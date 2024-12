L'oroscopo della settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 annuncia l'arrivo del pianeta Venere nel segno dei Pesci, che inizieranno l'anno con una grande carica sentimentale da condividere. I Gemelli dovranno avere pazienza in amore, mentre il Leone sarà più disteso e idilliaco nei confronti del partner. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni con le relative pagelle settimanali.

Previsioni oroscopo dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 segno per segno

Ariete: la prima settimana dell'anno inizierà con buone aspettative in amore per voi nativi del segno.

Userete parole chiare e sarete sempre diretti verso il partner, nel tentativo di vivere una relazione di coppia affiatata, ma soprattutto trasparente. Sul posto di lavoro vi godrete questo periodo un po’ più leggero, prima di ripartire alla carica. Voto - 9️⃣

Toro: questa settimana a cavallo tra dicembre e gennaio si prospetta migliore sul fronte amoroso per voi. Il pianeta Venere si sposterà in sestile per voi, permettendovi di ricostruire un buon legame con la persona che amate. In campo professionale vi sentirete più in sintonia con i vostri progetti, ma soprattutto più attivi. La pesantezza di Marte infatti verrà meno nel prossimo periodo, portando maggiori energie da investire. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'arrivo di Venere in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra relazione di coppia.

Dovrete avere pazienza nei confronti della persona che amate, e aspettare che questo periodo di burrasca passi. Anche nel lavoro ci saranno ancora alcune difficoltà, ma in questo nuovo anno il vostro primo obiettivo sarà recuperare terreno. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale in crescita all'inizio di questo nuovo anno per voi nativi del segno.

Secondo l'Oroscopo, Venere si troverà in trigono dal segno dei Pesci, esaltando il vostro rapporto. Attenzione però a non correre troppo con la persona che amate, soprattutto nelle prime giornate della settimana, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Poche novità invece nel lavoro, anche se per il 2025 avrete grandi ambizioni da raggiungere.

Voto - 8️⃣

Leone: ora che Venere non sarà più in opposizione, sarete più distesi e calmi in ambito amoroso. Sarà possibile tornare a vivere un rapporto idilliaco e affiatato se saprete come dimostrare i vostri sentimenti e stare bene insieme alla vostra fiamma. In campo professionale preparatevi a salutare il pianeta Marte. Se potete, sfruttate questo periodo per ultimare alcuni lavori importanti. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana non inizierà così male per voi secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante, con Venere che passerà in quadratura dal segno dei Pesci, potreste ritrovarvi ad affrontare qualche problema all'interno della vostra relazione di coppia. Pochi cambiamenti in ambito professionale per il momento, ciò nonostante dimostrerete interesse nel voler risalire la china.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Forse le prime giornate, e dunque le ultime dell'anno, non saranno così appaganti considerato che Venere non sarà più favorevole, e la Luna in quadratura, ciò nonostante sarete ancora capaci di apprezzare la bontà del vostro rapporto. Nel lavoro avrete ancora buone opportunità da sfruttare, ma attenzione al passaggio ormai imminente di Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta Venere tornerà ad agire a vostro favore nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Adesso avrete interessanti opportunità per trovare un rapporto più dolce con la vostra fiamma. Il weekend sarà il periodo più adatto grazie alla Luna in trigono.

Sul posto di lavoro rallenterete un po’, in attesa che Marte venga a darvi una spinta. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo cielo tenderà a farsi cupo nei vostri confronti durante la prossima settimana. Anche se la Luna navigherà in buone posizioni, dovrete fare i conti con una vita sentimentale meno dolce nel prossimo periodo a causa di Venere in quadratura. Continua a darvi soddisfazioni invece il settore professionale, anche se il pianeta Marte sta per allontanarsi dal segno amico del Leone. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali positive durante questa prima settimana dell'anno grazie a Venere in sestile. Non mancheranno buone emozioni tra voi e il partner per iniziare bene il 2025, ma anche per i single intenzionati a fare nuovi incontri.

Poche novità in campo professionale, che avrà bisogno di un intervento più diretto da parte vostra per riuscire a ottenere di più. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale nel prossimo periodo, ma non per questo la vostra vita sentimentale non sarà più appagante. Avrete ancora tante belle emozioni da condividere con la persona che amate, che potrebbero dare vita a un rapporto ancora più forte. Per quanto riguarda il lavoro, la morsa di Marte in opposizione sta per concludersi, e vi sentirete più carichi di energie, da investire nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: sarete dotati di una forte carica amorosa in questa settimana tra dicembre e gennaio. Il pianeta Venere si sposterà nel vostro cielo, mettendo in risalto la bellezza del vostro rapporto, soprattutto nel weekend, grazie anche al sostegno della Luna.

Per quanto riguarda il lavoro invece, avrete ancora delle difficoltà nel gestire le vostre mansioni. Dovrete avere ancora un po’ di pazienza prima che queste stelle si trovino in una posizione migliore. Voto - 7️⃣