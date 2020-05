L'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 maggio prevede la Luna spostarsi nei sogni zodiacali della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario, che avranno modo di trascorrere momenti positivi in amore oppure al lavoro. I nativi Gemelli cercheranno di aprirsi maggiormente al dialogo e cercare se possibile di risanare il proprio rapporto con la propria anima gemella o con i propri cari, mentre Pesci avrà tante mansioni da svolgere e da portare a termine. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 4 al 10 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 4 al 10 maggio 2020 segno per segno

Ariete: l'amore riempirà le vostre giornate secondo l'oroscopo della settimana, con qualche piccolo momento di gioia con il partner e tanto divertimento con i vostri familiari. Non esitate dunque ad esprimere tutta la vostra felicità verso coloro a cui volete bene e chi si merita il vostro amore. Per quanto riguarda i cuori solitari, la vostra vitalità emergerà maggiormente verso il weekend, e potrete avere più probabilità di incontrare una persona che vi piace.

Per quanto riguarda il lavoro vivrete un periodo niente male, pieno di soddisfazioni e qualche guadagno. Fate solamente attenzione alle giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà in posizione sfavorevole. Voto - 8

Toro: Mercurio è entrato nel vostro segno zodiacale e, assieme al Sole già presente, la vostra settimana sarà abbastanza soddisfacente, salvo qualche piccola sbavatura. Sul fronte sentimentale potreste anche avere qualche problema con il partner, ma rispettando i propri spazi, sarà facile ottenere piacevoli soddisfazioni dalla vostra relazione di coppia.

I cuori solitari non riceveranno tante sorprese, ma vivranno momenti positivi. Per quanto riguarda il lavoro saprete affrontare le vostre mansioni senza troppi problemi. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo della settimana che vi farà recuperare molti punti soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarete infatti più aperti al dialogo nei confronti del partner e magari con un po’ di calma potreste essere in grado di riuscire a risolvere alcuni problemi di coppia.

Se non siete ancora impegnati, sappiate che le prossime giornate potrebbero essere le più adatte, quantomeno per conoscere una persona che possa piacervi. Sul posto di lavoro la quantità di mansioni da portare a termine diminuirà e potrete finalmente iniziare a riprendere fiato. Voto - 7

Cancro: periodo non così negativo per voi nativi del segno, ma neanche ricco di soddisfazioni. In amore l'affiatamento di coppia sarà buono, ma il Sole in quadratura potrebbe mettervi di tanto in tanto i bastoni fra le ruote. Cercate dunque di moderare il vostro atteggiamento e di non essere aggressivi qualora il partner non si mostri gentile con voi.

Per quanto riguarda i cuori solitari, avrete qualche possibilità di fare conoscenze se siete ancora soli. In ambito lavorativo puntate su qualcosa di diverso dal solito. Voto - 7

Leone: ancora una settimana discreta per via di una configurazione astrale non a vostro vantaggio, ma forse anche per colpa di alcune circostanze che non vi entusiasmano più di tanto. In famiglia infatti ci sono continui battibecchi, talvolta anche tra voi e il partner e la situazione comincia a starvi stretta, tanto che sarete decisi più che mai a prendere provvedimenti. Per quanto riguarda i cuori solitari, potreste provare a spezzare la vostra routine e cercare magari di instaurare un dialogo con un amico.

Voto - 6,5

Vergine: oroscopo della settimana splendido per quanto riguarda la sfera sentimentale, con il Sole che continua ad essere favorevole nel vostro cielo. La vostra relazione di coppia continua a navigare in buone acque, e avrete ancora la possibilità di vivere momenti più che soddisfacenti con la vostra anima gemella. Se siete single il dialogo potrebbe aiutarvi a creare un buon legame con la persona che vi piace. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo state cercando di risparmiare qualcosa per il momento, in quanto ci saranno alcune spese da sostenere. Voto - 8

Bilancia: questa settimana la Luna si affaccerà tra le giornate di lunedì e martedì, portando tanti bei momenti da vivere in amore oppure al lavoro.

Sul fronte sentimentale sarete spesso disponibili nei confronti del partner, anche quando qualcosa non va per il verso giusto. Per quanto riguarda i cuori solitari, impegnandovi al massimo e non facendo figuracce, potrete attirare l'attenzione della persona che amate. Sul posto di lavoro concentrate le vostre energie per un progetto che vi entusiasma e vedrete che i risultati saranno soddisfacenti. Voto - 8,5

Scorpione: la parte migliore della settimana sarà tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà ospite nel vostro cielo. Approfittatene per esaltare al meglio il periodo, con iniziative da parte vostra al lavoro oppure in amore.

In generale, secondo l'oroscopo, sarà una settimana tutto sommato positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete single, non siate timidi e provate ad approcciarvi a persone nuove, mentre se avete una relazione fissa trovate qualcosa di carino da fare con il partner. Nel lavoro, l'opposizione di Mercurio potrebbe mettervi a dura prova, ma voi metteteci sempre tutto il vostro impegno. Voto - 8

Sagittario: oroscopo della settimana piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno, salvo qualche piccolo imprevisto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il periodo potrebbe esserci qualche litigio tra voi e il partner nella prima parte della settimana.

Fortunatamente però, dovreste riuscire a risolvere la questione subito, per poi godere di un buon weekend, con la Luna che vi verrà in soccorso. Se siete single preferirete dedicarvi di più alle vostre faccende. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarete perfettamente in grado di portare a termine i vostri incarichi senza problemi, che siano lavori individuali o di gruppo. Voto - 7

Capricorno: oroscopo della settimana che vedrà ancora tanta voglia da parte vostra di impegnarvi al meglio per quanto riguarda il lavoro, considerato che il pianeta Giove si troverà ancora nel vostro cielo. Le vostre mansioni spesso andranno molto bene e, nonostante alcune spese impreviste, i guadagni saranno abbastanza soddisfacenti.

Sul fronte sentimentale, la settimana si preannuncia euforica per i single: sarà facile lasciar emergere la vitalità e magari attirare l'attenzione delle giuste persone. Se avete una relazione fissa, la fiducia nel legame di coppia sarà buona, di conseguenza se avete qualcosa da dire al partner, positivo o negativo che sia, non esitate. Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale che vedrà ancora Marte e Saturno favorevoli e, assieme alla Luna in trigono tra lunedì e martedì, vivrete delle giornate più che soddisfacenti. In amore l'oroscopo annuncia piacevoli momenti con la vostra anima gemella.

Se siete single invece potrebbero esserci alcune difficoltà e, secondo l'oroscopo, fareste meglio a non continuare a lottare per una causa persa e voltare pagina. In ambito lavorativo sarà una settimana un po’ stressante, ciò nonostante avrete modo di portare a termine con efficacia e una buona dose di soddisfazione le vostre mansioni. Voto - 8

Pesci: oroscopo della settimana che vi vedrà molto impegnati per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Considerato che avrete Venere in posizione sfavorevole, dovrete tenere in considerazione la possibilità che alcune delle vostre mansioni potrebbero non andare come previsto, oppure che sarete costretti a svolgere qualche ora in più di straordinario.

Sul fronte sentimentale la situazione sarà stabile secondo l'oroscopo. Se siete single datevi da fare se volete conoscere una persona interessante e buttarvi in una nuova relazione di coppia, mentre se avete una relazione fissa questa proseguirà tranquilla. Fate solamente attenzione alla giornata di giovedì se non volete imbattervi in inutili litigi. Voto - 7,5