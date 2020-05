L'oroscopo di sabato 2 maggio avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo la congiunzione tra: Sole e Mercurio, Sole e Urano, Mercurio e Urano, Giove e Saturno, Giove e Plutone e, infine, tra Saturno e Plutone. Inoltre, da segnalare è la Luna in opposizione a Marte.

Sarà una giornata di grandi cambiamenti e, in particolare, i più coinvolti saranno Toro e Scorpione. Al contrario, Leone e Acquario saranno concentrati soprattutto sulla loro vita sentimentale e sulla relazione con il partner.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 2 maggio di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 2 maggio: shopping per Ariete e Gemelli esigente

Ariete: avrete tanta voglia di rinnovare il vostro guardaroba. Per voi, non saranno solo vestiti, ma il mezzo che vi permetterà di dare al mondo una nuova immagine di voi stessi. L'oroscopo consiglia di usare Internet per raggiungere il vostro obiettivo: sarà molto divertente scegliere i diversi outfit e combinarli tra loro!

La situazione con il partner rimarrà stabile: avrete modo di affrontare delle conversazioni importanti, ma senza andare troppo in profondità. Verso le ore serali potreste essere colti da un po' di malumore: un sano riposo notturno vi aiuterà a riprendervi!

Toro: sarà una giornata di grandi cambiamenti. Sarete stufi di vivere sempre la stessa routine e cercherete di vivacizzare, per quanto possibile, le attività quotidiane.

Proverete a osservare le situazioni da un nuovo punto di vista e cercherete di coinvolgere le persone che vi saranno accanto. L'oroscopo consiglia di usare ogni vostra risorsa per trovare l'energia e sfruttarla al massimo. Anche piccoli cambiamenti potranno essere utili nel modificare la percezione che avete di se stessi e degli altri, l'importante sarà non farvi prendere dalla foga.

Gemelli: pretenderete molto dal vostro partner.

Cercherete di spronarlo affinché vi offra tutto il suo supporto emotivo. L'oroscopo, però, vi consiglia di non esagerare con le richieste perché potreste ottenere il risultato contrario. Forse, tenderete a sfogarvi eccessivamente con gli amici e non tutti saranno disposti a darvi ascolto. La cosa migliore sarà quella di trovare un'attività che vi permetta di liberarvi dallo stress, in modo sano. Attenzione a non usare il cibo per alleviare la vostra sofferenza: ciò vi concederà solo un benessere momentaneo.

Cancro: vi sentirete carichi e determinati. Sfrutterete al massimo le vostre qualità e riuscirete a ottenere ottimi risultati.

Dal punto di vista sentimentale, le cose andranno a gonfie vele: non avrete alcun problema nel relazionarvi con la persona amata e sarete in grado di aprire completamente il vostro cuore. Il vostro ottimismo riuscirà a coinvolgere tutti gli affetti più cari e contribuirà al loro benessere. Un ottimo modo per trascorrere le ore pomeridiane potrebbe essere quello di sperimentare in cucina: sul web, avrete modo di trovare ricette complete e gustose.

Oroscopo del 2 maggio: ansia per Vergine e cambiamenti per Scorpione

Leone: non riuscirete ad allontanare il pensiero dal vostro partner. Cercherete di stargli accanto e di scoprire anche gli aspetti più nascosti del suo carattere.

Non vi concentrerete, troppo, sul futuro della vostra relazione, ma preferirete pensare al presente e a come sfruttare al massimo i piccoli momenti trascorsi assieme. Dal punto di vista professionale, sarete pronti a imporvi nuovi obiettivi da raggiungere: non sarà facile portare avanti i vostri intenti, ma con tanta volontà, potrete realizzare i sogni del vostro cuore.

Vergine: non sarà facile confrontarvi con la vostra ansia. Vi preoccuperete, soprattutto, del vostro futuro e di quello degli affetti più cari. Forse, tenderete a essere un po' troppo pessimisti e le persone che vi saranno accanto non tarderanno nel farvelo notare.

Sarà il momento giusto per ritagliarvi degli spazi dedicati solo a voi stessi: calma e relax vi consentiranno di ritrovare la razionalità e di affrontare le situazioni con maggiore determinazione. Sarete pronti a concentrarvi su nuovi obiettivi professionali e a dare il massimo in quello che farete.

Bilancia: dovrete confrontarvi con un forte senso di nostalgia. Proverete una mancanza devastante verso le persone che sono lontane. Avrete voglia di interagire con loro, ma al momento vi sarà impossibile. L'oroscopo suggerisce di sfruttare mezzi di comunicazione alternativi per non perdere i contatti.

Non sarà esattamente la stessa cosa, ma vi permetterà di mitigare la sofferenza che vi affliggerà. Attenzione a non esporvi a sbalzi termici eccessivi perché questo rischierà di mettere a dura prova naso e gola.

Scorpione: sarà tempo di modificare la vostra percezione della realtà. Inizierete a vedere le cose da un nuovo punto di vista e i consigli degli amici saranno fondamentali per supportarvi in questo nuovo percorso. Avrete tante idee da poter realizzare: vi servirà solo un po' di coraggio per riuscire a portarle avanti. La vostra famiglia, forse, non vi darà l'appoggio da voi desiderato, ma proverà a dissuadervi dai vostri intenti.

L'oroscopo consiglia di rimanere sempre fedeli alla vostra personalità, di riflettere sulle situazioni e di non alterare i vostri sogni a causa d'influenze esterne.

Previsioni astrologiche di sabato 2 maggio: Capricorno grintoso e serenità per Pesci

Sagittario: la giornata vi regalerà dei momenti caratterizzati dal relax e dal benessere emotivo. Vi sentirete pronti ad allontanarvi dalle preoccupazioni che vi hanno turbato fino a ora e ad affrontare le cose con una rinnovata grinta. Vivrete con gioia la relazione con il partner: riuscirete a instaurare un rapporto basato su confidenze e rispetto reciproco.

Sarete spinti a intraprendere dei percorsi del tutto nuovi, ma cercate di mantenere i rapporti saldi con i vostri amici. In famiglia, la situazione potrà diventare un po' tesa durante le ore serali.

Capricorno: non ci saranno tanti cambiamenti in questa giornata. Cercherete di mantenere un equilibrio stabile e di dedicarvi ai vostri impegni quotidiani. Forse, la situazione con il partner diventerà tesa a causa di incomprensioni recenti. L'oroscopo suggerisce di riversare tutta la colpa sulla persona amata, ma di prendervi le vostre responsabilità, in modo da riuscire a discutere pacatamente. Dedicarvi ad attività spensierate vi permetterà di alleggerire il nervosismo e di realizzare qualcosa di produttivo.

Acquario: sarà una giornata intensa e passionale. Avrete molte attenzioni verso il partner e non riuscirete a stargli lontano. L'eros sarà un punto chiave, ma darete molta importanza anche all'affetto che vi lega. Cercherete di creare un'atmosfera romantica che possa favorire lo scambio di parole dolci e tenerezze. Una cenetta a lume di candela e della musica rilassante saranno due strumenti molto utili per aumentare la complicità con la personata amata. L'aspetto professionale, al momento, passerà in secondo piano, ma presto sarete pronti a ripartire più carichi che mai!

Pesci: sarà una giornata all'insegna della tranquillità.

Vi relazionerete senza problemi con le persone che vi saranno accanto, ma forse tenderete ad annoiarvi. Sarà necessario provare a rivoluzionare la routine quotidiana tramite l'introduzione di nuove attività. Il partner cercherà di darvi tutto il suo supporto, ma starà a voi trovare la forza per superare determinati ostacoli. Il confronto con gli amici sarà importante perché vi permetterà di sfogare il vostro stato d'ansia. L'oroscopo vi consiglia di concentrarvi sulle cose belle e sui vostri hobby preferiti.