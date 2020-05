Domenica 31 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare in Vergine, mentre il Nodo Lunare assieme a Mercurio sosteranno nel segno del Cancro. Giove e Plutone rimarranno stabili nell'orbita del Capricorno, come Saturno che permarrà sui gradi dell'Acquario. In ultimo, Urano continuerà il domicilio in Toro, così come il Sole insieme a Venere proseguiranno il transito in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario ed Acquario, meno roseo per Pesci e Capricorno.

Chiarimenti per il Toro

Ariete: insoddisfatti. La domenica potrebbe aprire i battenti con un velo d'insoddisfazione nell'ambiente professionale, derivante dai pochi risultati raggiunti sinora dai nativi.

Meglio virare l'attenzione verso le faccende di cuore dalle ore pomeridiane.

Toro: chiarimenti. 24 ore che si riveleranno, con ogni probabilità, utili ai nati Toro per intavolare una discussione chiarificatrice con l'amato bene, in modo da mettere una pietra sopra definitivamente alle vecchie ruggini dei giorni passati.

Gemelli: routine. Giornata senza infamia né lode quella che avranno buone chance di trascorrere i nati del segno, dove sarebbe bene dedicarsi alle faccende pratiche procrastinate nell'ultimo periodo, in modo da snellire il carico lavorativo delle prossime settimane.

Cancro: burocrazie. Qualche faccenda burocratica potrebbe richiamare l'attenzione nativa quest'oggi e, come suggeriscono Urano e Giove di Terra, non andrebbe presa sottogamba, portandola a compimento prima possibile, onde evitare eventuali more.

Leone affettuoso

Leone: affettuosi. Dopo una settimana di pressanti impegni professionali, ecco che i nativi potrebbero dedicare la domenica alle persone care, donandogli l'affetto che meritano. Serata di probabili uscite mondane con gli amici di vecchia data.

Vergine: risultati. A prescindere dall'impegno profuso durante questa giornata, i nati del segno avranno ottime chance di raggiungere agognati risultati sul versante professionale, soprattutto chi opera alle dipendenze altrui.

Bilancia: sereni. Il clima nel focolare domestico risulterà probabilmente sereno, e a giovarne sarà anche la comunicazione che diverrà d'un tratto più fluida, tanto che i discorsi che sino a ieri parevano 'tabù' oggi, invece, saranno trattati dalla coppia con disinvoltura e naturalezza.

Scorpione: relax.

Domenica dove i nati del segno potrebbero avere a che fare con alti e bassi umorali, che faranno presumibilmente optare molti tra loro per chiudere il mondo circostante fuori dall'uscio di casa e dedicare del tempo al relax più assoluto.

Sagittario ambizioso

Sagittario: ambiziosi. La quadratura tra Marte e Venere stimolerà, c'è da scommetterci, una presa di coscienza nei nativi per quanto riguarda il settore professionale. Il lavoro, quindi, sarà visto e vissuto probabilmente sotto una nuova ottica che farà aumentare esponenzialmente le loro ambizioni a riguardo.

Capricorno: distratti. Riuscire a mantenere la concentrazione quest'oggi potrebbe essere un'ardua impresa in casa Capricorno, tanto da far protendere alcuni tra loro per prendersi un giorno di ferie, magari dedicando parte del loro tempo al fai da te.

Acquario: stacanovisti. Se da un lato vi saranno le vicende amorose che celeranno qualche malcontento di troppo, dall'altro i nativi potranno probabilmente contare sulla professione dove, invece, concentreranno la maggior parte delle loro energie, con copiosi risultati al seguito.

Pesci: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per le faccende di cuore odierne dei nativi, dove il partner potrebbe rispolverare vecchie ruggini che parevano oramai relegate nel dimenticatoio. Rispondere a tono, però, non si rivelerebbe la mossa adeguata, meglio soprassedere.