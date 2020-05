Il mese di giugno 2020 per quanto riguarderà il segno della Vergine sarà molto produttivo sul lavoro ma deludente sull'aspetto amoroso, con difficoltà sia in coppia che per le questioni sentimentali che riguarderanno i single.

Bisognerà prestare particolare attenzione alla salute e alla scarsità di forze fisiche, anche se quelle mentali saranno ai massimi livelli.

Ottimi sia Giove che Mercurio, particolarmente favoriti gli studenti e chi sta cercando un lavoro nuovo e più proficuo.

Amore e affetti

Gli influssi piuttosto deboli e incerti vi faranno sentire addosso una sensazione di monotonia e una percezione della vostra relazione negativa, come se foste arrivati al capolinea come coppia.

Marte in opposizione potrebbe creare dei malintesi che potrebbero ulteriormente 'corrodere' la vostra intesa già piuttosto provata.

Però se la vostra situazione complessiva sarà fatta di tanta maturazione e di una buona dose di reciproco amore, probabilmente qualche scaramuccia non sarà così deleteria come potrebbe sembrare in un primo momento.

Altri fattori saranno di poco aiuto per il vostro fascino, quindi le prospettive di fare conquiste sarà relativamente basso.

Lavoro e studio

Mercurio sarà molto più efficace e produttivo sul lavoro, sui rapporti burocratici, sui colloqui per chi è ancora alla ricerca di un lavoro. Per questi ultimi, questo Giove particolarmente brillante per la vostra fortuna sarà lo stesso che vi darà più risposte dopo richieste di lavoro tramite curriculum e lo stesso che vi farà 'piovere' incarichi remunerativi e che non richiederanno molti sforzi.

Cercate di stringere più accordi che potete, fare più collaborazioni del solito e di non tralasciare le potenzialità della vostra dote comunicativa, perché in questo periodo si farà ancora più intensa ed efficace.

Ci saranno opportunità per investire ma dovrete fare un acquisto senza troppe esagerazioni, dal momento che a giugno subentrerà qualche piccola spesa.

Gli studenti saranno quelli che più di ogni altro avranno le carte giuste per affrontare anche l'esame più pesante.

Fortuna e salute

Sulla fortuna ci sarà poco per cui gioire o su cui poter contare, dato che Giove in trigono al vostro segno vi regalerà maggiori possibilità su molti aspetti. Venere però potrebbe talvolta farvi 'inciampare' in qualche ostacolo, ma che verrà risolto in men che non si dica.

Marte in opposizione però potrebbe darvi delle problematiche significative sulla salute, ma soprattutto sulle energie fisiche che purtroppo vi abbandoneranno presto, o comunque prima che le giornate lavorative giungano al termine.