Lunedì 18 maggio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna stazionare in Ariete, nel frattempo Urano assieme al Sole saranno nell'orbita del Toro. Marte e Nettuno rimarranno stabili in Pesci come Plutone insieme a Giove permarranno nel segno del Capricorno. In ultimo, Saturno continuerà il transito in Acquario e Venere con Mercurio proseguiranno il moto in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine ed Ariete, meno conciliante per Bilancia e Gemelli.

Revisioni amicali per il Toro

Ariete: focosi. Il pezzo forte della casa sarà, con ogni probabilità, la carica passionale per i nati del segno che, grazie ad essa, riusciranno a relegare in secondo piano le problematiche legate al quotidiano.

Toro: revisioni amicali. I Luminari si daranno battaglia ed a rendere più aspro lo scontro ci sarà l'avversità venusiana che porrà l'accento sulle relazioni interpersonali native, amicizie in primis. Alcune delle quale andrebbero accantonate per far spazio alle nuove conoscenze.

Gemelli: umore flop. Il tono umorale nativo, nel giorno che apre la settimana, potrebbe essere ai livelli minimi tanto da far protendere alcuni tra loro per prendersi un giorno di ferie dalla professione, ove possibile, onde evitare controproducenti gaffe.

Cancro: routine. Lunedì che potrebbe scorrere senza troppe novità o scossoni di sorta dove, soprattutto la prima decade, farebbe bene a misurare bene le parole perché il rischio di essere fraintesi sarà alto.

Leone intuitivo

Leone: intuitivi. I lavoratori autonomi del segno avranno ottime chance di avere una marcia in più, grazie allo splendido sestile che Mercurio formerà con la Luna in Ariete. Faccende di cuore in secondo piano.

Vergine: stacanovisti. 24 ore dove i nati del segno metteranno un invidiabile stacanovismo sul fronte professionale che non passerà di certo inosservato ai piani alti aziendali.

Bilancia: stress. Le incombenze parranno probabilmente farsi più pressanti durante la giornata e a pagarne lo scotto saranno i nativi che si impunteranno nel portarle ugualmente tutte a compimento, esponendosi al subentro dello stress.

Scorpione: pungenti. Le battute piccate con cui i nativi non risparmieranno nessuno quest'oggi non lasceranno, fortunatamente, il segno visto che le persone a cui si riferiranno saranno ben temprati alle loro dichiarazioni al vetriolo.

Capricorno ostinato

Sagittario: briosi. Le configurazioni planetarie non saranno granché concilianti per i nativi quest'oggi, difatti a supportarli vi sarà soltanto la Luna nel loro Elemento che gli donerà una briosità senza eguali.

Capricorno: ostinati. Gli obiettivi, lavorativi ed amorosi, dei nati Capricorno dovranno presumibilmente fare i conti con diversi imprevisti nel primo giorno della settimana, ma ciò non scalfirà minimamente la loro ostinazione nel perseguirli.

Acquario: bizzosi. Il nervosismo potrebbe essere l'indesiderato protagonista odierno facendo scivolare alcuni nativi verso delle dichiarazioni, soprattutto nei rapporti amicali, che non saranno gradite. Meglio, invece, tenere la bocca serrata evitando di esternare il loro malcontento.

Pesci: energie top. Il bottino energetico stracolmo di cui presumibilmente disporranno i nati Pesci questo lunedì potrà essere indirizzato sulle faccende pratiche e domestiche che, nell'ultimo periodo, hanno spesso rinviato per pigrizia.