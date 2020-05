Sabato 16 e domenica 17 maggio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna, Nettuno e Marte sostare in Pesci, nel frattempo Giove e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Urano ed il Sole permarranno in Toro come Venere e Mercurio che proseguiranno il domicilio nel segno dei Gemelli. Infine, il Nodo Lunare continuerà la sosta in Cancro e Saturno stazionerà in moto retrogrado nel segno dell'Acquario.

Oroscopo del weekend favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasti. Le asperità planetarie, spesso pressanti, delle ultime settimane inizieranno lentamente a dissolversi da questo weekend in casa Leone, grazie al duetto conciliante Venere-Mercurio seppur retrogrado in Gemelli unito al cambio Lunare in Ariete durante le ultime ore domenicali.

Ciò renderà presumibilmente entusiasti i nativi che, come piacevole conseguenza, potranno godere di nuove e sfavillanti opportunità.

2° posto Sagittario: affettuosi. Le mancate attenzioni rivolte al partner nei giorni scorsi lasceranno, con ogni probabilità, spazio ad un rinnovato mood affettuoso che i nati del segno metteranno in campo durante il fine settimana, malgrado la passionalità stenterà a far capolino. Meno entusiasmanti le faccende professionali, dove sarà bene tenere la bocca cucita onde evitare di commettere controproducenti gaffes.

3° posto Scorpione: passionali. L'alcova avrà buone chance di essere la stanza più frequentata di queste 48 ore, ed anche il partner non potrà che apprezzare questo ritrovato coinvolgimento passionale da parte dei nativi.

Unico neo la mattina di sabato ancora alquanto nervosa.

I mezzani

4° posto Ariete: in crescendo. Sabato sarà presumibilmente una giornata dedita a riorganizzare le idee ponderando a dovere le prossime mosse lavorative da attuare, mentre domenica qualche passo in questa direzione inizierà a dare qualche soddisfacente risultato anche grazie alla Luna nel loro domicilio che formerà un sestile col terzetto Sole-Giove-Saturno.

5° posto Pesci: nuovi spiragli. L'ambiente professionale nell'ultimo periodo si è diviso tra la svogliatezza nativa e le magre occasioni che metteva sul piatto, ma questo weekend potrebbe rivelarsi nuovamente foriero di spiragli professionali degni di nota che andrebbero colti senza remore. Qualche nube passeggera in amore dal pomeriggio del 17.

6° posto Cancro: prole. Il focus del fine settimana sarà, c'è da scommetterci, orientato verso l'educazione della prole dove sarà necessario rivedere e correggere le regole fissate nei mesi scorsi, aggiornandole alle nuove necessità. Sarà bene, però, non prendere iniziativa in solitaria per i nati Cancro coinvolgendo il partner per giungere ad un soddisfacente compromesso che renda felici tutte le parti in causa.

7° posto Bilancia: sabato top. Weekend che potrebbe essere diviso a metà per i nativi, con da una parte un sabato produttivo, professionalmente parlando, ed amorevole nel focolare domestico. A cui seguirà presumibilmente una domenica condita da alti e bassi emotivi, dove la Luna opposta metterà sul loro cammino qualche avversità da contrastare di troppo.

8° posto Toro: relax. Sabato e domenica ideali per ricaricare le batterie in casa Toro, in vista delle importanti settimane che seguiranno. Ritemprare il benessere psico-fisico, quindi, sarà una saggia mossa per non farsi cogliere impreparati dalla probabile mole di lavoro supplementare che li attenderà a breve. Amore in secondo piano.

9° posto Vergine: finanze flop. Ogni uscita economica supplementare, anche quella all'apparenza meno significativa, andrebbe evitata dai nati durante il tramonto di questa settimana, onde evitare spiacevoli sorprese nel bilancio finanziario di fine mese. Durante la serata di sabato avranno buone chance di incontrare persone intriganti per instaurare appassionanti flirt.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: amore flop. Le faccende professionali potrebbero occupare gran parte delle attenzioni native durante il weekend, facendo inevitabilmente scivolare le vicende di cuore in secondo piano. Il partner, però, potrebbe non gradire richiamandoli all'ordine nella serata di domenica, quando il loro dietrofront risulterà la mossa ideale.

11° posto Capricorno: lavoro flop. Capita anche ai Capricorno, per indole dediti alla professione, di dover fare i conti con delle giornate poco concilianti sul versante lavorativo, dove piccoli intoppi e rallentamenti metteranno a dura prova la loro, ultimamente precaria, pazienza. Sarà bene, però, non riversare eventuali frustrazioni verso l'amato bene.

12° posto Gemelli: fuori giri. Sia al lavoro che in amore questo weekend potrebbe rivelarsi tutt'altro che entusiasmante, a causa dei Luminari avversi uniti ai transiti poco concilianti di Marte e Mercurio. Meglio mettere in atto le idee in cantiere tra qualche tempo, quando gli Astri li guarderanno nuovamente in maniera benevola.