L'Oroscopo di giugno si presenta davvero interessante e pieno di risvolti emozionanti. A quanto pare sarà un mese dedicato all'amore, alle amicizie e alla riscoperta della vita. Ci sarà spazio anche per lo shopping, come nel caso della Vergine. Dal 21 giugno il Sole transiterà nella casa del Cancro, dando ufficialmente inizio al mese di questo segno acquatico. Nel medesimo giorno anche la Luna offrirà il suo massimo supporto ai nati del Cancro. Approfondiamo il discorso e scopriamo cosa hanno in serbo gli astri per i primi sei segni zodiacali dall'Ariete alla Vergine.

Previsioni astrologiche per Ariete e Toro

Ariete - L'oroscopo di giugno vede Sole e Venere in buona posizione. L'amore, i sentimenti e i nuovi incontri risulteranno favoriti. Ogni cosa risulterà più intensa e vi ritroverete a provare sensazioni fortissime. I cuori solitari, che sono rimasti a lungo da parte, finalmente potranno entrare in gioco, dato che ci saranno maggiori occasioni e appuntamenti. Le coppie che vogliono fare sul serio metteranno a segno un traguardo importante. Qualche nativo dell'Ariete si ritroverà a trascorrere le giornate sotto un piacevole, sole anche se non mancheranno rovesci improvvisi. Chi studia dovrà affrontare un esame o una prova importante. Dovrete prestare molta attenzione ai mezzi di trasporto pubblici, poiché per tutto il mese ci saranno delle complicazioni in agguato.

Toro - Le previsioni astrologiche rivelano che avrete un mese importante e decisivo. Scoprirete finalmente se tutto il duro lavoro profuso nei mesi scorsi frutterà. L'attenzione maggiore sarà riversata ancora una volta sul lavoro. Chi è rimasto disoccupato, magari dopo gli ultimi accadimenti, potrà ripartire grazie a delle nuove occasioni.

Non disdegnate il part time. Potrete rientrare in carreggiata anche a livello amoroso, ma occhio agli appuntamenti al buio. Durante il mese avrete a che fare con una discussione familiare che vi causerà nervosismo e instabilità. Questo 2020 vi ha fortificato, perciò conservate tutto quello che di buono avete appreso.

Vi dedicherete allo shopping, finalmente potrete mettere via i pigiami e le felpe pesanti e infilarvi un paio di sandali. Qualcosa bollirà in pentola, forse un viaggio o un matrimonio. Durante un evento i single faranno una conoscenza emozionante.

Oroscopo di giugno per Gemelli e Cancro

Gemelli - Questo sarà indubbiamente il vostro mese. Le stelle vi vedranno festeggiare, forse un compleanno o un evento importante. Ci saranno incontri, nuove conoscenze e anche tanta voglia di lasciarsi andare. Sdoganate gli schemi, siate più impulsivi perché "chi non risica non rosica". Questo sarà un giugno diverso rispetto agli anni passati, vi ritroverete a pensare alla vostra vita e tornerete a progettare e coltivare sogni e speranze.

Con eventuali figli o nipoti vivrete delle giornate profondamente intense. L'amore di coppia viaggerà sullo stesso binario. Chi deve convolare a nozze non dovrà preoccuparsi che qualcosa possa andare storto, perché le stelle vi supporteranno. Qualche giornata '"no" ci sarà, ma non sarà niente d'insuperabile. Chi si è messo a dieta nei mesi scorsi finalmente otterrà dei buoni riscontri e supererà la prova costume. Evitate i last minute perché non portano mai nulla di buono.

Cancro - Sarete in attesa dell'estate, questo sarà uno dei primi mesi del 2020 estremamente favorevole al vostro segno zodiacale. Ogni cosa tornerà al suo posto e vi riprenderete tutto quello che vi era sfuggito di mano. Il vostro fisico risulterà al top, ma cercate di conservare le sane abitudini intraprese durante la primavera e non mandate in fumo i vostri risultati.

Anche la mente sarà più serena. Comincerete a lasciarvi andare e a prendere la vita così come viene. Avrete modo di concedervi delle lunghe passeggiate, magari in riva al mare o nel verde della natura. Tornerete a frequentare i vostri locali preferiti e anche l'amore brillerà. I cuori solitari, grazie al loro carisma e fascino, avranno modo di conoscere gente nuova e intrigante. Tra le coppie giovani qualcuna convolerà a nozze, altri invece amplieranno la famiglia.

Le previsioni astrologiche per Leone e Vergine

Leone - Per i single sarà un buon mese, ricco d'incontri ed emozioni. Anche chi è in coppia da qualche anno avrà di che gioire, dato che gli attriti delle scorse settimane saranno archiviati.

Dovrete combattere con qualche indisposizione, forse un'allergia o un problema alle vie respiratorie dovuto al cambiamento stagionale. Non dovrete agitarvi o andare nel panico, sarà molto importante prendere ogni cosa con la dovuta calma. Dovrete cercare di concentrarvi sullo studio o il lavoro, ma non sarà facile perché la distrazione e gli intoppi saranno sempre in agguato. Dei piccoli viaggi fuori porta rigenereranno la mente, riuscendovi a farvi scacciare il pessimismo. L'arrivo dell'estate sarà un evento festoso, avrete una gran voglia di mare e divertimento: la vostra rete di amicizia si amplificherà.

Vergine - Detestate lavorare, ma mai come in questo periodo avete bisogno di qualche entrata in più.

Giugno sarà un mese importante e decisivo. A dire il vero tutta la stagione estiva sarà una sorta di test che servirà a valutare se proseguire con la vostra attività o se chiudere. Mercurio chiarirà ogni perplessità sia in famiglia che nel lavoro. Con i colleghi ogni attrito potrà essere ripianato. Sarete molto più comprensivi, avrete delle giornate davvero promettenti e potrete conoscere dei possibili nuovi partner: via libera all'avventura. Qualcuno dovrà sostenere un esame importante, ma tutto andrà bene. Dovrete riguardarvi dal non prendere spifferi, poiché sarà un mese incerto che potrebbe causare dei problemi di salute/allergia. Riceverete dei buoni consigli che vi torneranno utili in futuro, perciò cercate di essere molto attenti.

A livello economico ci saranno delle spese, shopping in vista. L'amore di coppia vivrà le sue giornate tra alti e bassi, ma nulla di cui preoccuparsi. Sarete invitati a un evento nuziale.

A seguire previsioni dell'oroscopo di giugno riguardanti gli ultimi sei segni zodiacali, da Bilancia a Pesci.