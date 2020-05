L'oroscopo del 3 maggio avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste troveremo la congiunzione tra: Sole e Mercurio, Sole e Urano, Mercurio e Urano, Giove e Saturno e, infine, Giove e Plutone. Inoltre, è importante segnalare la quadratura tra Venere e Nettuno.

Nella giornata del 3 maggio Toro e Capricorno dovranno confrontarsi con le loro paure più profonde, mentre Bilancia e Sagittario daranno vita a una dolcissima atmosfera romantica che gli permetterà di scambiare tenerezze con il partner.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'oroscopo del 3 maggio di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 3 maggio: Ariete bisognoso d'affetto e umore altalenante per Gemelli

Ariete: farete fatica a confrontarvi con il vostro bisogno d'affetto. Cercherete negli altri elementi che non riuscirete a trovare in voi stessi, ma questo non farà che complicare la situazione. L'Oroscopo consiglia di non demordere e di continuare a lottare per il raggiungimento della vostra serenità.

Computer e cellulare saranno due ottimi mezzi per allontanarvi dalle preoccupazioni quotidiani, ma attenzione a non esagerare nel loro utilizzo per non alterare la realtà. La situazione con il partner rimarrà stabile.

Toro: verrete colpiti da una forte ansia, che farete fatica ad affrontare. In un primo momento, forse, tenderete a scappare dalle vostre paura, ma poi deciderete di combatterle. La presenza delle persone care costituirà un validissimo supporto emotivo, ma gli unici a poter superare questo complesso momento sarete voi.

Dovrete sfruttare tutte le vostre energie e la vostra positività. L'oroscopo consiglia di concentrarvi su qualcosa di bello e sui vostri hobby preferiti, in modo da diminuire la sofferenza.

Gemelli: avrete voglia di rapportarvi con gli altri, ma farete a comprendere le loro intenzioni. Vi appariranno ambigue e poco chiare e per questo, forse, cercherete un distacco. L'oroscopo consiglia di analizzare i vostri pensieri e di riflettere bene sul percorso da intraprendere.

Potrebbe essere necessario incontrare persone più affini al vostro modo di pensare, ma sarà importante continuare a dare spazio anche alle vecchie conoscenze. Se siete single, non sarà un buon momento per mettervi alla ricerca della persona amata: non rinunciate all'amore, prima o poi arriverà!

Cancro: avrete molte idee brillanti in questa giornata. Vi sentirete creativi e pronti a investire tempo in qualcosa di nuovo. La capacità di dare vita a qualcosa di nuovo, partendo dal niente, vi renderà fieri di voi stessi. Le persone che vi saranno vicine non potranno non notare questo interessantissimo aspetto del vostro carattere e faranno di tutto per appoggiare le vostre iniziative.

L'oroscopo, però, consiglia di non dare, troppo facilmente, la vostra fiducia: provate a conoscere bene una persona prima di permettergli di mettere bocca sulle vostre decisioni.

Oroscopo del 3 maggio: discussioni per Vergine e solitudine per Scorpione

Leone: farete fatica ad affrontare questa giornata. Vi sentirete insofferenti e poco inclini a sopportare le lamentele altrui. Avrete bisogno di dare uno scossone alla routine quotidiana per recuperare le vostre energie. Proverete a rapportarvi con il partner, ma senza risultati eclatanti. L'oroscopo consiglia di non insistere: non forzate le vostre relazioni spinti dal senso del dovere, ma prendetevi tutto il tempo necessario affinché i vostri gesti siano spontanei.

Potrebbe essere il momento giusto per ricominciare a seguire la dieta: esercizio fisico e alimentazione bilanciata saranno due veri toccasana!

Vergine: sarete molto annoiati dalla vostra routine quotidiana. Proverete a cercare qualcosa di diverso, ma farete una grande fatica a concentrarvi. L'oroscopo consiglia di non sforzarvi eccessivamente: a volte, bastano dei cambiamenti minimi per donare una nuova conformazione alle giornate. La situazione con gli amici non sarà molto positiva: potrebbero esserci delle liti riguardanti questioni irrisolte. Attenzione a non dare troppo peso al passato: portare rabbia e rancore per eventi ormai lontani contribuirà solo ad aumentare il vostro cattivo umore.

Bilancia: sarete di ottimo umore e questo vi permetterà di affrontare al meglio la giornata. Non avrete alcun dubbio sul percorso intrapreso e cercherete di elaborare nuove strategie per dare il meglio di voi stessi. La situazione con la vostra dolce metà procederà senza alcun intoppo, anzi, tenderete a dedicarvi a lei con tutte le vostre forze e proverete a creare una dolcissima atmosfera. Il partner, sicuramente, si sentirà coinvolto da questa vostra iniziativa e parteciperà attivamente. Il suo affetto e il suo amore vi consentiranno di aumentare la fiducia in voi stessi.

Scorpione: non avrete molta voglia di relazionarvi con gli altri.

Vorrete rimanere da soli con i vostri pensieri, ma qualcuno in famiglia potrebbe non riuscire a comprendere questo desiderio. L'oroscopo suggerisce di non rinunciare alle vostre necessità per rendere felici gli altri: cercate di spiegare le vostre esigenze in modo da non creare incomprensioni. Potreste scoprire qualche vostra risorsa che non conoscevate: non arrendetevi davanti ai primi fallimenti, con impegno e dedizione riuscirete a realizzare i vostri sogni.

Previsioni astrologiche di domenica 3 maggio: amore per Sagittario e desiderio di successo per Acquario

Sagittario: vi impegnerete per dare vita a una bellissima atmosfera romantica.

Sarà il momento giusto per scambiare dolcezze con il partner e per rivelare i vostri sentimenti più sinceri. Vi sentirete coinvolti in un vortice di passione e tenerezza, che vi permetterà di aumentare la solidità del vostro rapporto. Darete poco spazio perché sarete troppo concentrati sulla vostra vita di coppia. L'oroscopo consiglia di non tralasciare aspetti importanti della vostra vita perché potreste pentirvene in futuro. Fondamentale sarà riuscire a gestire tutti gli impegni quotidiani.

Capricorno: tenderete a pensare molto al vostro futuro. Non riuscirete a notare le cose belle e vi concentrerete solo sulle difficoltà.

Verrete colti da un forte senso d'ansia e di paura per l'incertezza che avrete davanti. L'oroscopo consiglia di provare a elaborare un piano d'azione, in modo da mitigare il senso d'oppressione. Cercate di non chiudervi a riccio, ma di aprirvi con le persone che vi vogliono bene: a volte, anche una semplice parola, può fare la differenza. Dedicare tempo ad attività pratiche vi permetterà di sfogare lo stress e di recuperare fiducia nelle vostre capacità.

Acquario: avrete tanta voglia di successo. Non riuscirete più ad accontentarvi dei piccoli sviluppi, ma desidererete una vera e propria evoluzione.

Per raggiungere questo obiettivo, però, dovrete impegnarvi più del solito e usare tutte le vostre qualità per creare qualcosa di nuovo. L'oroscopo consiglia di non lanciarvi in proposte casuali, ma di ponderare bene le vostre scelte prima di agire. L'amore indiscusso del partner vi darà la spinta per agire con coraggio davanti alle piccole e grandi difficoltà quotidiane.

Pesci: avrete bisogno di fare il punto della situazione sulle vostre scelte. Non sarà un momento facile, ma grazie al supporto delle persone vicine, tutto andrà per il meglio. Usare colori vivaci, sia nel vestiario, che nell'arredamento, vi consentirà di instaurare un rapporto del tutto nuovo con voi stessi e con l'ambiente circostante.

Basteranno piccoli gesti per riempire il vostro cuore di ottimismo e per riprendere ad affrontare le difficoltà con grinta. Non dimenticate di dare le attenzioni necessarie al vostro partner perché avrà molto bisogno della vostra presenza.