mese godrete di uno stato di salute e forma soddisfacente e di una buona salute. Potrete, così, affrontare gli impegni quotidiani senza affaticarvi e praticare con regolarità un’attività sportiva, che è sempre di fondamentale importanza per il benessere e la forma fisica.

Rinnovate il look e il guardaroba; ritagliatevi del tempo per il relax e moltiplicate le sedute dall’estetista.

Previsioni astrali Leone e Vergine

Leone - Questo di giugno si presume possa essere un mese molto importante per voi del segno. Sul lato sentimentale, il vostro amore dominatore prenderà il sopravvento. Sarete inclini ai sogni e alle fantasie che vi spingeranno ad esplorare nuove intese con la persona amata. Stanchi della routine di coppia andrete alla ricerca di sensazioni nuove, non ancora sperimentate. Qualcuno, insoddisfatto della propria relazione sentimentale, si lascerà tentare dal desiderio di evasione e d’avventura. In ambito lavorativo, giugno invita a preparare piani di lavoro inattaccabili.

Non pretendete tutto e subito, soprattutto se avete un’attività autonoma. Sapete cosa succede a chi troppo vuole o va troppo di fretta, perciò sappiatevi regolare. Marte in Pesci è un’eccellente promessa di realizzazione, ma è dissonante con il vostro segno, perciò non sempre la fortuna vi sosterrà. La forma fisica non sarà eccezionale in questo periodo. Dovrete ancora farvi dominare dalla calma e dalla serenità e cercare di seguire una corretta alimentazione. Sarebbe forse tempo di fare una piccola pausa per riprendersi dalla pesantezza che avvertite genericamente e, magari, dedicarsi a dei piccoli controlli dello stato fisico della vostra persona.

Vergine - Le previsioni astrologiche del mese di vostra competenza, rilasciate nell'oroscopo di giugno su amore, lavoro e salute, sono buone.

Venere farà del suo meglio per rendervi più espansivi, più inclini alla dolcezza e al romanticismo. Vi darà un’idea molto chiara di quali sono i valori a cui dare maggiore importanza: l’amore e una relazione a due solida e stabile saranno sicuramente in testa alla graduatoria! Cercherete, quindi, di consolidare la vostra sfera affettiva. Sono numerosi gli stimoli positivi nel lavoro che questo periodo offrirà alla maggior parte di voi: anche nell’attività professionale riuscirete ad essere positivi, convincenti e trascinanti come non mai, grazie alle belle energie messe a disposizione da Sole e Mercurio nel terzo campo. Neppure la fantasia e l’intraprendenza vi faranno difetto. Riguardo alla salute, le energie saranno buone, tuttavia i ritmi quotidiani e la tendenza ad alimentarvi in modo disordinato e affrettato, potranno predisporvi a malesseri passeggeri centrati sugli organi digestivi e, in particolare, al fegato: una dieta equilibrata, uno sport praticato regolarmente e qualche ora in più dedicata a voi stessi vi rimetteranno in sesto.