L'Oroscopo di domani, martedì 12 maggio 2020, è pronto a svelare come sarà il secondo giorno dell'attuale settimana. Con la Luna in ingresso in Acquario e Mercurio già entrato nel segno dei Gemelli, la giornata in esame si prospetta densa di novità e molto positiva per alcuni simboli astrali. In questo contesto, ad avere la meglio tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine senz'altro da segnalare quattro segni. Al massimo della positività troviamo in questo caso l'Ariete con i Gemelli, entrambi molto favoriti in amore, tallonati a breve distanza da Cancro e Vergine, anch'essi in odore di discreta positività.

Invece sarà abbastanza indeciso il periodo, secondo quanto analizzato dall'oroscopo del giorno 12 maggio, per Toro e Leone. I suddetti segni sono stati valutati rispettivamente con la spunta del "sottotono" e del "ko": in special modo al Leone, il periodo porterà qualche problema da risolvere in campo lavorativo.

Diamo pure seguito alle previsioni zodiacali di martedì passando con gli approfondimenti segno per segno, ovviamente dopo aver dato spazio all'attesissima classifica a stelline del giorno.

Classifica stelline 12 maggio

Ansiosi di scoprire il pensiero delle stelle in merito al secondo giorno di questa settimana? Come sempre a mettere nero su bianco l'andamento previsto per la giornata, in questo contesto riguardante quella di martedì, la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 12 maggio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco.

Diciamo subito che ad emergere tra i sei simboli rappresentanti l'Astrologia in analisi, come da anticipazioni iniziali senz'altro Ariete e Gemelli, seguiti a ruota da altri due segni abbastanza fortunati, Cancro e Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Leone.

Oroscopo martedì 12 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★★. Si annuncia per la maggioranza di voi Ariete un gran martedì. La buona disposizione d’animo del periodo favorirà riflessi brillanti e battuta pronta: vi aiuteranno a catturare l’attenzione delle persone a cui tenete.

Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, la giornata sarà in continuo progresso: migliorerà l'umore e gli stati d'animo si faranno più distesi per tutti. La serata partirà alla grande, con tante cose interessanti da condividere con il partner. Single, la giornata si prospetta discretamente favorevole verso alcune novità in arrivo: se non saranno belle sorprese, di sicuro non dispiaceranno... Le stelle vi esortano pertanto ad accorgervi dell’amore sano e prezioso che attualmente vi circonda. Siate felici e ricambiate col cuore chi vi ama, affidandovi con dolcezza a chi, spesso, sopporta i vostri alti e bassi. Nel lavoro, i pianeti vi daranno delle buone opportunità da cogliere al volo.

Serviranno a migliorare la vostra condizione economica.

♉ Toro: ★★★. Questa parte della settimana per voi Toro si incamminerà sulla strada della monotonia, risultando in linea con quanto previsto dalle previsioni zodiacali di domani. Dunque, sarà o no una giornata "sottotono"? L'Astrologia dice di si, pertanto cercate di uno esporvi inutilmente ma fate solo ciò che è necessario. In amore altresì, dovrete guardarvi dalla dissonanza di Marte in quadratura a Mercurio: da segnalare più di qualche irrequietezza in famiglia. Non alzate la voce cercando di evitare l'aver sempre ragione: la soddisfazione di avere l'ultima parola contro il partner non garantisce affatto più tranquillità. Single, la voglia d’evasione e di divertimento ad ogni costo potrebbe essere sufficiente per mandare all’aria una storia potenzialmente promettente, stroncandola sul nascere.

Puntate su nuove strategie pensando a qualcosa di fattibile. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero alcune prevede che alcune questioni lasciate in sospeso vi terranno in pugno: cercate di trovare un modo per risolverle, una volta per tutte.

♊ Gemelli: ★★★★★. Giornata valutata nell'oroscopo di martedì con le cinque stelle della piena positività, dunque periodo molto fortunato. Se siete nati di seconda decade, risentirete un pochino della quadratura di Marte alla vostra Venere: potrebbe materializzarsi una sfida invitante, giusto per mettere alla prova il vostro coraggio nel sostenere certe vostre idee. In amore tutto benissimo invece: una speciale sintonia esalterà la vita sentimentale di chi è già innamorato felice e ricambiato.

Giornata super questa di martedì: la Luna splenderà nel trigono con Mercurio e anche per voi il rapporto con il partner risulterà meraviglioso. L'Astro d'Argento infonderà nei vostri occhi una luce nuova, rendendovi ancora più affascinanti del solito. Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì, con Venere e Marte dalla vostra parte, indicano alle stelle entusiasmo e pensieri positivi. Agendo con simpatia darete prova di vitalità, rendendo felici le persone vicino a voi. Nel lavoro, il cielo esalterà la comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative di affari.

Astrologia del giorno 12 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★. Giornata principalmente di attesa per voi del Cancro.

Secondo il giudizio insindacabile delle stelle, trarranno vantaggio da questo martedì i rapporti interpersonali, il vivere quotidiano, il lavoro e lo studio. Meno opportunità, invece, nei sentimenti, con l'amore decisamente in salita. Riguardo l'amore appunto, sarà una giornata claudicante: vi dovrete saper giostrare tra immancabili alti e bassi. In generale riceverete discrete attenzioni da parte delle persone che più contano per voi. Alcuni altresì riceveranno delle conferme che forse stavano aspettando da tempo. Single, continuate a guardare avanti, certamente quanto prima troverete la soluzione anche ai vostri problemi sentimentali più difficili. Basta fantasticare dunque, da adesso in poi dovete essere aperti, pronti per fare nuove conoscenze: lo scopo?

Ovvio, trovare persone affini in vista di "qualcosa di più" da portare a casa... Nel lavoro, il consiglio di una persona amica vi sarà di grande aiuto. Perseguire con tenacia un progetto potrebbe dare tantissime soddisfazioni.

♌ Leone: ★★. Martedì giornata poco performante sotto l'aspetto sentimentale e/o del lavoro. Secondo l'oroscopo giornaliero, è raccomandato il non perdere l'autocontrollo in una situazione potenzialmente in grado di degenerare. Lo stress poi, potrebbe determinare piccoli problemi di salute. In amore intanto, l'oroscopo presume che la persona amata potrebbe sentirsi in alcuni frangenti come un "sorvegliato speciale": mettere in campo diffidenza o gelosie, senza fondamenta certe, è sbagliato!

Se così fosse, calmatevi, ok? Single, tutto non può andare sempre per il verso giusto: contrasti e discussioni saranno inevitabili questo martedì. Con Marte dissonante (specularità negativa), allontanatevi da chi ben sapete se doveste sentire di essere sul punto di perdere la pazienza: rimanere in silenzio sarebbe un'ottima scelta. Nel lavoro invece, si prospettano problemi: se non siete troppo soddisfatti della vostra attività, fate un passo indietro. Se possibile tiratevi fuori da quello che state facendo: vi permetterà di riorganizzare gli impegni guardando meglio al futuro.

♍ Vergine: ★★★★. Un periodo da considerare sulla media positività, classificato con quattro semplici ma buone stelline, non affatto negative.

In alcune circostanze si segnalano momenti quasi certamente tumultuosi, soprattutto sotto il profilo affettivo: calma! I vivaci scambi dialettici con la persona amata potrebbero servire a restituire un po' di mordente a quei rapporti eventualmente un pochino assopiti... L'oroscopo di domani 12 maggio pertanto consiglia in amore di avere un po' di fiducia in più nelle persone. Anche se si prospetta una giornata particolarmente intensa per il vostro segno, sarà importante il saper approfittare di ogni momento buono per ridare stimolo al menage. Single, la giornata partirà con fantasia e ottimismo. L'estate si avvicina: se tutto andrà come sperato, presto tornerete sulla cresta dell'onda a rincorrere nuovi amori...

Nel lavoro, per lo più le faccende economiche saranno meno complicate del solito. Le vostre azioni non incontreranno ostacoli e questo vi permetterà di pensare al futuro con positività.

